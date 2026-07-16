Mujeres "Transformadoras": el monto del apoyo y los 23 proyectos seleccionados por MGAP y Plan Agropecuario

Un conjunto conformado por 227 mujeres del agro , distribuidas en 23 proyectos, serán beneficiadas con apoyos que permitirán que sus emprendimientos prosperen del modo adecuado, en una nueva edición de Transformadoras , que este año se presentó teniendo como marco especial el desarrollo del Año Internacional de la Mujer Agricultora .

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La inversión prevista, se anunció en una conferencia realizada en la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), totaliza $ 3.800.000.

Autoridades del MGAP y del Instituto Plan Agropecuario (IPA) presentaron esta semana los resultados de la VI edición de "Políticas Afirmativas para Mujeres Rurales: Transformadoras 2026".

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Transformadoras, se explicó, es parte de la Política de Género Agro, con base eso en una planificación conjunta de toda la institucionalidad agropecuaria y cuyo Plan 2025 – 2029 cuenta con "40 medidas para construir un agro y medio rural con equidad", se destacó.

En la conferencia las novedades fueron expuestas y comentadas por Matías Carámbula, subsecretario del MGAP; Santiago Scarlatto, presidente del Plan Agropecuario; Paula Florit, coordinadora de la Unidad de Género del MGAP; y Patricia Acosta, encargada de la convocatoria 2026.

En marzo de este año se lanzó esta convocatoria conjunta del ministerio y el instituto para apoyar iniciativas productivas, ambientales y de incidencia de mujeres rurales y del agro, con cooperación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi).

El recorrido

En 2025 la Ley de Presupuesto Nacional otorgó al MGAP recursos anuales para costear las convocatorias de "Transformadoras". De esta manera, el parlamento reconoció la década de trabajo de la cartera en políticas productivas, focalizadas en mujeres rurales, como una política de Estado. La de 2026 es la primera convocatoria que estableció esta política como una acción anual del MGAP, transcurridos 10 años de la primera de estas convocatorias, “Somos Mujeres Rurales” (en 2015).

Mujeres jóvenes en 11 de los 23 proyectos

Carámbula enfatizó la diversidad que se encuentra dentro de los 23 proyectos seleccionados -11 de ellos involucran a jóvenes- en diversos rubros productivos y departamentos del país.

Asimismo, se congratuló de que Uruguay sea referente internacional en materia de políticas de Estado para mujeres rurales, sustentadas en el acuerdo interinstitucional.

"Esperamos seguir trabajando para trasladar las iniciativas de la Unidad Especializada en Género del MGAP hacia otras esferas del Estado", afirmó.

Scarlatto indicó que se está ante 10 años continuados de trabajo de la cartera, la institucionalidad y el sector privado lo que dio por resultado la inclusión en la ley de presupuesto para contar con los fondos para mantener la iniciativa de manera sostenida.

"Es realmente un gusto para el IPA ser parte de este movimiento...porque se avanza y se construye y no se detiene", dijo.

Tras la conferencia, iniciando la ejecución de Transformadoras 2026, más de 60 integrantes de los grupos seleccionados mantuvieron una reunión virtual junto con los equipos técnicos del MGAP (Dirección General de Desarrollo Rural, Unidad Especializada de Género, y Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) y el Plan Agropecuario.

Fue una primera oportunidad para presentarse entre colectivos de todo el país y muy diversos en sus proyectos y trayectorias.

Permitió a los equipos institucionales transmitir los próximos pasos administrativos para comenzar la ejecución de los proyectos, y evacuar dudas que surgieron en este primer intercambio.

Las felicitaciones y la alegría de empezar este recorrido en conjunto fue la nota que caracterizó a los grupos y sus integrantes, se destacó desde el MGAP.

Los detalles de los 23 proyectos seleccionados se pueden conocer en este enlace.

Objetivos de Transformadoras 2026

Fomentar la participación de las mujeres rurales en procesos colectivos productivos.

Facilitar el acceso a bienes, servicios y el desarrollo de nuevas capacidades.

Reconocer experiencias destacadas.

Estimular el asociativismo y el contacto entre colectivos de mujeres rurales.

Promover su protagonismo en la agenda nacional productiva y comunitaria.

Los proyectos que se financian

Colectivos de tres o más mujeres rurales y/o vinculadas al agro o la pesca.

Por un monto de hasta $195.000 por grupo.

Seleccionados a través de la evaluación por la institucionalidad agropecuaria.

En 2026 se presentaron 79 proyectos colectivos.

Lo que fue seleccionado

Se presentaron 79 proyectos colectivos.

Se seleccionaron para financiar 23 proyectos, por el total de fondos disponibles.

Existen actividades en todos los departamentos del país.

Cuatro proyectos nacionales y de varios departamentos con 19 proyectos de un departamento.

Todas las áreas prioritarias y modalidades con proyectos financiados.

Son 227 mujeres integrantes de los grupos y hay 11 grupos con integrantes jóvenes.

Consultas

Por consultas en torno a los resultados hay que enviar correo a [email protected] hasta el 31 de julio y las respuestas se anuncian para la primera semana de agosto.