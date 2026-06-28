Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, le contestó a José Luis Chilavert que lo había criticado duramente tras su debut con derrota en el Mundial 2026

El entrenador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, salió al cruce de las declaraciones de José Luis Chilavert, leyenda del fútbol guaraní quien lo criticó con dureza días atrás.

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Paraguay se estrenó con una dolorosa goleada contra el local Estados Unidos , por 4-1.

"La culpa para mí no la tienen los jugadores, el técnico Alfaro es el culpable , porque él, por los años de trabajo que tiene en el mundo del fútbol, él debería con su cuerpo técnico haber estudiado muy bien, qué es lo que tiene Estados Unidos", dijo después de ese partido Chilavert, que en 2003 defendió a Peñarol y fue campeón uruguayo.

"A mí me hubiese gustado que Chilavert, en lugar de ser un francotirador, me hubiera llamado", dijo este domingo Alfaro.

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El verborrágico DT argentino expresó que el golero mundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, tiene las "puertas abiertas" para hablar con Orlando Gill, golero titular, y los demás futbolistas.

También dijo que Roque Santa Cruz, Carlos Bonet, Nelson Haedo Valdez y Jonathan Santana fueron a hablar con el plantel de la actual albirroja.

También contó una charla de pasillos que tuvo con el golero campeón de América y del Mundo con Vélez Sarsfield en 1994.

El entrenador dijo que fue en Radio Caracol de Colombia, a donde había ido para comentar un triunfo de Colombia sobre Uruguay en Eliminatorias.

En la misma reveló que Chila fustigó sin piedad a los dirigentes de la Federación de Paraguay y le dijo a Alfaro que cuando tomara el control de la selección lo iba a designar como su entrenador.

"Con Chila tengo una relación, si él decide pegarme es problema de él no mío".

ALFARO CRUZÓ A CHILAVERT



En la previa del partido de Paraguay contra Alemania, el técnico de la Albirroja se refirió a los dichos del exarquero.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup | #PuedePasar pic.twitter.com/HByQTLF4Pp — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Paraguay juega con Alemania este lunes a la hora 17.30 en Foxborough, Massachusetts. El ganador pasará a octavos de final para medirse con el vencedor de