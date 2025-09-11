Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Agustín Canobbio marcó un nuevo gol para Fluminense y fue elogiado por su entrenador Renato Gaúcho tras avanzar a semifinales de la Copa de Brasil; mirá el video

El uruguayo abrió la cuenta al ejecutar un tiro penal a los 55 minutos de juego y tuvo elogios de su entrenador; mirá el video

11 de septiembre 2025 - 8:33hs

Gol de Agustín Canobbio de penal

El futbolista uruguayo Agustín Canobbio volvió a marcar un gol para Fluminense, donde pasa por un gran momento, en el triunfo de su equipo ante Bahia por 2-0 que le permitió avanzar a semifinales de la Copa de Brasil con un global de 2-1.

El extremo y delantero abrió la cuenta al ejecutar un tiro penal a los 55 minutos de juego.

Luego, el histórico Thiago Silva puso el segundo que le permitió avanzar en el Maracaná.

De esa forma, Canobbio marcó un nuevo tanto y llegó a 10 goles en la temporada, en la que también lleva 5 asistencias, sus mejores registros en toda su carrera en lo que va de esta temporada.

agustin canobbio volvio a anotar en fluminense en un partido donde se batio un historico record de peter shilton
BRASIL

Agustín Canobbio volvió a anotar en Fluminense en un partido donde se batió un histórico récord de Peter Shilton

Agustín Canobbio
URUGUAYOS

El gran momento de Agustín Canobbio, capitán de Fluminense, y la postura de la selección uruguaya con el jugador que se alejó del combinado tras la Copa América

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/1965939388866769129&partner=&hide_thread=false

“Es un jugador que se entrega”

Tras el partido, el entrenador Renato Gaúcho tuvo palabras de elogios para Canobbio, a quien definió como un jugador que “se entrega” en los partidos y que “no para de correr”, algo que “gusta” a todos los técnicos.

Renato Gaúcho valoró a Agustín Canobbio

Renato Gaúcho valoró a Agustín Canobbio

“Vi que no estaba tan bien en la primera partes, pero él es un jugador que se entrega”, señaló el DT.

“Tiene mucha personalidad”, agregó Renato y señaló que es uno de los “pateadores” de penales de su equipo.

“Es muy importante en la parte táctica”, señaló el entrenador, quien señaló que el uruguayo “readquirió” confianza en el segundo tiempo del partido ante Bahia.

Festejo de Agustín Canobbio
Festejo de Agustín Canobbio

Festejo de Agustín Canobbio

Temas:

Agustín Canobbio Fluminense Copa de Brasil bahía

Seguí leyendo

Las más leídas

David Terans de Peñarol, celebra su gol ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-1 Liverpool: con un golazo de Lucas Hernández en la hora el aurinegro clasificó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

La selección uruguaya ante Perú por Eliminatorias
FÚTBOL

Así trepó Uruguay en el ranking FIFA que se dará a conocer en una semana, y ya se sabe en qué bombo estará en el sorteo del Mundial 2026

Javier Cabrera y Vergara
PEÑAROL

Mirá por qué Peñarol no operará ahora a Javier Cabrera de su lesión de ligamentos cruzados y cuándo lo hará

Thiago Helguera y Gonzalo Petit
ESPAÑA

En España se rinden ante Gonzalo Petit y Thiago Helguera: "Uruguay manda en el Mirandés", dice la prensa

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos