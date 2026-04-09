El cruce de Jorge Bava con un periodista que calificó de "mezquino" el juego de Nacional contra Coquimbo: "No hay trofeos por posesión"

Nacional y Coquimbo Unido empataron 1-1 en el arranque de la Copa Libertadores 2026, en un resultado amargo para el tricolor tras perder la victoria en la hora por un error del golero Ignacio Suárez. Tras el partido, un periodista chileno criticó el juego del bolso en la conferencia de prensa de su entrenador Jorge Bava, y el DT le respondió.
Cerca de la mitad de la conferencia, el reportero en cuestión le dijo al técnico: "Desde mi punto de vista vi un equipo un poquito mezquino de Nacional, un poquito limitado, y eso se mostró en el segundo tiempo con un Coquimbo teniendo el 65% de la posesión. ¿Lo deja preocupado la actuación que hizo hoy su equipo siendo el principal candidato del grupo a pasar a la segunda fase?".
"La posesión no me deja preocupado, el tema es qué hacés con la posesión. Sí de repente me hubiese gustado tener más para controlar al rival. No me pareció mezquino", comenzó respondiendo Bava, que le dijo al periodista que si conoce "las características de los jugadores que estuvieron en campo, y que ingresaron, son todos jugadores de ofensiva".
"Pudo haber salido o no. No me pareció mezquino, no coincido contigo, después lo de la posesión es relativo", continuó el DT tricolor, que luego le preguntó al trabajador: "¿Sos chileno?".
Luego de que el periodista asintiera, Bava recordó que "en fútbol general" en Chile "históricamente han tenido la posesión" mientras que Uruguay ha tenido "muy poca posesión".
"No hay trofeos por posesión, no los conozco, pero sabemos que tenemos que mejorar, sin duda, porque es una llave muy pareja en la que todo rival le puede quitar puntos a cualquiera, pero no coincido con mezquino porque si conocés o te informás son todos jugadores ofensivos, que no quiere decir que al revés sea mezquino, porque el fútbol se trata de defender y atacar", sentenció.