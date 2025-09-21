Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Martes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIAL

Canelones: cinco delincuentes rapiñaron a una familia en Rincón de Pando y le robaron cerca de US$ 55.000

Los ladrones ingresaron a la casa a través de un ventanal, cubiertos con pasamontañas y portando armas de fuego

21 de septiembre 2025 - 20:03hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Cinco delincuentes rapiñaron a una familia en su casa de Rincón de Pando este sábado por la noche y le robaron cerca de US$ 55.000, según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

El hecho ocurrió sobre las 22:30 en una casa ubicada en las calles Camino Servidumbre de paso 8 Metros y Camino Centurión. Allí estaban un hombre de 63 años y dos mujeres de 55 y 48 años cuando fueron abordados por los ladrones, que ingresaron al hogar a través de un ventanal.

Los implicados, cubiertos con pasamontañas y portando armas de fuego, amenazaron a las tres víctimas y les robaron US$ 50.000 y $ 200.000 en efectivo, además de sus celulares y algunas joyas.

Más noticias
Mataron a un militar en Durazno
HOMICIDIO

Un militar de 24 años fue asesinado de un disparo en la garganta tras una discusión en Durazno

Esquina de Punta del Este donde ocurrió el choque. (Archivo)
ACCIDENTE GRAVE

Una camioneta terminó dentro en un edificio de Punta del Este: hay dos mujeres internadas en estado grave

Según informó Telemundo, los delincuentes encerraron a los moradores en el baño antes de huir, les pidieron que entregaran los registros de las cámaras de seguridad y los dijeron que debían salir diez minutos después de su escape. El hombre rapiñado debió caminar 300 metros para ir a la casa de un vecino y llamar desde allí al 911.

La Policía y Fiscalía investigan la rapiña.

Temas:

Canelones Rapiña Pando policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Decreto del presidente Orsi aumenta cantidad de ascensos por designación directa dentro de la Armada
ARMADA NACIONAL

Decreto del presidente Orsi aumenta cantidad de ascensos por designación directa dentro de la Armada

Familia de Penadés asegura que la causa penal es una gran mentira, fue armada y apunta al Partido Nacional
ENTREVISTA

Familia de Penadés asegura que la causa penal "es una gran mentira", fue "armada" y apunta al Partido Nacional

Productor de huevos en Estación Pedrera, Ramiro Balao, con sus gallinas sueltas.
HISTORIAS

Ramiro, de Estación Pedrera, el productor de huevos de gallinas que viven como gallinas

Esquina de Punta del Este donde ocurrió el choque. (Archivo)
ACCIDENTE GRAVE

Una camioneta terminó dentro en un edificio de Punta del Este: hay dos mujeres internadas en estado grave

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos