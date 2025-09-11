¿Cuándo vuelve a jugar Nacional, otra vez contra Plaza Colonia pero en esta ocasión por el Torneo Clausura?

Nacional se vuelve a meter en la disputa del Torneo Clausura luego de enfrentar a Plaza Colonia por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. Los tricolores quedaron eliminados y ahora solo les queda ir por la Liga AUF Uruguaya.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Ambos equipos volverán a jugar entre sí, ahora por el Clausura.

El partido se jugará el domingo 14 de setiembre.

La hora de comienzo del juego será las 18.00.

NACIONAL La recorrida de Yamandú Orsi por el complejo deportivo Los Céspedes, de Nacional, y el encuentro con los futbolistas tricolores

NACIONAL Flavio Perchman: su debilidad por Millán, las posibilidades de Nacional en el Clausura, la confianza en Peirano y la ventaja que tuvo Peñarol con un arbitraje en la Copa AUF Uruguay

El cotejo se disputará en el Estadio Centenario a pesar de que Plaza Colonia es locatario.

El lunes, dirigentes de ambos clubes llegaron a un acuerdo para cambiar la localía.

Plaza viene de comprarle 6 entradas a Peñarol el sábado pasado y este jueves solo adquirieron 13 para el cotejo ante Nacional por la Copa AUF Uruguay.