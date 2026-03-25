Fusiones y adquisiciones: en Punta del Este los referentes de JP Morgan y Patria Investments adelantaron cómo se comportará el capital privado en 2026

El mapa geopolítico cambió y con él se transformaron las prioridades, los mercados y los flujos del capital privado que ahora buscan reacomodarse en un nuevo esquema volátil que trae oportunidades y desafíos para América Latina.

El encuentro “ Fusiones y adquisiciones en América Latina: construyendo puentes a través de los negocios ” tiene como punto de partida repensar las fusiones y adquisiciones en las Américas y con esa ambiciosa convocatoria International Bar Association reúne a más de 600 profesionales del áreal legal en Enjoy Punta del Este.

En la jornada inicial, el primero en poner un necesario marco teórico a nivel geopolítico fue el dos veces presidente uruguayo Julio María Sanguinetti quien disertó sobre la configuración del nuevo orden mundial.

El exmandatario hizo hincapié en la importancia de la política internacional y sostuvo que el Mercosur-creado durante su mandato- “sigue siendo un buen proyecto más allá de las desinteligencias de nuestro gobierno”. En este sentido, remarcó que se deben dejar de lado los matices políticos en pos de una mejor política internacional desde el punto de vista comercial.

La geopolítica estuvo en el centro del debate con los especialistas en M&A que protagonizaron el panel central del encuentro.

Consultada acerca de cómo afecta este contexto a los mercados de América Latina, la Head of Latin America IB Advisory de JPMorgan, Marina Linhart, reconoció que la respuesta varía cada semana a raíz de un contexto de cambio constante y comenzó preguntándose por qué Latinoamérica es una región interesante para empresas e inversores globales.

"Tiene el 6% del PIB mundial, el 8% de la población global; 25% de los recursos alimentarios y terrestres del mundo, 30% del agua dulce del mundo, el 20% del petróleo mundial", resaltó la experta y apuntó que está entre las tres regiones con mayores reservas de minerales críticos, que últimamente han pasado a estar en el centro de discusiones políticas entre Estados Unidos y China.

"Se trata de una cantidad desproporcionada de recursos que genera una ventaja competitiva y que ofrece oportunidades muy atractivas para la industria, la inversión y la exportación en la región, otorgándole una importancia casi desproporcionada en el contexto actual y en el resto del mundo", subrayó Linhart.

De hecho, precisó, uno de los efectos de la guerra en Ucrania fue que los recursos energéticos, alimentarios y agrícolas de Latinoamérica se volvieran "increíblemente importantes para las exportaciones".

"Se trata de una región pequeña, pero con una importancia relativamente desproporcionada en el contexto mundial actual, lo que genera numerosas oportunidades para fusiones y adquisiciones”, dijo Linhart que se define como optimista. Desde su perspectiva, la región tiene muchas oportunidades que se trasladan también a M&A e inversiones.

Sin embargo, desde la perspectiva del capital privado, reconoce que el último año ha sido un año difícil para los mercados de capitales y que viene siendo así en los últimos años. "Se observa una demanda reprimida en el sector del capital privado para monetizaciones, para rotación de activos". Esto se traduce en menos salidas de capital en el sector tecnológico, por ejemplo, lo que obliga a que algunos fondos conserven sus activos "durante mucho más tiempo del habitual".

La experta sostuvo que si bien cada caso se analiza y se considera individualmente, en el contexto actual, muchos piensan en esperar un poco más antes de hacer un cambio importante. "Ese es parte del desafío: ¿cómo lidiar con tanto cambio tan rápido? El mundo parece no haberse estabilizado aún en un nuevo statu quo".

En este sentido, parte de la conversación se enfocó en cómo navegar con las posturas de los países, de los gobiernos y los partidos políticos en un entorno disruptivo y en la necesidad de que las empresas estén asesoradas tanto a nivel legal como de lobby y comercial.

Con la mirada puesta en los potenciales inversores, Linhart reveló que, desde una perspectiva de M&A, “entre el 60% y el 70% del volumen de fusiones y adquisiciones que se produce en América Latina en un año determinado es transfronterizo". El principal interlocutor de la región para esto no es Estados Unidos, sino Europa con plataformas legales y compañías de inversión que operan en América Latina desde hace largo tiempo e intercambian activos en la región. Luego están Estados Unidos y Asia.

