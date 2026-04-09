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Denunciaron a la hinchada de Peñarol tras el clásico de básquetbol contra Nacional: los objetos que mostraron, los que lanzaron y la posible sanción para el club

Nacional venció 78-71 a Peñarol por la Liguilla de la LUB, en un partido que terminó con la hinchada carbonera lanzando proyectiles

9 de abril de 2026 9:42 hs
Los distintos objetos que mostró la hinchada de Peñarol en el clásico

Los distintos objetos que mostró la hinchada de Peñarol en el clásico

Foto: Franco Fernández (X)

Los árbitros del partido de este miércoles entre Peñarol y Nacional por la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), que terminó con victoria del tricolor 78-71 en el Palacio Peñarol, denunciaron a la hinchada carbonera por mostrar distintos objetos ofensivos y lanzar proyectiles al campo de juego.

El clásico de básquetbol terminó caldeado. Ya en el último cuarto el juez del partido Andrés Bartel denunció a la parcialidad carbonera ante la mesa de control, luego de que esta expusiera una gallina inflable y una bandera de Nacional.

Además, en las redes sociales se viralizó que la hinchada aurinegra colgó del techo del Palacio un muñeco del "Joker", utilizado como símbolo por la hinchada de Nacional. El muñeco llevaba un papel que decía "Game over".

En la denuncia presentada por Bartel y sus compañeros de terna Alejandro Sánchez Varela y Diego Ortiz, difundida por el periodista Federico Buysan, se hace alusión a que la parcialidad locataria mostró "una gallina inflable con los colores rivales y una bandera con los mismos colores", sin referirse al muñeco.

Nacional se llevó una gran victoria en el clásico a Peñarol 78-71 por la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Liga Uruguaya de Básquetbol: tribunal sancionó a Peñarol, lo multó y le dio el partido ganado a Macabi

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Tras el final del partido los jugadores tricolores y los árbitros debieron retirarse rápidamente de la cancha debido a que los hinchas del local comenzaron a tirar distintos proyectiles al campo de juego.

La terna arbitral denunció que cayeron los siguientes objetos: "Encendedor, monedas, botella de vidrio, botella de plástico".

La sanción que puede recibir Peñarol

El artículo 114 del Código Disciplinario Deportivo de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) indica que "la institución cuya afición fuera responsabilizada por agresión", esta "será sancionada con pena de multa de 8.000 a 40.000 U.I (entre $ 52.000 y $ 260.000) y la pérdida de dos a seis puntos", y también podrá ser obligada a jugar entre uno a 12 partidos a puertas cerradas.

Fue por este artículo que Peñarol fue sancionado con seis partidos a puertas cerradas tras lanzar proyectiles cuando quedó eliminado con Defensor Sporting en los cuartos de final de la pasada liga.

20260408 Santiago Vescovi de Peñarol ante James Feldeine de Nacional en el clásico de la Liguilla por la Liga Uruguaya de Básquetbol
Santiago Vescovi de Peñarol ante James Feldeine de Nacional en el clásico de la Liguilla por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Santiago Vescovi de Peñarol ante James Feldeine de Nacional en el clásico de la Liguilla por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Esto último representa un agravante para el carbonero, ya que el Tribunal de Penas de la FUBB evalúa si el equipo investigado tiene antecedentes por incidentes similares.

Además de la sanción contra Defensor, Peñarol también perdió un partido contra Hebraica Macabi luego de que este se suspendiera porque su hinchada y la Policía se cruzaron por una bandera, hecho que le valió otros dos partidos sin su público.

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