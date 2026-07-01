Los planes de SDP Holding tras una nueva adquisición: franquicias locales para Rodelu y Pangiorno, expansión a Paraguay y exportaciones a Chile

Sabores del Plata (SDP), holding gastronómico propietario de marcas como Rodelu, Basílico y Ro , y cuyos socios son el empresario argentino Alberto Roemmers y el uruguayo Andrés Deagostini, anunció en los últimos días una nueva adquisición . Se trata de Larinur S.A., empresa dueña de la marca Pangiorno, reconocida en el mercado por sus líneas de pizzas, empanadas y panes.

La operación, concretada en marzo de este año, implicó la adquisición del 92% del paquete accionario de la compañía y una inversión de US$ 8 millones destinada a modernizar la planta industrial y desarrollar nuevos productos, según consignó El País.

En diálogo con Café & Negocios, Deagostini profundizó en los alcances de la operación, que además de incorporar a Pangiorno, suma al portafolio del holding las marcas Supán y Forno de Minas . El empresario también explicó cómo esta adquisición se integra con la estrategia de crecimiento de Rodelu, detalló los planes para expandir la histórica cadena gastronómica tanto en Uruguay como en el exterio r y destacó el posicionamiento del grupo en el segmento de marcas blancas de pizza tras la compra, un negocio desde el que proyectan comenzar a exportar.

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Según explicó Deagostini, la operación surgió de una necesidad estratégica del holding. Sabores del Plata buscaba incrementar su capacidad productiva para acompañar el crecimiento de Rodelu, una de sus principales marcas.

En ese proceso, apareció la oportunidad de trabajar con Larinur. El primer paso se dio en setiembre del año pasado, cuando el holding ingresó a la compañía con un tercio de la participación. Ese desembarco derivó, finalmente, en la adquisición del 92% del paquete accionario. Tras esta operación, Deagostini asumió un rol ejecutivo dentro de la compañía, combinando las funciones de gerente general y director ejecutivo, con el objetivo de acelerar el ritmo de transformación del negocio.

Además, la compra estará acompañada por una inversión total de US$ 8 millones, que incluye tanto el desembolso realizado para concretar la adquisición como nuevas inversiones en equipamiento e infraestructura.

"Parte corresponde a lo que ya invertimos para la adquisición y parte a la incorporación de nuevas máquinas y a la mejora de la cámara de congelados", explicó el socio.

Ahora, la compañía proyecta ampliar significativamente su presencia en el mercado y según adelantó el socio del holding, el foco estará puesto en las líneas de empanadas, pizzas y panificados, con nuevos lanzamientos para Pangiorno. En paralelo, la marca atravesará un proceso de rebranding como parte de la nueva estrategia comercial del grupo.

Sin embargo, el plan de crecimiento no se limita a Pangiorno, ya que el holding también apuesta a lanzar nuevos productos de Supan y tiene una fuerte apuesta por potenciar la marca Forno de Minas. Esta última es la principal marca brasileña de pan de queso, y es conocida también por sus waffles. SDP posee la representación y distribución exclusiva en Uruguay de la misma y proyecta nuevos lanzamientos innovadores en estos segmentos.

“De Forno de Minas estamos trayendo unos dos o tres productos y vamos a pasar a traer unos 20", adelantó Deagostini.

Además, la adquisición también permitirá concretar el objetivo que originalmente impulsó la búsqueda de una planta industrial: concentrar en las instalaciones de Larinur la producción de Rodelu.

Más allá de la adquisición: los planes de SDP Holding

Más allá de la reciente adquisición, el grupo tiene ambiciosos planes para sus marcas, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, en el caso de Rodelu, uno de los planes para este 2026 es lanzar el modelo de franquicias. A nivel de negocio, explicó el ejecutivo, esta decisión se da porque el foco hoy está en la internacionalización de la marca, pero entienden que hay lugar acá para seguir creciendo con locales en el país.

Este modelo, adelantó, implicará inversiones por local que rondan entre los US$ 200.000 y US$ 300.000.

Además, el modelo de franquicias, adelantó el ejecutivo, también se extendería a las panaderías de Pangiorno.

En paralelo, Sabores del Plata también acelerará el crecimiento de Rodelu mediante la apertura de nuevos locales propios. Según explicó Deagostini, se trata de inversiones de gran porte -de alrededor de US$ 600.000 por sucursal- que no se ajustan al modelo de franquicias. En ese marco, la compañía prevé destinar cerca de US$ 2 millones a la apertura de nuevos locales de Rodelu durante el próximo año y medio.

A nivel internacional en tanto el objetivo es desembarcar con la marca en Paraguay y otros mercados de la región, con la expectativa de inaugurar las primeras sucursales durante el próximo año.

Otro de los proyectos del holding para este año es comenzar a exportar pizza congelada de marca blanca al mercado chileno. Según Deagostini, la adquisición de Larinur fortalece aún más su posicionamiento en este segmento.

"Con Rodelu ya teníamos un liderazgo en marcas blancas de pizzas y ahora, con Larinur, consolidamos esa posición. Las dos empresas ya eran líderes en ese segmento", detalló.

Además, contó que la línea de producción de pizzas de Larinur ya cuenta con la certificación necesaria para exportar, un aspecto clave para impulsar ese plan de crecimiento.