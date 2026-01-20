Buen inicio de año para el precio de los lácteos con dos subas al hilo tras una racha de 11 ajustes

Extendiendo un cambio de rumbo clave para la agroindustria láctea, el precio promedio del conjunto de los productos lácteos tuvo este martes una segunda mejora consecutiva , tras cerrar 2025 con 11 registros en caída al hilo, con base en lo sucedido en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos) , actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

El martes 6 de enero el valor medio general había mejorado un 6,3% y ahora lo hizo un 1,5% quedando la rerefencia en US$ 3.615 por tonelada.

Para ubicar una referencia mayor hay que ir a la subasta final de noviembre de 2025 cuando se marcaron US$ 3.678 por tonelada.

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay , el precio promedio tuvo este martes 20 una suba de 1% quedando así el valor en US$ 3.449 por tonelada.

Pese a las dos buenas marcas señaladas, los precios actuales están por debajo de los que se dieron hace justamente un año, al cierre de enero (US$ 4.146 por tonelada el valor global y la leche en polvo entera US$ 3.988).

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay, con nuevas referencia al cierre del mes inicial de 2026, son leche en polvo descremada (subió 2,2% a US$ 2.615) y manteca (subió 2,1% y US$ 5.314).

Precio de los lácteos: la racha de 11 bajas

+ 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)

+ 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

- 4,4% el 16 de diciembre / US$ 3.341 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.161)

- 4,3% el 2 de diciembre / US$ 3.507 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.364)

- 3% el 18 de noviembre / US$ 3.678 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.452)

- 2,4% el 4 de noviembre / US$ 3.768 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.503)

- 1,4% el 21 de octubre / US$ 3.881 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.610)

- 1,6% el 7 de octubre / US$ 3.921 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.696)

- 0,8% el 16 de setiembre / US$ 4.041 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.790)

- 4,3% el 2 de setiembre / US$ 4.043 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.809)

- 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)

+ 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el incremento de valores más notorio sucedió en la lactosa y la baja más fuerte fue justamente en la leche en polvo entera.

En esta subasta participaron 164 postores que adquirieron 27.821 miles de toneladas, un 5% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 397, será la primera del mes febrero, el martes 3.

¿Qué es el GDT?

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio.

Desde 2008 el GDT ha construido una reputación de transparencia e integridad, operando a escala mundial con clientes compradores / vendedores y partes interesadas repartidas por todo el mundo con diferentes intereses, idiomas, culturas y zonas horarias.

En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.