La lista grande de lesionados de la selección argentina que preocupa a Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026

La selección argentina ya se encuentra en Kansas , donde concentrará durante todo el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , y comenzó los entrenamientos para preparar los amistosos previos que le servirá al entrenador Lionel Scaloni evaluar a la amplia lista de jugadores que están al límite físicamente y que corren riesgo.

Desde el punto de vista clínico y médico, todos los futbolistas cumplirían sus plazos de recuperación de sus respectivas lesiones a tiempo de cara al primer duelo del Mundial, que será el martes 16 de junio ante Argelia a las 22:00 horas . No obstante, el cuerpo técnico exigirá al máximo a los jugadores y en base a eso tomarán decisiones.

El técnico de la Albiceleste dejó bien en claro días atrás que necesita a todos sus jugadores al cien por ciento: físico, futbolístico y mental. Sin embargo, varios titulares fundieron motores sobre el cierre de la temporada y deberán moverse entre algodones a días de los últimos amistosos.

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Los futbolistas que están al límite desde lo físico y que llegan con algunas molestias son Lionel Messi, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Julián Álvarez y, el caso que más preocupa al cuerpo técnico, Emiliano Dibu Martínez.

El estado de los lesionados en la selección Argentina

Lionel Messi : llegado a última hora del domingo a la concentración albiceleste, el capitán argentino arrastra una sobrecarga en el posterior de su pierna izquierda . Su salida de urgencia en Inter Miami encendió las alarmas la semana pasada, aunque fue solo por precaución. La molestia lo pone en duda para los amistosos, pero llegará sin problemas al estreno mundialista.

: llegado a última hora del domingo a la concentración albiceleste, . Su salida de urgencia en Inter Miami encendió las alarmas la semana pasada, aunque fue solo por precaución. La molestia lo pone en duda para los amistosos, Dibu Martínez : se fracturó un dedo de la mano izquierda en la previa de la final de la Europa League con Aston Villa y por estas horas se lo ve con la mano vendada e inmovilizada. Es el caso que más alerta al cuerpo técnico, aunque se trata de una rotura pequeña. Incluso se mencionó que el arquero se hubiera operado en caso de que el Mundial no estuviese tan cerca. Hará reposo y se espera que llegue al debut ante Argelia.

: se fracturó un dedo de la mano izquierda en la previa de la final de la Europa League con Aston Villa y por estas horas se lo ve con la mano vendada e inmovilizada. Es el caso que más alerta al cuerpo técnico, aunque se trata de una rotura pequeña. Leandro Paredes : tras la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, el volante padece una contractura fuerte que no le permite jugar en plenitud, pero su presencia en el Mundial no corre riesgo y hasta podría disputar alguno de los dos amistosos.

: tras la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, el volante padece una contractura fuerte que no le permite jugar en plenitud, y hasta podría disputar alguno de los dos amistosos. Gonzalo Montiel : Sufrió un desgarro grado 2 hace apenas 15 días con la camiseta de River y será exigido con el correr de las prácticas . Si no responde bien, podría cederle el lugar a Agustín Giay o Nicolás Capaldo .

: . Si no responde bien, . Nahuel Molina: atraviesa una situación similar a la de Montiel , aunque con una lesión un grado más leve y viene transitando la recuperación desde hace más tiempo atrás. De no surgir inconvenientes, llegaría en condiciones a la Copa del Mundo.

, aunque con una lesión un grado más leve y viene transitando la recuperación desde hace más tiempo atrás. De no surgir inconvenientes, llegaría en condiciones a la Copa del Mundo. Cristian Romero : sigue recuperándose a contrarreloj de la lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha, sufrida en la Premier League con la camiseta del Tottenham. En el cuerpo técnico lo ven para el arranque mundialista , no para los amistosos.

: sigue recuperándose a contrarreloj de la lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha, sufrida en la Premier League con la camiseta del Tottenham. , no para los amistosos. Nicolás Paz : transita la etapa final de la recuperación luego de una contusión en la rodilla izquierda sufrida en el partido entre Como y Hellas Verona. Se lo ve bien y en condiciones de afrontar su primer Mundial tras una extraordinaria temporada en Italia.

: transita la etapa final de la recuperación luego de una contusión en la rodilla izquierda sufrida en el partido entre Como y Hellas Verona. de afrontar su primer Mundial tras una extraordinaria temporada en Italia. Julián Álvarez: se torció el tobillo izquierdo en la ida de las semifinales de la Champions League contra Arsenal y, al querer disputar la revancha sin estar del todo recuperado, agravó la molestia. Desde entonces no volvió a jugar, aunque ya parece estar bien.

En la mayoría de los casos, están en la etapa final de su recuperación pero algunos no jugarán los amistosos previos, lo que significa que gran parte de los convocados llegarían al Mundial con muy poco rodaje, ya que la mayoría no juega desde hace un tiempo largo.