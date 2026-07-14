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Fernando Muslera volvió a entrenar en Estudiantes de La Plata tras su Mundial 2026 con la selección uruguaya, y el Cacique Medina lo recibió de forma especial

Muslera lleva 43 partidos jugados con Estudiantes, club al que llegó a mediados de 2025 y con el que se consagró campeón argentino

14 de julio de 2026 15:09 hs
Fernando Muslera en su primer entrenamiento en Estudiantes tras el Mundial 2026

Fernando Muslera en su primer entrenamiento en Estudiantes tras el Mundial 2026

Foto: Estudiantes de La Plata

El arquero uruguayo Fernando Muslera volvió a los entrenamientos de Estudiantes de La Plata luego de participar del Mundial 2026 con la selección uruguaya, y su entrenador y compatriota Alexander Cacique Medina lo recibió de forma especial.

El arquero de 40 años viene de tener un mal Mundial con Uruguay, donde fue señalado como responsable de varios de los goles que recibió la Celeste, en especial el de la derrota ante España que terminó en la eliminación de la selección.

Tras recibir ese tanto, convertido por Alex Baena, el arquero pidió el cambio en el entretiempo, y luego del final del encuentro le pidió "disculpas" a sus compañeros y "a todo el pueblo uruguayo".

"Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé", lamentó.

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Este lunes Muslera retornó a los entrenamientos de Estudiantes, que está en la última semana de pretemporada antes del comienzo de su segundo semestre de 2026, en el que competirá por la Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

El club de La Plata subió un video en el que se pueden ver distintas imágenes del entrenamiento de la pasada jornada, entre las que se puede ver el fuerte abrazo que el Cacique Medina le dio a Muslera para recibirlo.

Muslera lleva 43 partidos jugados con Estudiantes, club al que llegó a mediados de 2025 y con el que se consagró campeón argentino en su primer semestre. Lleva 18 encuentros con el Pincha este 2026, con 11 goles recibidos.

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