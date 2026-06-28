Emiliano Lasa, es símbolo viviente de la celeste, en su último intento logró la medalla de oro de salto largo en el Panamericano de Medellín; mirá el video

El atletismo uruguayo vive una jornada de enorme orgullo internacional. En el inicio del Campeonato Panamericano de Atletismo celebrado en Medellín, Colombia, el experimentado saltador Emiliano Lasa se subió a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la disciplina de salto largo.

Con una definición cargada de suspenso y jerarquía, el atleta olímpico celeste no solo le dio la primera gran alegría a la delegación de su país, sino que además selló su clasificación directa a los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La competencia mantuvo una paridad absoluta desde los primeros intentos, obligando a los atletas a dar el máximo en tierras colombianas.

Emiliano Lasa, haciendo gala de su vigencia y temple competitivo, reservó su ejecución más destacada para el sexto y último salto de la serie. En esa última oportunidad, voló hasta alcanzar una marca de 7,99 metros, registro que se convirtió en su mejor producción en lo que va de la temporada y le permitió adjudicarse la presea dorada de manera agónica.

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El desenlace fue milimétrico. El uruguayo superó por apenas 2 centímetros al representante local, el colombiano Arnovis Dalmero, quien debió conformarse con el segundo lugar y la medalla de plata al registrar un notable salto de 7,97 metros. El podio de la exigente cita continental lo completó el estadounidense William Williams, quien se quedó con la medalla de bronce gracias a una marca de 7,90 metros.

Esta consagración ratifica la trascendencia de Lasa como uno de los máximos exponentes de la historia del deporte uruguayo.

Su victoria marca el camino para el resto de la delegación celeste presente en Medellín, compuesta por destacados nombres como Déborah Rodríguez y Matías González en los 800 metros, Gonzalo Gervasini en los 1.500 metros, Lorena Aires en salto alto y Adrián Nicolari en las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros, quienes buscarán emular el éxito de su compatriota.