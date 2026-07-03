De reunirse en una peluquería en La Teja a crear una comunidad que mueve millones de dólares: la historia detrás del Club del Inversor

Hace una década, cuando hablar de inversiones todavía era un tema reservado para algunos pocos, un grupo de 16 personas se reunió en una peluquería del barrio montevideano La Teja . El objetivo del encuentro, organizado a través de redes sociales, era conversar sobre cómo hacer rendir sus ahorros . Dentro del grupo había algunos que habían comprado un apartamento entre amigos, otros que probaron suerte con una importación o con la bolsa. Si bien ninguno era un gran inversor, todos tenían en común que contaban con algunos miles de dólares para invertir, y querían encontrar información, oportunidades y personas con quienes intercambiar experiencias .

"En aquel momento a la persona que tenía US$ 1.000 para invertir no la escuchaba nadie . Si levantabas el teléfono para llamar a un corredor de bolsa te decía: 'Por menos de US$ 100.000 no te puedo abrir una cuenta porque pierdo plata'", recuerda en diálogo con Café y Negocios Nicolás Rodríguez, cofundador del Club del Inversor y de Crowder.

Con el tiempo la convocatoria empezó a crecer de forma acelerada, lo que en 2019 llevó al emprendedor a comenzar a cobrar una membresía para cubrir los gastos de la organización de los eventos, formalizar la marca y lanzar una plataforma online.

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“En 2019 ya la salita no era la peluquería, era Sinergia. El primer año cerramos con 190 socios, al siguiente duplicamos casi que a 400, y hoy tenemos alrededor de 1000”, contó.

Así, lo que comenzó como un hobby entre personas interesadas en aprender sobre el tema, se terminó convirtiendo en la mayor comunidad de inversores de Uruguay. Según detalló su cofundador, a lo largo de estos años los socios en su conjunto ya han canalizado inversiones por varios millones de dólares en diferentes tipos de negocio.

Cuál es el perfil de los socios hoy y cómo funciona el modelo de negocio

El emprendimiento reúne hoy a una comunidad diversa de más de 1.000 socios. Si bien el promedio de edad ronda los 40 años y predominan los profesionales independientes y pequeños emprendedores, también participan empresarios, médicos, futbolistas, políticos, comerciantes y trabajadores de distintos rubros. Además, aunque la comunidad sigue estando integrada mayoritariamente por hombres, el club también reúne a un número creciente de mujeres y cuenta con un grupo exclusivo para ellas, contó el cofundador.

"El perfil es el de un trabajador que tiene algo de dinero para invertir o está buscando generar un negocio", resumió Rodríguez. En esa línea, sostuvo que distintos estudios muestran que quienes logran ahorrar en Uruguay suelen disponer, en promedio, de entre US$ 4.000 y US$ 5.000, por lo que la amplia mayoría de los integrantes corresponde al segmento de inversores minoristas.

El modelo de negocio del emprendimiento se basa en un esquema de membresías, donde a cambio del pago de una cuota mensual, los socios acceden a una serie de beneficios.

Entre ellos se incluye la participación en eventos presenciales en Montevideo y el interior del país, en los que se convoca por ejemplo a empresas en búsqueda de inversión, corredores de bolsa y otras organizaciones vinculadas al mercado financiero para presentar sus propuestas ante los socios. Según explicó Rodríguez, el club no les cobra a las empresas por participar de esas instancias, aunque actualmente algunas compañías sponsorean actividades específicas.

Además, la membresía incluye el acceso a las grabaciones de esos encuentros y capacitaciones sobre distintas verticales de inversión

"La plataforma se ha transformado en una especie de Netflix de las inversiones", explicó Rodríguez.

A esa propuesta se suma una comunidad en Telegram, organizada por temáticas, donde los socios intercambian información y oportunidades de negocio y un

La vez que pensaron que el ecosistema desaparecía y los cambios que han visto en estos años

En 2024, el caso Conexión Ganadera y el de varias empresas que atravesaron dificultades, marcó un punto de inflexión para el ecosistema de inversiones en Uruguay.

"Nos dimos cuenta porque cayó la audiencia en nuestro podcast. La gente se asustó, perdió la confianza", recordó el cofundador. En ese contexto, admitió que llegó a pensar que el ecosistema "iba a desaparecer por completo". Sin embargo, la evolución del número de socios y la actividad de la comunidad terminaron mostrando un escenario diferente.

A pesar de esto, Rodríguez entiende que en los últimos años se produjo un cambio de fondo en el mercado, en el que cada vez más empresas y actores financieros comenzaron a reconocer el potencial del inversor minorista y el volumen de capital que puede movilizar de forma colectiva.

"Se dieron cuenta de que el inversor minorista, en conjunto, puede representar un montón de millones de dólares", afirmó.

Otro de los cambios, según el emprendedor, responde también a que invertir hoy se convirtió en una necesidad. “Es muy probable que en unos años el BPS ya no exista más, las cajas tampoco. Invertir va a ser protagonista", sostuvo.

Foco en pymes y en el interior: lo que se viene para el club

En los últimos años, la comunidad creció de forma sostenida fuera de Montevideo y hoy reúne cerca de 300 socios en el interior, con especial presencia en Maldonado y el litoral. A partir de esto, dentro de sus próximos objetivos el emprendimiento busca profundizar su presencia por fuera de la capital.

Dentro de las estrategias para lograr esto buscan fortalecer el vínculo entre pymes e inversores, un nicho que hoy entienden está desatendido.

“Nos llegan todo el tiempo oportunidades de inversión en negocios y emprendimientos”, contó el representante del club. Además, los socios están muy vinculados al mundo de los negocios y dentro de la comunidad ya se concretaron negocios y emprendimientos en conjunto.

Con ese propósito, el Club del Inversor comenzó a desarrollar, con el apoyo de ANDE, charlas y programas de capacitación orientados especialmente al interior del país, con el objetivo de preparar a las pymes para acceder a inversión. Además, obtuvo un fondo de Inefop para ejecutar un programa de formación.

De cara a los próximos años, la organización también trabaja en el desarrollo de un curso introductorio para nuevos socios, con el objetivo de que quienes ingresen a la comunidad cuenten con una base común de conocimientos. Además, prevé conformar una red de profesionales que acompañe a los miembros en el desarrollo de nuevos proyectos.

La expansión en el interior seguirá siendo, sin embargo, uno de los principales ejes de crecimiento. "Creemos que ahí es donde todavía hay mucho por hacer", concluyó Rodríguez.