Gobierno estudia ubicación alternativa para HIF: las ventajas de la nueva locación y la incógnita sobre si será posible acelerar los plazos

El gobierno y HIF analizan una nueva ubicación para la planta de combustibles sintéticos que la empresa pretende construir en Paysandú y que puede ser la inversión privada más grande de la historia de Uruguay.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo a El Observador que el tema surgió entre fines de febrero y marzo a instancias de la empresa en reuniones con los equipos de la Dirección Nacional de Energía como una posibilidad que estaba dispuesta a estudiar. Desde entonces, la ministra lleva el tema con el presidente Yamandú Orsi, quien este miércoles trasladó la posible alternativa al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, durante una reunión en la Torre Ejecutiva sobre el panorama laboral en el departamento.

"Por las declaraciones del intendente, me alegra que lo haya visto con buenos ojos y como un camino posible", declaró Cardona.

Gobierno prorrogó el plazo para acordar con HIF Global el precio de la energía que le suministrará UTE; la empresa lo considera el "riesgo mayor" del proyecto

La viabilidad técnica de la ubicación alternativa -propuesta para unos padrones de Ancap sobre la actual planta de pórtland- está ahora a estudio de los equipos de la estatal, de su subsidiaria Alur y de UTE, que están sacando los números respecto a cuáles serían los ahorros.

El intendente Olivera ha hecho de la inversión de HIF una prioridad de su gestión por lo que es uno de los principales interesados en que el proyecto reciba la luz verde del Poder Ejecutivo.

HIF tiene hasta el 30 de diciembre para tomar la decisión final de inversión. Ante la consulta de El Observador, declinaron hacer comentarios sobre la propuesta.

En este momento, HIF tiene una negociación abierta para definir el precio al que UTE le cobrará la energía –un asunto clave–, quién asume los costos de las líneas de alta y media tensión que deben construirse y los cambios en la subestación actual. Los detalles de las tratativas dependen de hecho de cuál será la ubicación final.

A su vez, los técnicos de Ambiente estudian la solicitud ambiental que, tras otorgarse, permite el inicio de las obras, aunque este proceso retrocederá algunos casilleros si se cambia la ubicación. Hasta ahora la empresa ha manifestado al Poder Ejecutivo que una relocalización no le supondría un gran obstáculo y que están abiertos a analizar en qué sitio colocar el diseño.

De hecho, Olivera ha destacado las "ventajas logísticas" que el traslado acarrearía para el proyecto por su mayor cercanía a la planta de Alur, a la ciudad y a la ruta.

Allegados al intendente contaron a El Observador que la posibilidad del cambio comenzó a manejarse tras un viaje a la planta Haru Oni de HIF en Magallanes (Chile) que hicieron autoridades del gobierno, legisladores, ediles de Paysandú y empresarios. Por parte del MIEM asistió el coordinador nacional del Programa de Hidrógeno Verde, Federico Rehermann, quien conoció la experiencia del laboratorio para generar hidrógeno, que fue uno de los planteos de la ministra a HIF Global para dejar un "derrame positivo" en el norte del país y abrirle la puerta a la Universidad de la República.

La opción de relocalización –en otro lugar– también había sido planteada por Argentina durante la reunión de cancilleres que hubo a fines de noviembre. En ese entonces, los representantes argentinos habían transmitido sus reparos a la ubicación definida por los impactos negativos sobre el turismo de Colón.

El nuevo lugar es un predio cercano a las plantas de Ancap y ALUR en el parque industrial de “Nuevo Paysandú”, al oeste de la ruta 3, al norte de la Avenida de las Américas y al sur del arroyo San Francisco.

En esta zona, la petrolera estatal es dueña de algunos predios, por lo que es sencillo que llegue a un acuerdo de cesión con la empresa, de acuerdo con fuentes al tanto de las conversaciones. Las tierras del proyecto actual (los padrones 11.950 y 11.951) fueron compradas por HIF en 2023 por US$ 4,9 millones aunque había pagos sujetos a la realización del proyecto, de acuerdo con el boleto de reserva revisado por El Observador.

Desde el entorno del intendente, y en algunas oficinas del gobierno, manejan que la nueva ubicación tiene una serie de ventajas respecto a la definida inicialmente, aunque no está claro cuánto puede retrasar el tener que volver a iniciar el proceso en Ambiente.

Dos informantes señalaron que si cambia de lugar deberá realizar una nueva comunicación del proyecto, solicitar la VAL y luego la AAP, trámites que serán “más expeditivos” que de costumbre porque mucho de lo ya aprobado no cambiará respecto a los procesos industriales, pero habrá que estudiar al detalle el nuevo “medio receptor”.

Desde Argentina, en tanto, están a la espera de información oficial aunque el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró lo conocido a través de la prensa. Según supo El Observador, los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno están viendo si acuerdan sus agendas para verse cara a cara a la brevedad y conversar del tema.

Dentro de las ventajas, la ubicación propuesta evita tener que construir tres ductos de casi nueve kilómetros para transportar el carbón biogénico (co2) de ALUR a HIF y luego los combustibles sintéticos (metanol y gasolina) desde la planta hacia una serie de tanques de almacenamiento en la planta de ALUR. Esto porque las nuevas plantas estarán muy cerca una de la otra.

Tampoco será necesario construir un emisario para los efluentes, sino que simplemente deberá conectarse con el colector industrial de Paysandú.

A su vez, la zona está próxima a la cabecera del Ferrocarril Central, lo que mejora la logística para mover los productos.

El estudio de impacto ambiental del proyecto menciona que el transporte por tren de carga hasta el puerto de Montevideo es la “primera alternativa”, aunque como plan b se maneja llevar la producción en barcazas por el río Uruguay para lo que será necesario construir infraestructura específica y la utilización del muelle de ALUR.

El cambio de ubicación también evitaría tener que talar monte nativo, un asunto sensible para Ambiente y que es considerado por la empresa como un impacto altamente significativo.

“La afectación sobre ecosistemas terrestres por la tala de monte nativo en el área donde se emplazará el desarrollo industrial exige no sólo medidas de mitigación sino también compromisos de compensación”, dice el estudio de impacto presentado por la empresa en el que asume el “compromiso de compensar la superficie de monte nativo inevitablemente afectada mediante la adquisición, arrendamiento o establecimiento de acuerdo con instituciones públicas o privadas, para la gestión de tierras de superficie igual o superior a la directamente impactada, aplicando criterios de equivalencia ecológica en coordinación con la autoridad competente”.