Sunca realizará paro parcial este miércoles por trabajador que murió cuando estaba dentro de máquina que cayó al río Negro

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos ( Sunca ) realizará un paro parcial este miércoles 3 de setiembre por un trabajador que murió cuando estaba dentro de máquina retroexcavadora que cayó al río Negro el pasado lunes.

El paro se realizará entre las 09:00 y las 13:00 de este miércoles , mismo día en el que darán una conferencia de prensa en su sede, en la que se anunciarán un próximo paro de general de 24 horas de duración. Este último paro no tiene fecha por el momento; aunque se estima que sería para fin de mes , contaron fuentes sindicales a El Observador.

El sindicato denunció que "van 167 días trabajo hábiles en lo que va del año" y tienen "un saldo de 13 trabajadores fallecidos en la industria".

La víctima tenía 63 años y estaba radicado en la ciudad de Mercedes en Soriano , pero el accidente ocurrió en la Pasos de los Toros , en el departamento de Tacuarembó .

Francisco Alcides Fernández estaba operando la máquina retroexcavadora que cayó al río en la obra "planta de tratamiento de agua de OSE", según informó el sindicato de la construcción. El trabajador "figuraba en la planilla de la empresa Espina", agregaron desde el Sunca.

Una vez que cayó la máquina al río "no pudieron rescatar al trabajador y murió en el el lugar", debido a que "la profundidad del río y la falta de buzos imposibilitaron" el salvamento.

Desde el sindicato se solidarizaron con los allegados del trabajador y además del paro parcial del miércoles, resolvieron un conjunto de medidas. También solicitaron "la convocatoria al Consejo de Salarios del sector", ser recibido por Presidencia de la República y por la Comisión de Legislación del Trabajo del Parlamento.

El sindicato definirá las características del paro general con movilización en su próximo Comité Ejecutivo, el miércoles 10 de setiembre.