La Rural de Florida señaló seis problemas críticos que instaura la obra de Casupá "tal como está planteada"

La Asociación Rural de Florida (ARF) denunció que la obra de la represa de Casupá , "tal como está planteada", instaura un conjunto de "problemáticas críticas" para esa zona del territorio de Uruguay , aludiendo a un desarrollo que impacta en zonas de los departamentos Florida, Lavalleja y Canelones.

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La gremial, fundada en 1916 y presidida actualmente por el productor y médico veterinario Rafael Leaniz, en un comunicado remitido a El Observador este martes 14 de julio expresó su "profunda preocupación" con relación al proyecto de construcción de esa represa, con el cual la actual administración de gobierno decidió avanzar hacia una solución de abastecimiento de agua potable a gran parte del país.

"Un proyecto de esta magnitud de infraestructura técnica debe fundamentarse en una evaluación integral que pondere exhaustivamente todas sus externalidades socioeconómicas y ambientales" , señaló la gremial de productores floridense.

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Las seis "problemáticas críticas" que la ARF señaló en el documento son: pérdida de capital productivo y ambiental; impacto social y desarraigo: afectación a la cuenca baja; déficit de planificación en infraestructura; riesgo de aislamiento social y económico; e incertidumbre sobre la viabilidad hídrica .

La rural floridense reafirmó su compromiso "inquebrantable" con "la preservación de las familias rurales, la continuidad del trabajo agropecuario y el arraigo territorial".

Instamos a las autoridades competentes a otorgar plenas garantías técnicas y sociales evitando daños irreversibles Instamos a las autoridades competentes a otorgar plenas garantías técnicas y sociales evitando daños irreversibles

Finalmente, en el comunicado, la ARF convoca a productores, vecinos y ciudadanos de Florida, Lavalleja y Canelones "a participar activamente en las instancias de acceso a la información, promoviendo un diálogo constructivo en defensa del desarollo sostenible y del patrimonio productivo de nuestra región".

Comunicado de la Asociación Rural de Florida