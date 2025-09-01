Dólar
El Observador / Polideportivo / AUTOMOVILISMO

El emocionante homenaje a Matilde Itzcovich, la piloto uruguaya que murió a sus 16 años, con su kart volviendo a la pista para recordarla en Mercedes; mirá el video

La joven piloto uruguaya fue homenajeada en el autódromo de Mercedes, en el marco del Campeonato Nacional de la Federación Uruguaya de Karting

1 de septiembre 2025 - 8:45hs
Mario Rosa

Video: Mario Rosa

La joven piloto uruguaya Matilde Itzcovich, quien falleció a sus 16 años el pasado 7 de agosto, fue homenajeada este domingo en el autódromo de Mercedes, en el marco del Campeonato Nacional de la Federación Uruguaya de Karting.

La etapa tuvo en juego la Copa Matilde Itzcovich, en reconocimiento a la joven conductora.

Además, en la pista hubo un emocionante homenaje con su kart volviendo a circular para dar una última vuelta.

AUTOMOVILISMO

Luto en el deporte: murió la piloto Matilde Itzcovich, de 16 años, promesa del karting uruguayo y con proyección internacional

AUTOMOVILISMO

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a sus 16 años? Promesa del motor internacional, defendió a Peñarol, y fue la única uruguaya en la academia de la FIA

El coche fue conducido por la piloto Agustina Sánchez y en su llegada hubo muchos conductores y asistentes que, bajo la lluvia, recordaron a Matilde Itzcovich con aplausos.

La muerte de Matilde Itzcovich

La joven piloto uruguaya Matilde Itzcovich falleció a los 16 años, según informó la Federación Uruguaya de Karting el pasado 7 de agosto. Según supo Referí, la conductora se quitó la vida.

Tras conocerse la noticia, Peñarol emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el hecho. El equipo de Montevideo había anunciado en octubre de 2023 que la deportista lo representaría en automovilismo.

“El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo. A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo de nuestra institución en tan difícil momento”, indicó.

En 2024, la deportista se convirtió en la primera piloto uruguaya en participar en el Mundial de Karting CIK FÍA que se llevó a cabo en Inglaterra.

Este hecho fue destacado en su momento por la Secretaría Nacional del Deporte, que le entregó el pabellón nacional y destacó que Itzcovich volvió a poner el karting del país sudamericano al nivel que lo habían hecho anteriormente pilotos como Gonzalo Rodríguez y Santiago Urrutia.

Asimismo, la deportista también formó parte de la Academia de la Federación Internacional del Automóvil.

Matilde Itzcovich kart Federación Uruguaya de Karting

