Layva sale a defender su título de Copa Libertadores de handball en un torneo donde también estarán Scuola Italiana y Goes:los tres planteles viajaron a pulmón y a pura venta de alfajores

Layva, vigente campeón de la Copa Libertadores de handball en la rama femenina, sale a defender, en Asunción, su título a partir de este lunes en un torneo que contará con la participación de otros dos equipos uruguayos: el campeón Federal, Scuola Italiana, y Goes.

Layva viajó con un plantel de 17 jugadoras y a diferencia del año pasado no tendrá refuerzos. Sabrina Golda de Náutico y Sabrina Grieco de Goes fueron quienes reforzaron a las de Villa Dolores en 2025 cuando lograron un histórico título para el handball uruguayo .

María Emilia Esteves acompañó al equipo pero está lesionada y no jugará el torneo.

"El objetivo es estar lo más arriba posible, que nos sirva para crecer como equipo. Es imposible decir que vamos por el bicampeonato, es raro decirlo para un equipo uruguayo. Vamos a competir. El año pasado se fueron dando las cosas y fue precioso, pero es difícil al nivel de este torneo ir con esa certeza. La serie está buena, con muchos brasileños", dijo a Referí el entrenador Leonardo Puñales.

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Layva llega como segundo de la fase regular del Torneo Apertura en el que los cruces semifinales se jugarán tras este certamen internacional.

Para financiar el viaje, las jugadoras vendieron barras de cereales y alfajores, además de organizar torneos de mami handball.

El equipo lo componen Agustina Modernell, Eugenia Modernell, Rosina González, Sofía Cortabarría, Paula Eastman, Julieta Iglesias, Julieta Pessina, Maite Pessina, Anaclara Fittipaldi, Manuela Machado, María Clara Fernández, Inés Álvarez, Catalina Galán, Manuela Casulo, Micaela Volpi, Lucía Álvarez, Camila Bianco y Catalina Pascale.

Cami Bianco se perdió el torneo del año pasado por razones laborales.

El fixture de Layva

Día Hora Rival Lunes 15 de junio 18.00 Maringá Miércoles 17 de junio 20.00 Vilo

Scuola Italiana en otra presencia internacional

Las campeonas federales, Scuola Italiana, se reforzaron con la pívot Camila Bellbe de Malvín y vienen de ser terceras en fase regular del Apertura.

El plantel lo componen las consagradas figuras a nivel local como Noelia Artigas, la capitana Mariana Gómez, la mundialista Magdalena Guichón, Candelaria Duarte y Lara Castro, más valores como Federica Van Rompaey, Julieta Iturriaga, Clara Barthaburu, Evelina Martegani, Manuela Liberman, Agustina Margni, Malena Fernández, Florencia Marino, Virginia Antoria y la juvenil Carmela Fernández, integrante de selecciones formativas.

El equipo es dirigido por Daniela Mata.

Para financiar el viaje, las jugadoras pusieron una barra en un boliche junto con los varones, que también jugarán el torneo a fines de mes, vendieron alfajores y también camisetas de Scuola.

"Esperemos que el torneo nos brinde la experiencia de nivel que vinimos a buscar, poder dar pasos de calidad en el torneo. Venimos trabajando en eso desde que comenzó el año y siempre le damos mucha importancia a este torneo. Confiamos en que va a ser tremenda experiencia y que vamos a salir fortalecidas a nivel deportivo", dijo a Referí Dani Mata.

Goes vuelve tras la desilusión de no poder jugar en 2025

Goes, primero de la fase regular del Apertura, contará con un plantel liderado por las hermanas Martina y Camila Barreiro, además de figuras de selección como Sabrina Grieco y la golera Viviana Hergatacorzian. Completan el plantel Silvia Fregueiro, Martina Márquez, Sofía Giménez, Ana Álvarez de Ron, Belén Iglesias, Fiorella Olivera, Sofía Blengio, Elena Alonso, Luana Pintos, Lucía Merli, Marina Rodríguez, Djanga Albino y Camila Soria. El entrenador es el histórico Miguel Berger.

Álvarez de Ron y Merlí se sumaron desde AEBU mientras que Iglesias, exjugadora misionera, es refuerzo procedente de Unión Santa Rosa Shangrila.

"El grupo es difícil, un lindo desafío para enfrentar como equipo. Pinheiros es una potencia en Brasil histórica y este año se reforzó especialmente tras no haber llegado a la final en la edición anterior. Es el equipo que más Copas Libertadores tiene. Y Scuola siempre es un rival directo, en el Apertura logramos ganarles, pero fue un partido muy duro y parejo hasta el final", dijo a Referí Martína Barreiro.

"El campeonato en sí, para nosotras, ya genera grandes expectativas de enfrentar equipos con otro handball y experiencias distintas. Con un equipo bastante joven, para muchas jugadoras será la primera experiencia de competir en el exterior y para otras la oportunidad de asumir un rol más protagónico en el juego. La edición pasada el equipo sufrió la desilusión de no poder participar, noticia recibida muy próxima a la fecha del torneo, y por eso también, este logro de estar presentes se duplica", afirmó.

"Deportivamente venimos muy bien, mejorando en muchos aspectos y con la ilusión de hacer un buen debut que seguramente marcará significativamente el transcurso del campeonato. Sabemos que ese es solo el comienzo, pero es clave imponer nuestro juego desde el inicio y visibilizar todo el trabajo y el esfuerzo que hacemos durante el año. Disfrutar de este campeonato es también un claro objetivo del grupo. Y conscientes que aprender a manejar estas instancias nos enriquecerá como equipo para el juego local y volver a la definición del Apertura", agregó.

Para costear los gastos del viaje y el torneo, el plantel de Goes puso barras en boliches y realizó venta de alfajores, barritas y pastas.

El grupo de Scuola Italiana y Goes