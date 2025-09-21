Canelones: cinco delincuentes rapiñaron a una familia en Rincón de Pando y le robaron cerca de US$ 55.000

Patrullero de la Policía. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

Cinco delincuentes rapiñaron a una familia en su casa de Rincón de Pando este sábado por la noche y le robaron cerca de US$ 55.000, según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

El hecho ocurrió sobre las 22:30 en una casa ubicada en las calles Camino Servidumbre de paso 8 Metros y Camino Centurión. Allí estaban un hombre de 63 años y dos mujeres de 55 y 48 años cuando fueron abordados por los ladrones, que ingresaron al hogar a través de un ventanal.

Los implicados, cubiertos con pasamontañas y portando armas de fuego, amenazaron a las tres víctimas y les robaron US$ 50.000 y $ 200.000 en efectivo, además de sus celulares y algunas joyas.

Según informó Telemundo, los delincuentes encerraron a los moradores en el baño antes de huir, les pidieron que entregaran los registros de las cámaras de seguridad y los dijeron que debían salir diez minutos después de su escape. El hombre rapiñado debió caminar 300 metros para ir a la casa de un vecino y llamar desde allí al 911.

La Policía y Fiscalía investigan la rapiña.