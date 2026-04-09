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Treinta y Tres: un hombre de 41 años murió y su padre de 71 resultó herido tras sufrir una rapiña dentro de una casa

El incidente tuvo lugar en la casa del fallecido ubicada en Camino Perinetti y ruta 17, en las afueras de la ciudad de Treinta y Tres

9 de abril de 2026 9:57 hs
Un hombre de 41 años murió y su padre de 71 resultó herido

Un hombre de 41 años murió y su padre de 71 resultó herido

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 41 años murió y su padre de 71 años resultó herido luego de que sufrieran una rapiña dentro de una vivienda en el departamento de Treinta y Tres, según confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía del departamento.

El incidente tuvo lugar en la casa del fallecido ubicada en Camino Perinetti y Ruta 17, en las afueras de la ciudad de Treinta y Tres.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el hecho ocurrió este miércoles sobre las 14:00, cuando un hombre y su hijo fueron atacados por un delincuente.

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El hijo sufrió tres disparos en la cabeza, mientras que el padre fue maniatado dentro de la vivienda.

Producto de las heridas sufridas, ambas víctimas fueron trasladadas en ambulancia a un centro de salud de la zona donde horas más tarde, sobre las 20:30, se confirmó el fallecimiento del hombre de 41 años.

Tras varios trabajos, el personal policial determinó que el "posible autor" de los hechos escapó de la escena en moto, por lo que trazaron su ruta de circulación. Esto los llevó hasta una vivienda donde no lograron encontrar al sospechoso.

La Jefatura de Policía de Treinta y Tres continúa trabajando para identificar y detener al responsable del crimen, mientras avanza la recolección de pruebas y testimonios.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información adicional sobre el caso.

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