El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

El insólito penal que el ex Peñarol Thiago Cardozo le atajó al Pipa Benedetto; mirá el video y el revuelo que se armó en Newell's

Thiago Cardozo, golero uruguayo que milita en Belgrano de Córdoba de Argentina, le contuvo un penal a Pipa Benedetto en el partido ante Newell's

23 de septiembre 2025 - 8:56hs
TNT Sports

Thiago Cardozo, golero uruguayo ex Peñarol que actualmente juega en Belgrano de Córdoba de Argentina, fue clave para su equipo en la noche del pasado lunes en el triunfo por 3-0 sobre Newell's, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura, al atajarle un penal al Pipa Benedetto.

Darío Benedetto, ex delantero de Boca Juniors, ejecutó su penal al centro y el golero Cardozo lo esperó muy bien para contener el disparo del delantero y evitar el empate de La Lepra en ese momento, ya que al momento de la pena máxima Belgrano ganaba 1-0.

Cardozo

"Lo esperé, vi que hizo un freno que me animó a esperarlo un poquito más. Hay un estudio arriba, pero fue intuición", declaró Thiago luego del encuentro ante los medios de comunicación.

Edinson Cavani vio a Boca Juniors desde un palco de La Bombonera
ARGENTINA

Tras la nueva lesión de Edinson Cavani, mirá los alarmantes números de todas las que sufrió en estos dos años en Boca Juniors, y la cantidad de partidos que se perdió

Miguel Ángel Russo en La Bombonera en el partido ante Central Córdoba de este 21 de setiembre
BOCA JUNIORS

Miguel Ángel Russo fue hospitalizado nuevamente tras el partido de Boca Juniors ante Central Córdoba; mirá su estado de salud

Newell's sigue en caída libre

Francisco González Metilli (38') aprovechó un error insólito en la salida del portero Espínola para abrir la cuenta. Ampliaron la ventaja para el conjunto cordobés Nicolás "Uvita" Fernández (49') y Lucas Zelarayán (86'), este último tras recibir una asistencia de Gonzalo, su hermano menor.

Nada les salió bien a los rosarinos, porque además del grueso error del paraguayo Espínola, el delantero Darío Benedetto (44') falló un penal que le atajó el uruguayo Thiago Cardozo, y luego fue expulsado el volante Gonzalo Maroni (61').

Mientras Belgrano salió del fondo para meterse en la lucha por la clasificación a octavos, Newell’s perdió tres de sus últimos cuatro partidos y quedó penúltimo en su zona.

1710369668643.webp
El Ogro Fabbiani
El Ogro Fabbiani

El equipo dirigido por Cristian "Ogro" Fabbiani viene de ganar un solo partido de los últimos seis en todas las competencias, en la que se destacan la derrota ante Rosario Central en el clásico y la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina la semana pasada, justamente frente a Belgrano.

La situación es preocupante, a tal punto que Gimena Vascon, la esposa de Fabbiani, publicó un mensaje en sus redes sociales tras el encuentro con una foto de una cama y la frase "hermosa cama", acusando el rendimiento de los jugadores.

