El Observador / Fútbol / NACIONAL

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional, otra vez contra Plaza Colonia pero en esta ocasión por el Torneo Clausura?

Mirá cuándo vuelven a jugar Nacional y Plaza Colonia, esta vez por el Torneo Clausura; los tricolores buscarán revancha tras quedar eliminados de la Copa AUF Uruguay

11 de septiembre 2025 - 22:38hs
Rómulo Otero y Matías Velázquez

Rómulo Otero y Matías Velázquez

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Nacional se vuelve a meter en la disputa del Torneo Clausura luego de enfrentar a Plaza Colonia por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Los tricolores quedaron eliminados y ahora solo les queda ir por la Liga AUF Uruguaya.

Ambos equipos volverán a jugar entre sí, ahora por el Clausura.

El partido se jugará el domingo 14 de setiembre.

La hora de comienzo del juego será las 18.00.

Flavio Perchman
NACIONAL

Flavio Perchman: su debilidad por Millán, las posibilidades de Nacional en el Clausura, la confianza en Peirano y la ventaja que tuvo Peñarol con un arbitraje en la Copa AUF Uruguay

El saludo del presidente Orsi con el capitán de Nacional, Sebastián Coates
NACIONAL

La recorrida de Yamandú Orsi por el complejo deportivo Los Céspedes, de Nacional, y el encuentro con los futbolistas tricolores

El cotejo se disputará en el Estadio Centenario a pesar de que Plaza Colonia es locatario.

El lunes, dirigentes de ambos clubes llegaron a un acuerdo para cambiar la localía.

Plaza viene de comprarle 6 entradas a Peñarol el sábado pasado y este jueves solo adquirieron 13 para el cotejo ante Nacional por la Copa AUF Uruguay.

Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura

