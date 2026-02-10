¿Qué buscan los uruguayos en el mercado inmobiliario?: alquileres por debajo de los $35.000, inversiones hasta US$ 150.000 y nuevas zonas en auge

En un año signado por el cambio de gobierno, un escenario internacional atravesado por tensiones e incertidumbre, y un dólar que registró una caída sostenida desde comienzos del año, la actividad inmobiliaria mostró en 2025 un comportamiento firme, con volúmenes de operaciones estables y, en determinados períodos, superiores a los registrados en 2024.

En este plazo, un informe elaborado a partir de información del portal InfoCasas y del análisis de especialistas del sector muestra que la demanda se concentró mayoritariamente en Montevideo, mientras que Maldonado volvió a posicionarse como uno de los departamentos más dinámicos , impulsado principalmente por la demanda residencial y de inversión en zonas costeras con Punta del Este.

En 2025, el tiempo promedio de publicación de una propiedad en alquiler se ubicó en 27 días, lo que implicó una reducción de un día respecto al año anterior, una señal de la sostenida dinámica del segmento. En tanto, el promedio de publicación de las propiedades en venta se mantuvo en niveles similares a los de períodos previos, con plazos cercanos a los tres meses. En cuanto a los precios, 2025 estuvo marcado por un crecimiento nominal moderado en torno al 5% anual, aunque con variaciones según ubicación, tipo de propiedad y momento del año.

Según datos de la plataforma, durante este período la demanda inmobiliaria se volcó mayoritariamente a operaciones de compraventa (47%), seguida por alquileres anuales (41%) y, en menor medida, por alquileres temporales (12%).

En el segmento de alquileres anuales, los apartamentos de un dormitorio se consolidaron como la tipología más demandada, con valores mensuales de entre $ 23.000 y $ 28.000.

En cuanto al perfil inversor, las operaciones se concentraron principalmente en monoambientes y apartamentos de un dormitorio, con un rango de precios desde los US$ 95.000 hasta los US$ 160.000.

En contraste, las compras destinadas a uso personal o consumo final se orientaron mayoritariamente a apartamentos y casas de dos dormitorios, con tickets más altos, ubicados en un rango de entre US$ 200.000 y US$ 290.000.

Los precios y las zonas más demandadas para compra

Con un 67% de la demanda dentro del portal, Montevideo se consolidó nuevamente como el departamento con mayor actividad en el mercado de ventas. En segundo lugar se ubicó Maldonado captando el 16% de la demanda, favorecido principalmente por la actividad en Punta del Este y su área de influencia, una región que en los últimos años creció su población permanente al igual que la demanda de viviendas.

Por su parte, Canelones representó el 14% de la demanda, destacándose por un crecimiento sostenido en el interés de compra y posicionándose como una alternativa cada vez más valorada por quienes buscan un entorno más tranquilo, sin resignar conectividad ni acceso a los servicios de la capital.

Por último, el 3% de la demanda se distribuyó entre los demás departamentos del país.

En el mercado de ventas los uruguayos muestran una clara preferencia por los apartamentos, que concentraron el 73% de la demanda, frente a las casas (24%). En cuanto al tipo de unidad, los apartamentos de un dormitorio lideraron las búsquedas con el 42%, seguidos por los de dos dormitorios (27%) y los monoambientes (23%), en tanto que las propiedades de tres o más dormitorios explicaron solo el 8%. Por rango de precios, la demanda se concentró mayoritariamente en los valores más bajos del mercado: el 54% de las operaciones se orientó a propiedades de hasta US$ 150.000, el 36% a inmuebles de entre US$ 150.001 y US$ 300.000, mientras que los segmentos superiores tuvieron un peso significativamente menor, con un 9% entre US$ 300.001 y US$ 500.000 y apenas un 1% por encima de los US$ 500.000

Zonas que ganaron atractivo para vivienda permanente e inversión

_LCM1267.webp Los principales barrios en los que se desarrollan los monoambientes y apartamentos de una habitación son el Centro, Cordón y La Blanqueada Leonardo Carreño

Las cinco zonas más demandadas en el mercado de compraventas fueron Pocitos, Cordón, La Blanqueada, Punta Carretas y Tres Cruces.

Pero además, durante 2025, distintas zonas del país fueron focos de búsquedas con niveles de demanda que se mantuvieron elevados incluso fuera de los picos estacionales, mostrando nuevas tendencias. “La combinación de nuevos desarrollos inmobiliarios y conectividad reforzó su atractivo tanto para vivienda permanente como para inversión”, señala el informe.

Entre estas, resaltan el crecimiento de zonas como La Blanqueada, Palermo, Mansa en Punta del Este y Ciudad de la Costa.

Así se comportaron los alquileres

En el mercado de alquileres, la demanda en el segmento de alquileres se concentró principalmente en unidades de un dormitorio (44%), seguidas por los apartamentos de dos dormitorios (29%). En menor medida aparecieron los monoambientes (17%), mientras que los apartamentos de tres dormitorios representaron el 8% de las búsquedas y aquellos de cuatro o más dormitorios, apenas el 2%.

En el caso de las casas, la tipología más demandada fue la de dos dormitorios, que explicó el 54% de las búsquedas. Le siguieron las viviendas de tres dormitorios (24%) y las de un dormitorio (13%), mientras que las casas de cuatro dormitorios o más concentraron solo el 9% de la demanda.

Con respecto a los precios, el 60% de los interesados orientó su búsqueda a propiedades con precios inferiores a los $35.000, mientras que un 25% apuntó a rangos de entre $35.001 y $50.000. Por encima de esos valores, la demanda se reduce de forma significativa: solo un 11% buscó alquileres de entre $50.001 y $70.000, y apenas un 4% superó los $70.001 mensuales.

Las zonas más buscadas para alquilar fueron Pocitos, Cordón, La Blanqueada, Palermo y Centro. Completan el top 10 Parque Batlle, Tres Cruces, Punta Carretas, Malvín y Buceo.

El mercado de proyectos inmobiliarios

20250903 Vista de la ciudad de Montevideo, construcción, edificios, apartamentos, mercado inmobiliario, real estate, venta, alquileres, vivienda promovida, inmuebles. Foto: Inés Guimaraens

Con más de 350 proyectos inmobiliarios en desarrollo, según InfoCasas, la demanda de dentro del portal presentó fluctuaciones a lo largo del año. El máximo nivel de interés se registró en marzo, cuando se contabilizaron 119.824 búsquedas de proyectos.

Si bien la mayor parte de la oferta continuó concentrándose en Montevideo (309), se observó un aumento en la cantidad de proyectos en Maldonado (25), principalmente en Punta del Este. En tanto, hay 19 proyectos en ejecución en Canelones.

En este contexto, la mayoría de los desarrollos actuales se encuentran en etapa de construcción o próximos a estrenarse, lo que refuerza las expectativas de dinamismo para el corto y mediano plazo.

A nivel territorial, Barra de Carrasco lideró la demanda con el 24% del total, posicionándose como la zona más buscada. Le siguieron Palermo (17%), Aguada (11,5%), Parque Rodó (10%) y Cordón (7,5%). Estos cinco barrios concentraron cerca del 70% de la demanda, consolidándose como los principales focos de búsqueda de proyectos dentro del portal.