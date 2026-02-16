El sentimiento de los tamberos por el conflicto en Conaprole: "Preocupación y tristeza"

"Preocupación y tristeza" es lo que sienten los tamberos con relación al escenario de conflicto sindical que hay en Conaprole , expresó a El Observador Álvaro Quintans, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) , quien además denunció que hay desabastecimiento de lácteos en el mercado interno y caída de negocios al exterior .

"Vemos con honda preocupación y profunda tristeza que siga existiendo un ambiente de medidas sindicales permanentes, con las cuales pierde el productor, pierden muchos trabajadores más y pierde la gente, porque está claro que hay desabastecimiento total de muchos productos lácteos", expresó.

Eso, sostuvo, es muy grave, "porque cada vez vemos más productos lácteos importados en las góndolas, a la vez faltan los productos de Conaprole y en un mercado tan competitivo nos cuesta ver que se dan esas ventajas".

AGRICULTURA Arroceros activan la cosecha con el ánimo afectado por acciones a nivel interno que "brillan por su ausencia"

Enseguida aclaró que "no apunto a los trabajadores de Conaprole... que quede claro que nuestra molestia es con la actitud de la dirigencia sindical que permanentemente está generando distorsiones con sus medidas" .

Quintans realizó estos comentarios tras el mediodía de este lunes 16, feriado por carnaval, luego de un paro nacional de 24 horas realizado el viernes 13, dispuesto por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

Conaprole es una empresa, apuntó, que pertenece a los productores, "acá somos todos iguales, todos recibimos el mismo pago por la leche y pagamos lo mismo por los insumos, ahora venimos de tener una baja importante en el precio de la leche, no es un momento sencillo y tenemos que soportar problemas donde somos rehenes... la pregunta que aparece es si vale la pena generar las inversiones fundamentales para mantenernos competitivos".

Replanteo del futuro de Conaprole

Como gremialista, reflexionó, "habría que replantearse el futuro de una cooperativa cuyo capital es 100% uruguayo, que genera US$ 1.000 millones de facturación al año y todo eso queda adentro del país, cuando hay muchos grupos multinacionales que de un día para el otro se fueron, despidiendo a todo el personal, sin una sola hora de paro".

Conaprole, subrayó, "hoy es la única empresa cooperativa sólida... pero cada vez somos menos, es una realidad y esa realidad algo nos está diciendo".

Lo que pasó en Rivera

Quintans recordó que en mayo de 2025 se anunció para fines de octubre el cierre de la industrialización en la Planta 14 de Conaprole en Rivera, lo cual, dado un escenario de medidas sindicales constantes, se adelantó para agosto del año pasado por mandato de la Asamblea de los 29, entidad conformada por productores y que tiene la potestad de regular el funcionamiento del gobierno de la cooperativa.

Posteriormente, tras una mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se habilitó que en esas instalaciones desde la primavera funcione un Centro de Distribución de productos lácteos, donde venían trabajando 13 personas y que, debido a que la conflictividad no cesó, Conaprole decidió hace unos días cerrar definitivamente.

"La planta de Rivera generaba pérdidas y como productores, coincidiendo con la dirección de Conaprole, no estábamos dispuestos a que siguiera pasando, porque los grandes perjudicados por eso éramos los 1.500 productores dueños de la empresa, con el 80% de escala pequeña y mediana, la gran mayoría familiares", detalló.

"Pese a la decisión de admitir que funcione el Centro de Distribución los conflictos siguieron siendo permanentes, las pérdidas también, por eso nos pareció correcta la decisión del directorio de la empresa sobre el cierre definitivo", añadió.

Algo muy importante, señaló, es que en todo momento, desde aquella decisión inicial en el año pasado, Conaprole procuró soluciones laborales para los trabajadores, proponiéndoles su reubicación en otros complejos industriales de la empresa, "nadie iba a quedar despedido, la cooperativa les dio varias alternativas y hasta les propuso colaborar con la mudanza y trabajo para familiares".

El conflicto sostenido durante varios meses, indicó, "generó pérdidas difíciles de estimar, cuantiosas, el año pasado se desperdició suero de manteca, en infinidad de tambos se desbordaron los tanques por atrasos en la recolección y a todos nos duele tirar un litro de leche que es un alimento básico, hace pocos días se perdieron 10.000 litros de lactolate, se cayó una exportación de manteca y eso es gravísimo en un mercado internacional muy complejo y donde si Conaprole deja de cumplir otro país lo hará, con lo que cuesta abrir y mantener cada mercado".

Cierre de tambos

Quintans señaló la importancia de las soluciones propuestas a los 13 trabajadores, pero también que "nadie habla de que en el último año cerraron 150 tambos, que son 600 personas involucradas, en los últimos 10 años cerraron 800 tambos y eso son 3.200 que quedaron afuera del sector".

Reunión urgente en el MTSS

Dada esa realidad, anunció, se pidió una reunión urgente a las autoridades del MTSS y este miércoles, a la hora 9, habrá un diálogo directo entre los representantes de los productores, el ministro Juan Castillo y la titular de la Dirección Nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

"La idea es aprovechar para explicarles que seguir produciendo en medio de esta conflictividad permanente es muy difícil y que hay muchos riesgos para los productores, sus familia, toda la gente que trabaja en los tambos, también en la fase industrial y hay riesgos para el país", concluyó.