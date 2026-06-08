Orsi pidió al Parlamento dejar sin efecto solicitud para viajar a Estados Unidos a ver el debut de la Selección Uruguaya

El presidente Yamandú Orsi pidió al Parlamento que deje sin efecto la solicitud que había enviado el Poder Ejecutivo días atrás solicitando autorización para salir del país entre el 13 y el 18 de junio , con el objetivo de asistir al debut de Uruguay en el Mundial 2026 en Miami y también a un evento comercial en esa misma ciudad.

Así se lo solicitó mediante una carta a la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Carolina Cosse.

De esta manera, Orsi no viajará a Estados Unidos , algo que había adelantado el fin de semana, cuando dijo en entrevista con Radio Carve que estaba "más para no ir" .

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“Si vos decís ahora estoy más para no ir y quedarme acá. El país tiene mil dolores de cabeza que tiene que resolver y hay dos leyes centrales que me tienen preocupado”, sostuvo en relación a la Rendición de Cuentas que deberá ingresar al Parlamento el 30 de junio y al proyecto de ley de competitividad que impulsa el gobierno.

El pasado viernes el presidente había enviado la solicitud para salir del país. Tenía previsto asistir al debut el 15 de junio entre Uruguay y Arabia Saudita, pero luego participar el 17 en un evento comercial organizado por la Embajada de Uruguay en Estados Unidos para promocionar productos nacionales.

Ese mismo día, además, el canciller Mario Lubetkin había declarado en una rueda de prensa que el presidente iba a tener "muy difícil" no ir al Mundial 2026 por la "presión muy fuerte" del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de que los mandatarios de las naciones participantes en el torneo asistan.

Además, el ministro había destacado la participación de Orsi en el evento de promoción de productos uruguayos, lo que iba a darle una "calidad extraordinaria" a la actividad.

Sin embargo, el presidente se decantó por no asistir a ninguno de los dos eventos.

“Hoy me levanté dándole vueltas en la cabeza y reconsiderando ir o no ir”, reconoció el sábado en el diálogo con la radio.