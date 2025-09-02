Un obrero cayó un piso en un edificio en construcción en el Centro de Montevideo: tenía arnés de seguridad

Accidente laboral

Un accidente laboral tuvo lugar este martes en un edificio en construcción ubicado en la intersección de Canelones y Zelmar Michelini, en el Centro de Montevideo, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de la capital.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10), un obrero de 56 años cayó un piso, del décimo al noveno, luego de que cediera una chapa sobre la que se encontraba.

A pesar del impacto, el hombre, quien tenía puesto el arnés de seguridad, no sufrió lesiones graves. Fue rescatado por los Bomberos y, tras una evaluación preliminar, se determinó que se encontraba fuera de peligro. Posteriormente fue trasladado al hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE) para su atención médica.

El incidente fue atendido por Bomberos y personal de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo, Zona I, quienes colaboraron en el rescate y la seguridad del lugar.

Tras ser descartadas posibles complicaciones en su estado de salud, los otros trabajadores de la obra continuaron con sus labores en el edificio.