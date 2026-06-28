¿Cuándo y dónde juega la selección Argentina ante Cabo Verde los 16avos de final del Mundial 2026?

La selección Argentina culminó la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje ideal tras imponerse ante Argelia, Austria y Jordania , y clasificó de manera directa a los 16avos de final de la Copa del Mundo , liderado por un Lionel Messi intratable que se consolida como el máximo artillero del torneo .

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Luego de vencer por 3-0 a Argelia en el debut con tres goles de Messi, la albiceleste se impuso por 2-0 ante Austria en la segunda fecha con un doblete del capitán argentino, que también marcó ante Jordania , en el triunfo por 3-1 con los goles también de Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez .

De esta manera, Messi alcanzó los 19 goles en Mundiales y estira a tres goles de diferencia con Miroslav Klose y Kylian Mbappé (ambos con 16) en el ranking de máximos goleadores de todos los tiempos por esta competencia.

Líder del Grupo J, la selección Argentina se enfrentará ante Cabo Verde , segundo del grupo H que formó parte Uruguay , el próximo viernes 3 de julio.

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¿Dónde y a que hora juega Argentina ante Cabo Verde?

El partido, que será el próximo viernes 3 de julio, se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami a las 19:00 horas.

El posible camino de Argentina en el Mundial 2026

Por como quedó conformado el cuadro del Mundial 2026, si Argentina accede a los octavos de final se medirá ante el vencedor del duelo entre Australia y Egipto.

En caso de seguir avanzando, en cuartos de final podría cruzarse con Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

Ya en una hipotéticas semifinales, su rival podría ser Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Congo o Inglaterra, para recién en la final cruzarse con potencias como Francia, Portugal, Alemania o España.