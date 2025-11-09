Emiliano Lasa batió su récord nacional de salto triple tras 15 años y Santiago Catrofe mejoró la marca de media maratón

Emiliano Lasa y Santiago Catrofe batieron este domingos récords nacionales de atletismo. Uno compitió en la pista Darwin Piñeyrúa de Montevideo. El otro en Boston. Los dos lograron notables progresiones.

Lasa, de 35 años , diploma olímpico en Río 2016 y seis veces mundialista, batió su propio récord nacional de salto triple con una marca de 15,29 metros.

Con la camiseta de Peñarol, Lasa mejoró el 15,08 metros logrado el 7 de noviembre de 2010 en el Torneo Semana de Mar del Plata.

En aquella ocasión, Lasa dejó atrás el que era el récord más longevo del atletismo uruguayo, propiedad de Roberto Dos Santos con 14,93 m.

El récord nacional de Emiliano Lasa en salto triple de 2010 en El Observador

¿Por qué Emiliano Lasa volvió a hacer salto triple?

Desde aquel lejano 2010 en que hizo el récord de salto triple, Lasa comenzó a decantarse por el salto largo, prueba donde se convirtió en un atleta de elite mundial.

Esporádicamente compitió alguna vez más en esa prueba, pero luego la abandonó por completo cuando se instaló en San Pablo para entrenar con Nelio Moura, y lo hizo como forma de prevenir lesiones y mantenerse en la mejor forma física para el salto largo.

En los últimos tiempos, Peñarol le venía pidiendo competir en el Campeonato Nacional en salto triple de modo tal de tener la posibilidad de sumar más puntos en el certamen.

Por razones físicas, Lasa había declinado esa posibilidad.

Sin embargo, este domingo le dio el sí a Peñarol y en un torneo completo disputado en la pista Darwin Piñeyrúa del Parque Batlle este fin de semana, Lasa buscó hacer una marca que simplemente le permitiera disputar también el salto triple en el Campeonato Nacional que se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre.

Justo coincidió que Lasa está en buena forma física, sin dolores de antiguas lesiones y por eso llegó a la competencia para hacer uno dos saltos y cumplir con la marca que lo dejara habilitado a competir en el Nacional en salto triple.

Sin embargo, las sensaciones al comenzar la competencia fueron muy buenas y el saltador realizó todos los saltos, fue progresando y al final estampó el nuevo récord nacional con un 15,29 que lo hizo mejorar en 21 centímetros su récord nacional.

Santiago Catrofe nuevo récord nacional de maratón

A más de 8.000 kilómetros de distancia, en Boston, Estados Unidos, Santiago Catrofe bajó el récord nacional de media maratón.

El nacido en Uruguay pero radicado en Girona desde niño, estampó una marca de 1.01.23 colgándose la medalla de plata de la prueba que ganó el keniata Isaia Kipkoech Lasoi con 1.00.59. Tercero fue Andrea Kiptoo de Kenia con 1.01.30 y cuatro Yemane Haileselassie con 1.01.45.

El top 4 de la prueba de mujeres se dividió entre dos atletas de Kenia y dos de Etiopia, lo que realza lo logrado por Catrofe, metiéndose en lo más alto entre fondistas de las potencias del mundo.

Catrofe superó el récord nacional de Cristhian Zamora que el 27 de octubre de 2024 se quedó con el récord de Nicolás Cuestas (1.02.15) e impuso un 1.02.03.

Catrofe había debutado en media maratón justamente el día que Zamora logró el récord nacional. En esa ocasión su tiempo fue de 1.02.20.

La distancia de la media maratón es de 21,097 kilómetros.