Con títulos provocadores, la prensa de Inglaterra instaló sospechas sobre el árbitro de la semifinal ante Argentina, que ya dirigió a Uruguay en el Mundial 2026

El histórico choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ya se juega fuera de la cancha. A horas del esperado duelo en Atlanta que se jugará este miércoles a las 16, la prensa británica encendió la polémica al cuestionar con dureza la designación del árbitro estadounidense de origen marroquí, Ismail Elfath, tildándolo como el "árbitro favorito de Messi" y agitando teorías de un supuesto favoritismo hacia el combinado albiceleste.

El diario Daily Mail lideró la ofensiva con titulares provocadores. El periódico inglés afirmó que "Lionel Messi consigue que su árbitro favorito juegue la semifinal" , vinculando directamente la designación con supuestos "temores" de que el camino de la Scaloneta esté allanado en la Copa del Mundo.

Para fundamentar su postura, los medios de Inglaterra pusieron bajo la lupa el historial de Ismail Elfath con el capitán argentino y su desempeño disciplinario en el torneo.

El vínculo con la MLS: la prensa inglesa destacó que, desde el arribo del astro rosarino al Inter Miami, Elfath lo dirigió en cuatro partidos que terminaron en victorias para su equipo. Asimismo, recordaron que fue el cuarto árbitro en la final de Qatar 2022.

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La lupa sobre su rigurosidad: en suelo británico se miró con desconfianza el promedio de tarjetas del juez de la Major League Soccer (MLS) y se trajeron a colación fallos polémicos en partidos previos del certamen, como el cruce entre España y Uruguay o la intervención del VAR en el duelo entre Noruega y Brasil.

El descontento también se trasladó a las quejas de rivales previos del conjunto sudamericano. El diario citó con suspicacia el malestar de otras delegaciones respecto a fallos arbitrales:

“Me han asombrado algunas de las decisiones que han tomado con Argentina, en particular aquella contra Egipto, en la que anularon su gol. Me pareció un disparate. Es algo preocupante cuando jugamos contra ellos”, concluyó un análisis replicado por los medios ingleses.

La tajante respuesta de la FIFA

Ante la fuerte presión mediática ejercida desde Europa, la FIFA no tardó en salir a respaldar la designación del árbitro y su terna técnica estadounidense. }

Pierluigi Collina, jefe de Arbitraje de la FIFA, cruzó con firmeza las insinuaciones de la prensa británica y defendió la transparencia de la designación:

"Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte", dijo.

De esta manera, el organismo insistió en que los procesos de selección arbitral son totalmente independientes, buscando enfriar el caldeado clima de sospechas que los ingleses pretenden sembrar antes de que ruede la pelota en Atlanta.