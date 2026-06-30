Acuerdo por ganado de Conexión Ganadera: qué pasa con los que no firmaron y cuándo cobrarán los que adhirieron

Más de 3.600 damnificados de Conexión Ganadera recibirán un primer cobro dentro de 60 días , luego de que el juez del concurso Leonardo Méndez homologó el acuerdo para una distribución anticipada del dinero proveniente de la venta del ganado que estaba en posesión de la empresa.

Este acuerdo comprende únicamente el dinero obtenido por la venta del ganado, que son unos US$ 35 millones, y no pone fin al proceso , que sigue por los carriles habituales de la justicia concursal. El próximo hito es la presentación por parte del síndico Alfredo Ciavattone del resultado de la verificación de los créditos que confirmará a cuánto asciende el pasivo.

El acuerdo que se gestó entre la sindicatura, la Liga de Defensa Comercial y un grupo de abogados de inversores, trasladó luego la propuesta a más de 200 abogados , que fueron hablando con sus clientes.

Conexión Ganadera: acuerdo superó 90% de adhesiones por lo que se garantiza pago anticipado a damnificados por venta de ganado

Uno de esos estudios fue Bragard Abogados, representado por la abogada Andrea Ramírez , quien consideró en diálogo con El Observador que fue "histórico" que entre tantos abogados se hayan puesto de acuerdo en pos de "lo fundamental" que era perseguir el recupero para los clientes.

"Se logró justamente porque existió ese trabajo en equipo y un fin en común que permitió que todos podamos trasladar a nuestros clientes la conveniencia de este acuerdo y que finalmente tuviera el nivel de adhesiones que recibió", dijo.

Como informó El Observador, el acuerdo llegó al 90% de las adhesiones y luego de que el juez lo homologó, se siguieron sumando algunos inversores.

Para el cobro se definieron dos categorías, por un lado los bonistas, poolistas y engordistas con ganado a su nombre quiénes cobrarán un 33,3% sobre cada animal pero se les imputa el 100% del valor del mismo a sus créditos y los terneristas, que no tenían ganado, quienes cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre el total de su crédito quirografario.

Ramírez respondió a algunas consultas de El Observador que quedan sobre el acuerdo y el concurso.

¿El acuerdo comprende sólo a quienes adhirieron, o a todos?

Sí, sólo a los que adhirieron. Quienes no firmaron no están comprendidos en el beneficio que contempla el acuerdo. La sindicatura recibió firmas hasta el viernes 26 porque ahora que se aprobó mucha gente que estaba en duda quiso firmar.

¿Por qué es un hito este acuerdo, qué debates iba a suscitar la propiedad del ganado en el concurso?

El principal problema es que la discusión se daba entre acreedores por el tipo de contrato que suscribieron. Los que tenían ganado a su nombre entendían que tenían que recibir el producido de la venta de su ganado y aquellos que no tenían ganado a su nombre, como los terneristas, entendían que gracias a sus inversiones se había alimentado y cuidado el ganado del resto y que por lo tanto el producido de la venta debía repartirse entre todos. Como antecedente teníamos el caso de República Ganadera en el que la jueza de primera instancia resolvió que el ganado era de todos.

Esta discusión iba a llevar años, esperar por sentencia de primera y segunda instancia y por lo tanto imposibilidad de cobro en el corto plazo. Arribar a este acuerdo permitió zanjar la discusión con un acuerdo conveniente para ambos grupos y que todos podamos enfocarnos en identificar bienes y responsables para poder cobrar el saldo de los créditos.

¿Cómo se instrumentará ahora el cobro del dinero para los damnificados? ¿Se establecerá algún tipo de orden para cobrar?

Si el acreedor firmó y su crédito se encuentra verificado podrá cobrar mediante cheque o transferencia bancaria en el plazo de 60 días estipulado en el contrato.

El juez había suspendido el plazo que tenía el síndico para entregar la verificación final de créditos ¿cuando se cumplirá ahora la entrega de las cifras finales de acreedores y montos que se les debe a cada uno?

El martes 5 vence el plazo para que Ciavattone presente la lista de acreedores y el inventario de la masa activa.