Los precios de Argentina vs Inglaterra duplican los de España vs Francia: mirá los valores de las semifinales del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 desató una fiebre de consumo sin precedentes históricos. La enorme expectativa por ver el cruce entre los planteles liderados por Lionel Messi y Harry Kane no solo acaparó la atención deportiva del planeta, sino que también disparó los precios de las entradas a niveles exorbitantes, superando con holgura los valores de la otra semifinal que protagonizan este martes Francia y España en Dallas.

La altísima demanda para presenciar el "clásico" entre Argentina vs Inglaterra en Atlanta marcó una diferencia abismal en el mercado de las entradas.

Quienes pretenden asegurar un lugar en el estadio deben afrontar costos que duplican las tarifas del duelo entre las potencias europeas.

El boleto más barato para Argentina-Inglaterra: el costo base para ingresar a presenciar el partido escaló hasta los US$ 2.841 , registrando un vertiginoso incremento del 34% en apenas tres días previos al encuentro.

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La alternativa europea: en contraste, la entrada más económica para el choque entre la selección francesa y el conjunto español se cotizó en US$ 1.325, menos de la mitad del valor exigido para el duelo de Atlanta.

Esta marcada disparidad de precios responde de manera directa a factores como la histórica y apasionada rivalidad deportiva y política que existe entre argentinos y británicos, sumado al ineludible factor de atracción que representa ver a Messi en las instancias decisivas de lo que podría ser su último Campeonato Mundial.

Tendencias de precios y reventa

La locura por el "clásico" no solo superó a la otra semifinal, sino que relegó a otros partidos decisivos del certamen.

El valor de los pases mínimos para el choque de Atlanta superó incluso el costo de ingreso para el partido del tercer puesto, que se disputará en Miami con precios desde los US$ 1.543.

Por su parte, los accesos para la gran final en el New York-New Jersey Stadium se mantuvieron estables en torno a los US$ 6.760, experimentando un leve retroceso del 6% en la antesala de los partidos.

Medios internacionales reportaron que mientras las entradas oficiales de categoría 1 comercializadas por la FIFA se agotaron de inmediato, la presión sobre los canales de reventa y el mercado secundario continúa alcanzando registros históricos.