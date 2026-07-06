Carlos Negro visita Florida en el inicio de la capacitación de policías para conducir blindados del Ejército

El ministro del Interior, Carlos Negro , visitará este lunes el Batallón de Infantería Mecanizado Nº15 , en Florida, donde comenzará la capacitación de los policías que estarán a cargo de conducir los vehículos blindados del Ejército que serán utilizados en operativos de seguridad en los barrios de Montevideo con mayores índices de criminalidad.

La actividad está prevista para las 13:00 en la unidad militar ubicada sobre la Ruta 56, a la altura del kilómetro 1,500 , y marcará el inicio de la formación que el Ministerio de Defensa Nacional brindará al personal policial en el manejo de estos vehículos.

En esta primera etapa participarán 18 efectivos de la Guardia Republicana , la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y la Jefatura de Policía de Montevideo , quienes serán entrenados para conducir los vehículos Cóndor , uno de los modelos que el Ejército pondrá a disposición del Ministerio del Interior.

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La capacitación forma parte del acuerdo firmado a fines de junio entre los ministerios del Interior y de Defensa, que habilita el préstamo de hasta 12 vehículos blindados para apoyar a la Policía en operativos de patrullaje en zonas consideradas de alta peligrosidad.

Además de los Cóndor, el convenio contempla la utilización de otros modelos de transporte blindado de tropas, como los Mamba MK-7, Vodnik VML-M7, EE-11 Urutu y Mowag.

En el caso de los Mamba, donados por Estados Unidos para ser utilizados en misiones de paz, aún resta una autorización para que puedan incorporarse a las tareas de seguridad pública.

Al anunciar el acuerdo semanas atrás, Negro explicó que los blindados serán conducidos por personal policial especialmente capacitado, aunque el convenio también prevé la posibilidad de que un chofer militar desempeñe esa función en régimen de comisión de servicio.