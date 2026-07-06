Intención de compra de autos 0km creció casi 80% en el primer semestre del año: cuáles fueron los más buscados

El 77,6% de los uruguayos que manifestaron la intención de comprar un auto en el primer semestre del año en la plataforma Mercado Libre se inclinaron por adquirir un cero kilómetro.

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Según un informe presentado por la plataforma al que accedió Café y Negocios, esto es producto de la irrupción de marcas chinas —en especial en modelos eléctricos e híbridos— que concentran más de la mitad del interés en el segmento.

" Las búsquedas aumentaron 28,1% y la intención de compra —medida por los contactos con los vendedores— se disparó 77,6% frente al mismo período de 2025", señala el estudio.

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La oferta acompañó ese impulso, indicaron, con un aumento de 9,3% en la cantidad de publicaciones, señal de una mayor disponibilidad de modelos.

Este fenómeno de más oferta y demanda de marcas chinas incidió también en el valor promedio de los 0km que bajó 5,5% en la comparación interanual.

El impacto en los autos usados

El análisis de la actividad en la plataforma también da cuenta de una moderación en el mercado de usados, lo que marca un cambio claro en las preferencias de los uruguayos a la hora de buscar su próximo vehículo.

En concreto, el mercado de autos usados mostró la tendencia inversa. Las búsquedas cayeron 5,6% y la intención de compra retrocedió 10%.

En materia de precios, los seminuevos de bajo kilometraje se encarecieron 16%, mientras que los tramos de mayor uso registraron ajustes leves.

Los más buscados

El informe de Mercado Libre sostiene que el modelo más buscado durante esta primera parte del año en su plataforma fue el Geely Ex2, que concentró 6,97% del interés del segmento, desplazando a la Fiat Strada, líder en 2025.

En este sentido, marcas como BYD, Geely, Jetour y Dongfeng, junto con el Suzuki Dzire, captaron más de la mitad del interés en autos nuevos en detrimento de marcas tradicionales que solían ocupar los primeros lugares del ranking.

A raíz de esta tendencia, la plataforma ya activó su tienda oficial para vehículos 0km para permitir una mejor visualización y un contacto más directo con marcas y concesionarios.

En tanto, en autos usados el listado es el siguiente.