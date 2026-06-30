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Gobierno proyecta crear fideicomiso para "adelantar recursos" a Colonización y compensar la reasignación de la Rendición de Cuentas

El plan se enmarca en la apuesta del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para financiar proyectos con aportes de ahorristas; Colonización estudia instrumento financiero para afectar sus ingresos a largo plazo

30 de junio de 2026 5:00 hs
El Observador | Ramiro Pisabarro

Por  Ramiro Pisabarro

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El Instituto Nacional de Colonización (INC) prevé lanzar una herramienta de “adelantamiento de recursos” para compensar las reasignaciones previstas en la Rendición de Cuentas, según confirmó a El Observador su presidente, Alejandro Henry.

El plan es parte de un trabajo conducido por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para generar un instrumento financiero que afecte a los ingresos de Colonización durante los próximos años, según pudo reconstruir El Observador mediante fuentes políticas. El instituto recauda en el entorno de US$ 22 millones por año.

Consultado el presidente del INC se limitó a comentar que están “viendo la parte jurídica” y que las “alternativas” planteadas aún están “bastante verdes”.

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“Somos parte de un gobierno que entiende que algunas prioridades son demasiado acuciantes como para no tenerlas en cuenta. En la medida que nuestro proyecto no se vea alterado… por eso las alternativas, por encima de las metas los tiempos”, sostuvo Alejandro Henry.

La idea implica relanzar el Fondo Nacional de Colonización, un fideicomiso creado por ley en 2014 con destino a la adquisición de tierras. El instrumento preveía la firma de un fideicomiso estructurado por la Corporación Nacional para el Desarrollo para emitir certificados de participación o títulos por hasta US$ 100 millones.

Andrés Berterreche, quien impulsó la iniciativa en 2012 en su calidad de presidente del INC, defendía entonces que “la idea del fideicomiso es que sea financiado por los propios uruguayos”, en tanto “el instituto compra, hace política social y encima cobra para pagarlo a los uruguayos”. “Lo que se está pensando es trabajar en un sistema de competencia con las distintas AFAP”, afirmó hace 14 años.

Fuentes del gobierno precisaron que el plan se enmarca en la propuesta del secretario de la Presidencia de financiar proyectos a través del aporte de pequeños y medianos ahorristas.

Sánchez había adelantado que presentaría en mayo al Consejo de Ministros un documento con la hoja de ruta en ese sentido, pero la discusión ha quedado relegada entre las polémicas que afectaron al presidente Yamandú Orsi y la presentación de los proyectos de Competitividad y la Rendición de Cuentas.

Como informó El Observador, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, informó el viernes pasado en el Consejo de Ministros que se reasignarán US$ 10 millones de Colonización para financiar las prioridades de la Rendición.

El monto redestinado es parte de los US$ 30 millones que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) había autorizado el año pasado al organismo para invertir en la compra de tierras.

Con ese dinero, Colonización compró el año pasado 4.404 hectáreas pertenecientes a la estancia María Dolores en Florida por US$ 32 millones y meses atrás adquirió un campo de 900 hectáreas en Paysandú por US$ 2,6 millones.

El Poder Ejecutivo pretende contar en el corto plazo con recursos para cumplir con el compromiso de sumar 25 mil hectáreas a la cartera de Colonización. El organismo aspira a retomar la compra de tierras a partir del 2027 y también tiene bajo consideración tomar un crédito del Banco República.

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