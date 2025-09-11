Agustín Canobbio marcó un nuevo gol para Fluminense y fue elogiado por su entrenador Renato Gaúcho tras avanzar a semifinales de la Copa de Brasil; mirá el video

El futbolista uruguayo Agustín Canobbio volvió a marcar un gol para Fluminense , donde pasa por un gran momento, en el triunfo de su equipo ante Bahia por 2-0 que le permitió avanzar a semifinales de la Copa de Brasil con un global de 2-1.

El extremo y delantero abrió la cuenta al ejecutar un tiro penal a los 55 minutos de juego.

Luego, el histórico Thiago Silva puso el segundo que le permitió avanzar en el Maracaná.

De esa forma, Canobbio marcó un nuevo tanto y llegó a 10 goles en la temporada, en la que también lleva 5 asistencias , sus mejores registros en toda su carrera en lo que va de esta temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/1965939388866769129&partner=&hide_thread=false É NOSSO FLUZÃO NA SEMIFINAL, CANOBBIO! pic.twitter.com/h3pCYelBz1 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 11, 2025

“Es un jugador que se entrega”

Tras el partido, el entrenador Renato Gaúcho tuvo palabras de elogios para Canobbio, a quien definió como un jugador que “se entrega” en los partidos y que “no para de correr”, algo que “gusta” a todos los técnicos.

“Vi que no estaba tan bien en la primera partes, pero él es un jugador que se entrega”, señaló el DT.

“Tiene mucha personalidad”, agregó Renato y señaló que es uno de los “pateadores” de penales de su equipo.

“Es muy importante en la parte táctica”, señaló el entrenador, quien señaló que el uruguayo “readquirió” confianza en el segundo tiempo del partido ante Bahia.