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El Observador / Mundial 2026 / ACUSACIÓN

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde en el Mundial 2026, fue acusado de violación por una brasileña en un hecho ocurrido en Nueva Zelanda

Según la denunciante, el hecho denunciado ocurrió en marzo cuando Cabo Verde jugó dos amistosos de preparación para el Mundial 2026

28 de junio de 2026 20:13 hs
Ryan Mendes

Ryan Mendes

Foto: Alex Slitz/Getty Images/AFP

Una brasileña que fue contratada como traductora de la selección de Cabo Verde en el marco de su preparación para el Mundial 2026, acusó al capitán del equipo, Ryan Mendes, de violación en un hecho ocurrido en marzo de este año.

Según informó Globo Esporte, la brasileña fue contratada por la Federación de Fútbol de Cabo Verde para los amistosos que el equipo jugó el 27 de marzo contra Chile, en Auckland, y tres días después contra Finlandia.

De acuerdo a los hechos denunciados, y que también fueron revelados por New York Post, el supuesto hecho delictivo ocurrió luego del partido contra Chile.

La traductora fue invitada a una reunión que se llevó a cabo en una de las salas reservadas para el equipo en el hotel en que se hospedaban, pero al ver que sus servicios como traductora no eran requeridos, se volvió para su habitación.

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Poco después golpearon a la puerta y cuando abrió, Ryan Mendes se abalanzó sobre ella, la estranguló, la golpeó y la mordió y luego de la violó, según la denuncia de la mujer.

Según Globo, la mujer brasileña contactó a tres personas responsables de la Federación de Cabo Verde sin obtener respuestas tras lo acontecido.

Las autoridades policiales y judiciales de Nueva Zelanda recibieron la denuncia y tomarán cartas en el asunto para investigar los graves hechos denunciados.

La denunciante aportó fotos luego del ataque que informó haber sufrido y también un informe médico y psicológico al que se sometió luego de los hechos.

Cabo Verde integró el grupo H del Mundial 2026 donde empató 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita para clasificar a los 16avos de final donde jugará contra Argentina.

Mendes tiene 36 años, es el jugador con más presencias y más goles en la historia de la selección de Cabo Verde y actualmente juega para Igdir de Turquía.

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