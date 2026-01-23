Zorzal lanza su segunda emisión de acciones por US$ 9 millones: los planes para potenciar su inversión en empresas tecnológicas uruguayas

A mediados de 2024, Zorzal Inversiones Tecnológicas- empresa estructurada por Capital Oriental con foco en invertir en empresas tecnológicas uruguayas- lanzó su primera emisión de acciones en el mercado de capitales uruguayo por 36 millones de UI (unos US$ 5,5 millones). Ahora, un año y medio después, la compañía realiza una nueva emisión para completar las 100 millones de UI que le permite el régimen simplificado del Banco Central (BCU) . Serán unos 63 millones de UI, es decir unos US$ 9 millones adicionales.

Ante este nuevo hito, el director de Zorzal Inversiones, Jaime Miller, subraya: "Ya invertimos los fondos de la primera emisión". Las tres tecnológicas uruguayas que captaron la inversión fueron Arkano , Spotter y Security Advisor . "Ahora pedimos a los accionistas existentes y al mercado un nuevo capital para seguir creciendo porque tenemos opciones de comprar más participación en las existentes y nuevas empresas con las que estamos avanzando", señala Miller.

Tras esta primera instancia de inscripción del valor, sus estatutos afirman que se dará preferencia a los accionistas existentes de Zorzal a los que se les informará próximamente el comienzo del periodo de derecho de preferencia que les habilita por 30 días a comprar, en proporción de lo adquirido anteriormente, en esta nueva emisión. Es decir "si habían adquirido el 1% en la emisión anterior, podrán comprar el 1% de los US$ 9 millones que se podrían llegar a emitir", explica Miller.

Luego se abre un segundo periodo de 30 días. "Si hubo accionistas que no ejercieron su derecho de preferencia, los otros podrán acrecentar su participación. Todo siempre dentro del mismo grupo de accionistas existentes", remarca.

Una vez finalizadas estas dos instancias, la emisión se abre para que nuevos accionistas puedan comprar. Ese periodo de oferta pública "llegará, calculamos, que a finales de abril y principios de mayo".

En este sentido, el titular de Zorzal hace hincapié en los beneficioso de comprar acciones de la bolsa desde el punto de vista tributario ya que, a diferencia de otras opciones de inversión, están exoneradas de IRPF.

Con el rodaje de una primera emisión exitosa en su haber, Miller es optimista para esta segunda vuelta. "Mi expectativa es poder completar los US$ 9 millones", asegura y afirma: "tenemos nuevas empresas interesadas y por otro lado opciones de compra que tenemos pactadas con las tres empresas en las que ya compramos".

Desde su perspectiva, si se concreta la captación del total de ese capital, Zorzal podrá pasar de invertir en tres empresas "a por lo menos seis o siete". "El portafolio se hace mucho más diversificado", define y, además, cuanto más grande es el total de activos, más bajos son los costos de gestión y cuantos más inversiones más posibilidades de nutrir el mercado secundario.

Por otra parte, la compañía tiene opciones para comprar más acciones de las existentes en las empresas en las que ya participa por un valor cercano a los US$ 2 millones. "Si emitimos US$9 millones nos va a permitir hacer todo", indica Miller.

El director de Zorzal espera también que el periodo de desembolso de esta emisión sea más ágil que la anterior. "Teniendo Zorzal los fondos se hace mucho más rápida la negociación con los posibles targets", analiza. Sin embargo, mientras no se cierran esas negociaciones, los fondos se colocan en bonos del tesoro uruguayo lo que los mantiene protegidos. Es posible obtener más información sobre la emisión y las inversiones de Zorzal en su sitio web.