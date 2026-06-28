La selección uruguaya de beach handball fue décima en el Mundial de Croacia y la golera Brenda Pianavia tuvo excelentes estadísticas

La selección uruguaya de beach handball cumplió una buena actuación en el Mundial de la especialidad que se llevó a cabo en Croacia. Las celestes ganaron cuatro partidos y terminaron décimas entre 16 representantes.

El equipo dirigido por Maximiliano Malfatti compartió grupo con Países Bajos, con el que perdió 2-0, Alemania (cayó 2-1) y Vietnam , al que superó 2-1.

Ese triunfo le permitió pasar a jugar la main round (ronda principal) en busca de un pase a los cuartos de final.

Arrastró los puntos perdidos con Países Bajos y Alemania lo que le dejaba escasas chances de poder clasificar. Perdió 2-1 con Croacia, 2-0 con España y luego derrotó 2-0 a Puerto Rico.

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Tras esa instancia comenzó a jugar por el noveno puesto.

Ahí se lograron victorias ante Islas Cook por 2-0 y Filipinas por 2-1. Finalmente, en encuentro por el noveno puesto se perdió 2-0 con Noruega para terminar en el décimo peldaño.

El plantel de Uruguay y sus goles

Ana Iglesias Foto: IHF

Jugadora Goles 1- Brenda Pianavia 2 4- Romina Boschiero 71 6- Cecilia Pedetti 71 9- Julieta Cabrera 0 14- Julia Rotundo 8 16- Carmela Monteverde 12 17- Sofía Suárez 34 24- Federica Cura 38 27- Federica Durán 29 29- Ana Iglesias 26

Boschiero, la gran goleadora de Uruguay en el comienzo del torneo, y Pedetti, quien fue de menos a más en el goleo, terminaron en el puesto 24 de la tabla de goleadoras con 71 puntos cada una.

Hay varios goles en este deporte que se contabilizan dobles como los anotados de fly, los de giro en 360 grados o los que anota su jugadora especialista.

Las celestes terminaron últimas en la tabla del Fair Play con -20 puntos.

La golera Brenda Pianavia fue el gran destaque individual de Uruguay en el Mundial.

En la estadística de porcentajes de atajadas terminó tercera con un 34%, en cantidad de lanzamientos atajados fue segunda con 67, además fue primera en atajadas de tiros de fly con 7 y nada menos que de penales (lanzamientos de 6 metros) con 8. Como si eso fuera poco, terminó tercera en la estadística con la que se eligió al MVP entre las arqueras con un puntaje de 212,16.

En febrero ya había sido elegida como la mejor golera del Campeonato Sur Centroamericano de Rosario.

Uruguay no pudo clasificar en esa instancia y en marzo tuvo que ir a un repechaje en Lima.

Tanto esos viajes como este al Mundial de Croacia lo costearon de su bolsillo, con el apoyo de particulares y empresas que las apoyaron y con venta de diversos producto y realización de diversas actividades.