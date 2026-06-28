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¿Cuándo y dónde juega la selección Argentina ante Cabo Verde los 16avos de final del Mundial 2026?

La selección Argentina terminó líder y con puntaje ideal el Grupo J del Mundial 2026 y enfrentará a Cabo Verde en la siguiente instancia

28 de junio de 2026 1:44 hs
Lionel Messi
EFE

La selección Argentina culminó la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal tras imponerse ante Argelia, Austria y Jordania, y clasificó de manera directa a los 16avos de final de la Copa del Mundo, liderado por un Lionel Messi intratable que se consolida como el máximo artillero del torneo.

Luego de vencer por 3-0 a Argelia en el debut con tres goles de Messi, la albiceleste se impuso por 2-0 ante Austria en la segunda fecha con un doblete del capitán argentino, que también marcó ante Jordania, en el triunfo por 3-1 con los goles también de Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez.

¿Cuándo juega la selección Argentina los 16avos de final?

Líder del Grupo J, la selección Argentina se enfrentará ante Cabo Verde, segundo del grupo H que formó parte Uruguay, el próximo viernes 3 de julio.

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¿Dónde y a que hora juega Argentina ante Cabo Verde?

El partido, que será el próximo viernes 3 de julio, se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19:00 horas.

El posible camino de Argentina en el Mundial 2026

Por como quedó conformado el cuadro del Mundial 2026, si Argentina accede a los octavos de final se medirá ante el vencedor del duelo entre Australia y Egipto.

En caso de seguir avanzando, en cuartos de final podría cruzarse con Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

Ya en una hipotéticas semifinales, su rival podría ser Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Congo o Inglaterra, para recién en la final cruzarse con potencias como Francia, Portugal, Alemania o España.

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