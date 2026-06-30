Tesla anunció su desembarco en Uruguay: qué se sabe de la operación, quién liderará el negocio y cómo ha sido el recorrido de la marca en el país

Tras varios guiños en el mercado local , como un aviso para contratar un gerente general en Montevideo y la ampliación de sus registros de marca ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial , consignados en su momento por Forbes, la empresa estadounidense de vehículos eléctricos anunció oficialmente su desembarco en Uruguay . La firma, fabricante de modelos como el Model 3 y el Model Y y liderada por el reconocido magnate Elon Musk , lo oficializó a través de un posteo en su cuenta de X Tesla Latinoamérica. En este puede observarse un video con el mapa de Uruguay y el logo de la empresa en el medio, bajo el mensaje “Estamos llegando”.

Además, en los últimos días, medios argentinos informaron quién será el country manager de Tesla para Argentina y Uruguay . Se trata del argentino Joaquín Lizarralde, un ejecutivo con más de una década de experiencia en la industria automotriz que trabajó en empresas como Kavak y RDA Mobility.

Hasta el 2023 la presencia de Tesla en Sudamérica fue limitada y estuvo a cargo de importadores independientes. Sin embargo, ese año la empresa desembarcó en Chile , mercado en el que abrió su primera tienda física en la región y que hoy se prepara para convertirse en el primer país sudamericano en incorporar el sistema de Autoconducción Total (Full Self-Driving o FSD) de Tesla.

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Tres años después la empresa estadounidense anunció en los últimos días su llegada a Argentina, donde firmó un acuerdo estratégico con YPF , la principal compañía energética del país, para crear corredores eléctricos con supercargadores. Tras la visita a la planta industrial de Tesla en Austin, Texas, el CEO de la empresa Horacio Marín confirmó que ambas compañías trabajarán en conjunto para desarrollar "corredores eléctricos" que permitan el desplazamiento de vehículos eléctricos a lo largo de las principales rutas nacionales. No obstante la alianza no se limita a la carga de vehículos, sino que el acuerdo marco habilita a ambas compañías a explorar la cooperación en infraestructura de almacenamiento de energía y la posibilidad de desarrollar Data Centers en Argentina mediante una alianza entre YPF Luz y Tesla. El interés por la industria energética también aparece en el extracto de la constitución de su sociedad en Chile.

En paralelo, la firma anunció su llegada a Uruguay, en un movimiento que refuerza su estrategia de expansión en la región del Río de la Plata.

“Me parece buena cosa que una marca como Tesla elija a Uruguay dentro de los primeros países de América para aterrizar, habla bien de Uruguay, de ser un país serio y con la infraestructura adecuada”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

Según informó Autoblog Uruguay, la firma ya tramitó la homologación ante la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua de los modelos Model 3 y el Model Y, en tres versiones cada uno.

Los Tesla que ya circulan en Uruguay, dos empresarios como protagonistas y lo que espera el sector de la llegada de la marca

Antes de que Tesla anunciara su llegada oficial a Uruguay, los vehículos de la marca ingresaban al país de forma individual, a través del régimen de excepción o asociados a proyectos de inversión. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), en Uruguay se comercializaron 25 vehículos Tesla en 2022, 29 en 2023, 43 en 2024 y 16 durante 2025.

Entre los primeros propietarios de la marca en Uruguay figura el empresario Orlando Dovat, quien adquirió en 2017 el modelo S P90D. El presidente de la zona franca Zonamerica le pidió en repetidas ocasiones a Elon Musk que trajera a Uruguay la empresa a través de redes sociales. A su vez, el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, fue visto en 2025 en un Tesla Cybertruck, un vehículo que cuenta con tres motores eléctricos que entregan una potencia total de 845 caballos de fuerza y está recubierto totalmente de acero inoxidable.

Para el sector, sostuvo Paz, es una buena noticia que la marca llegue con representación, ya que va a poder responder por los vehículos que ya circulan en Uruguay, brindar servicio técnico y garantías, además de atender aspectos vinculados a la seguridad.

La llegada oficial de Tesla encuentra, además, un mercado favorable para la electromovilidad, ya que Uruguay lidera la incorporación de vehículos eléctricos en Sudamérica y cuenta con una desarrollada red de carga. En ese contexto, otras marcas de alta gama también comenzaron a fortalecer su presencia. El año pasado, por ejemplo, Porsche inauguró su primer Porsche Center en Uruguay, con una inversión de US$ 2 millones.

Sin embargo, Paz advirtió que durante este año comenzaron a surgir señales que generan luces amarillas respecto a las reglas para los vehículos eléctricos. Entre ellas mencionó el aumento de las tarifas de los cargadores públicos, el incremento de la patente para este tipo de vehículos y la posibilidad de aplicar Imesi a los eléctricos de alta gama, un segmento en el que compiten justamente las marcas premium que desembarcaron recientemente en el país.