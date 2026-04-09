El golazo del uruguayo Tiago Palacios en el debut de Estudiantes de La Plata del Cacique Medina y Muslera: mirá el video
Estudiantes de La Plata de Cacique Medina igualó 1-1 de visitante ante Independiente Medellín en su debut por Copa Libertadores con un golazo de Palacios
9 de abril de 2026 9:01 hs
ESPN
Estudiantes de La Plata, dirigido por el Cacique Medina y donde juega Fernando Muslera, hizo su debut en la edición 2026 de la Copa Libertadores e igualó 1-1 ante Independiente Medellín en condición de visitante con un golazo del uruguayo Tiago Palacios y se ubica segundo en el grupo A, por detrás de Flamengo que ganó.
El Pincha se trajo un punto en su debut copero y en su visita a Colombia en el debut en Copa Libertadores, tras no poder mantener la ventaja temprana que consiguió a través de un golazo del argentino nacionalizado uruguayo Tiago Palacios.
Un desarrollo del partido en el que Estudiantes nunca terminó de adueñarse del todo del cotejo y de manejarlo por completo, y que sufrió en el desenlace del encuentro. Un punto que sirve para iniciar el certamen, pero que dejó sabor a poco.
El gol de Tiago Palacios para Estudiantes de La Plata
Estudiantes de La Plata no especuló con el desarrollo del partido ni con la localía del DIM y salió a buscar protagonismo desde el inicio. Por ello, antes de los cuatro minutos, ya se encontraba en ventaja gracias al gol del extremo uruguayo, que contó con un desvío fortuito que favoreció su disparo.
El uruguayo recibió pegado a la línea sobre la derecha, se sacó un hombre de encima y comenzó a encarar hacia adentro mientras se acomodaba para la zurda, su perfil hábil. Cuando encontró el espacio y se acercó hasta la puerta del área, sacó el remate que se desvió en el defensor e hizo que la pelota se eleve y supere al arquero.
El Pincha tuvo imprecisiones y faltas de resolución que le jugaron en contra y le impidieron ir por más y estirar la ventaja. Durante los primeros 45 minutos no llegó a sufrir defensivamente pero dejó en evidencia algunas falencias en el fondo que luego supo aprovechar el equipo colombiano.
Con el correr de los minutos, Estudiantes se fue quedando cada vez más y los relevos no surgieron efecto en la segunda mitad. El DIM atacó decididamente en busca de la igualdad y comenzó a desbordar a los laterales con facilidad, llegando así al córner que derivó en el gol del empate.