Zorzal comienza la emisión de su segunda serie de acciones por hasta US$ 10.5 millones

El Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó a Zorzal Inversiones Tecnológicas SA (Zorzal) a emitir nuevas acciones por hasta 63 millones de Unidades Indexadas (unos US$ 10,5 millones) inscribiendo el valor correspondiente y permitiendo así el inicio de su oferta pública.

Esta segunda serie de acciones es parte del Programa de Emisión por hasta 100 millones de UI autorizado a Zorzal por el BCU en el marco de sistema de Oferta Pública en Régimen Simplificado.

Como parte del proceso de emisión y en cumplimiento con la ley de Sociedades Comerciales, Zorzal informó que dará preferencia en la suscripción a sus accionistas existentes, antes de abrir esta posibilidad a nuevos inversores. Durante un período de 30 días que vencen el 3 de marzo, los accionistas actuales podrán ejercer su Derecho de Preferencia de suscribir nuevas acciones, a un precio de $ 100 pesos uruguayos por cada paquete de 100 acciones . Luego, se prevén otros 30 días adicionales para que aquellos accionistas que ejercieron su derecho de preferencia puedan acrecer o aumentar su participación.

Cumplidos esos plazos, Zorzal fijará una fecha de suscripción para nuevos inversores dentro de los 60 días subsiguientes, es decir antes del 3 de junio próximo.

Con los fondos de la segunda serie, Zorzal tiene previsto ejercer opciones de compra adicionales en las tres empresas de su portafolio, por un total de US$ 1,3 millones, además de adquisiciones de participaciones en al menos tres empresas más, hasta completar un portafolio total de aproximadamente US$ 16 millones.

Los antecedentes de Zorzal Inversiones Tecnológicas

En junio de 2024 Zorzal había emitido su primera serie de acciones por un valor de 36 millones de UI (US$ 5,6 millones) en lo que fue la primer IPO de acciones en el mercado de valores uruguayo en muchos años.

La sociedad abierta, que cotiza el 100% de su capital en la Bolsa de Valores de Montevideo. tiene como propósito invertir en participaciones minoritarias de empresas de tecnología uruguayas, que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad y que puedan pagar a Zorzal un dividendo preferente. Su plan de negocios prevé llegar a invertir el máximo permitido por el Régimen Simplificado (100 millones de UI) en participaciones accionarias de al menos seis empresas de tecnología uruguayas.

A la fecha, Zorzal lleva invertidos US$ 3,7 millones en dos empresas, Spotter y Arkano, y ha firmado una compraventa de acciones en una tercera compañía, Security Advisor, por valor de US$ 1,6 millones, cuyo desembolso se prevé dentro de los próximos meses. Así, Zorzal ha completado la inversión de los fondos levantados en la primera ronda y busca ahora aumentar su capital con la emisión de esta segunda serie.

A través de Zorzal, los inversores podrán participar en la industria de tecnología uruguaya, en un portafolio diversificado de empresas. Se trata de un instrumento de renta variable que, al cotizar en Bolsa, permite luego la posibilidad de comprar o vender la acción en el mercado secundario. Asimismo, cabe destacar que los rendimientos de Zorzal, ya sea por dividendos o ganancias por valorización de la acción, no están alcanzados por el Impuesto a la Renta, en tanto son acciones de oferta pública. La acción de Zorzal operó en la BVM por última vez el pasado 3 de febrero, a un valor de US$ 2,51 por cada 100 acciones.