¿Cómo ven los inversionistas privados a Latinoamérica? La referente de JP Morgan explicó que los inversores privados de todo el mundo están buscando rentabilidad. Su principal destino, Estados Unidos, ha crecido, pero prácticamente todo su crecimiento del último tiempo estuvo atado a la IA y su infraestructura, lo que también despierta incertidumbre. "Hay muchas dudas sobre si esto generará una rentabilidad suficiente para compensar la inversión realizada", sostiene Linhart.

"El crecimiento de EE. UU. está impulsado en un 80% a 90 % por la inversión en infraestructura relacionada con la IA. Es un sector muy específico, el resto de la economía estadounidense no está creciendo significativamente; es un crecimiento bastante plano y marginal por eso se busca el crecimiento en todo el mundo", subraya la referente de JP Morgan. Y, afirma que, desde el punto de vista geopolítico, resulta cada vez más difícil pensar en ese crecimiento desde Asia -que no lo ha experimentado como en el pasado- y Europa que también presenta desafíos en este sentido.

Es por eso que Latinoamérica comienza a ser relativamente muy atractiva e interesante. A propósito, Linhart advirtió que en esta región la clave es "saber cómo navegar por Latinoamérica a través de los ciclos".

"Quizás soy una optimista empedernida, pero creo que estamos ante un momento de oportunidad increíble, tanto en el ámbito geopolítico como en cuanto a los recursos que tenemos y el volumen de actividad en los sectores de infraestructura e industria. Incluso estamos empezando a ver nueva actividad en el mundo tecnológico. Existe una oportunidad real para hacer mucho más en Latinoamérica, estamos en el centro de atención global de una manera totalmente diferente a como lo hemos estado en el pasado, y esa es una oportunidad para ayudar a nuestros clientes a comprender cómo pueden convertirlo en una oportunidad positiva y cómo pueden atraer inversiones constructivas a largo plazo", finalizó la titular de JP Morgan.

El foco en private equity

Ricardo Scavazza es socio director y CEO de Private Equity en Patria Investments, el principal fondo de capital privado brasileño.

La firma gestiona alrededor de US$ 50.000 millones en la región, de los cuales aproximadamente un tercio se destina a capital privado e infraestructura, así como a inversiones privadas en Latinoamérica.

Durante su participación, Scavazza hizo hincapié en el que en el último año estuvo cerca de ser récord en fusiones y adquisiciones en la región y que la inversión extranjera directa (IED) fue "muy sólida y resistente". "La IED en América Latina suele rondar los US$ 200.000 millones. El año pasado alcanzó los US$ 280.000 millones", argumentó.

Sin embargo, en los últimos cinco años, desde Patria Investments se detectó un claro cambio en la composición de dichos flujos de capital. Cinco años atrás "se vieron flujos más fuertes de capital institucional a través de los fondos y del primer mundo, en especial Norteamérica, a la región", apuntó el socio de Patria. Más cerca en el tiempo se dejaron de ver IPO´s y los flujos de capital institucionales se redujeron. Ahora, el mayor volumen viene de corporaciones y desde Asia- y en algunos casos también desde Medio Oriente-. Según su perspectiva las corporaciones fueron las que pudieron apartar el ruido y ver a Latinoamérica con una mirada de largo plazo.

"En private equity el mercado se ha contraído en los últimos años", aseveró Scavazza y recordó que siempre que los intereses suben, los inversores norteamericanos invierten menos en los mercados emergentes, en general. A esto se suma, en su opinión, la dificultad de transmitir confianza de los gobiernos regionales a los mercados internacionales. "Para el mercado norteamericano, América Latina siempre ha sido una región pequeña y no se toman el tiempo de ver qué pasa aquí, eso impactó directamente en M&A. Entonces, si bien existen buenos números en M&A, sobre todo de grandes corporaciones y en gran medida de Asia, el private equity de Estados Unidos no tuvo un peso tan relevante en esa ecuación. "Para que vuelvan creo que necesitan ver signos de estabilidad en la región", concluyó el CEO de Private Equity de Patria.