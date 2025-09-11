¿Cuándo vuelve a jugar Nacional, otra vez contra Plaza Colonia pero en esta ocasión por el Torneo Clausura?

Nacional se vuelve a meter en la disputa del Torneo Clausura luego de enfrentar a Plaza Colonia por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Los tricolores quedaron eliminados y ahora solo les queda ir por la Liga AUF Uruguaya.
