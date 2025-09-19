Dólar
Tras la nueva lesión de Edinson Cavani, mirá los alarmantes números de todas las que sufrió en estos dos años en Boca Juniors, y la cantidad de partidos que se perdió

El delantero uruguayo sigue complicado con su físico y tanto él como el club, sufren su ausencia

19 de septiembre 2025 - 13:14hs
Edinson Cavani vio a Boca Juniors desde un palco de La Bombonera
Edinson Cavani vio a Boca Juniors desde un palco de La Bombonera

El delantero uruguayo Edinson Cavani volvió a lesionarse en Boca Juniors y se perderá el encuentro de este fin de semana contra Central Córdoba en La Bombonera por una nueva fecha del Torneo Clausura de la vecina orilla. Desde que llegó a los xeneizes, el salteño sufrió una cantidad importante de lesiones.

Cavani no ha conseguido desde su arribo, su mejor versión futbolística y todo se potencia en su contra a los 38 años.

Todas las lesiones de Cavani en Boca

Edinson Cavani arribó a Boca Juniors a mediados de 2023 como la gran figura del mercado, no solo de los xeneizes, sino del fútbol argentino.

Desde su llegada a este club, con esta nueva que confirmó el club este viernes, el uruguayo tuvo un total de 10 lesiones, algunas de cierta trascendencia.

De esa manera, hasta ahora, se ha perdido 27 partidos y si se cuentan todas esas lesiones, estuvo fuera de las canchas durante 150 días, cinco meses.

Estas son las lesiones que sufrió Cavani desde su arribo a Boca Juniors:

1) Desgarro muscular: desde el 12-11-2023 hasta el 30-11-2023
2) Molestia muscular: desde el 2-2-2024 hasta el 16-2-2024
3) Lesión en el muslo: desde el 30-3-2024 hasta el 8-4-2024
4) Molestia muscular: desde el 20-8-2024 hasta el 16-9-2024
5) Molestia muscular: desde el 10-12-2024 hasta el 17-12-2024
6) Lesión vertebral: desde el 9-2-2025 hasta el 24-2-2025
7) Desgarro muscular: desde el 21-4-2025 hasta el 18-5-2025
8) Lesión en el gemelo: desde el 4-6-2025 hasta el 23-6-2025
9) Golpe: desde el 10-7-2025 hasta el 15-7-2025
10) Distensión del psoas: desde el 18-9-2025 hasta …

