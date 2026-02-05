Los lista de los países del mundo donde los uruguayos pueden viajar sin visa

La plataforma Passportindex.org publicó el ranking actualizado de poderio de pasaportes del mundo 2026.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Sobre un total de 199 documentos de viajes, la nomina encabezada por Emiratos Árabes Unidos, posicionó a Uruguay como la nación emisora del vigésimo pasaporte con mayor puntuación de movilidad, al garantizar un 75% de alcance mundial.

pasaporte Passport Index 2026 Si bien la ubicación del documento uruguayo volvió a quedar por encima del de Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela y Ecuador, en la comparativa anual evidenció un descenso continuo desde 2024.

¿Cuáles son los países del mundo donde los uruguayos pueden viajar sin visa? image Pasaporte uruguayo Desde China hasta España, pasando por Rusia o Singapur, 96 son los paises del mundo donde los uruguayos pueden acceder a su territorio con solo presentar el pasaporte y sin necesidad de tramitar visa de visita.

Albania: visa-free 90

Andorra: visa-free 90

Angola: visa-free 30

Argentina: visa-free 90

Armenia: visa-free 180

Austria: visa-free 90

Bahamas: visa-free 90

Barbados: visa-free 90

Bielorrusia: visa-free 30

Belgium: visa-free 90

Belice: visa-free

Bolivia: visa-free 90

Bosnia y Herzegovina: visa-free 90

Botsuana: visa-free 90

Brasil: visa-free 90

Bulgaria: visa-free 90

Chile: visa-free 90

China: visa-free 30

Colombia: visa-free 90

Costa Rica: visa-free 180

Croacia: visa-free 90

Chipre: visa-free 90

Chequia: visa-free 90

Dinamarca: visa-free 90

Dominica: visa-free 21

República Dominicana: E-Ticket 30

Ecuador: visa-free 90

El Salvador: visa-free 180

Estonia: visa-free 90

Esuatini visa-free 30

Fiji: visa-free 120

Finlandia: visa-free 90

Francia: visa-free 90

Georgia: visa-free 90

Alemania: visa-free 90

Grecia: visa-free 90

Granada: visa-free 90

Guatemala: visa-free 90

Guyana: visa-free 90

Haiti: visa-free 90

Honduras: visa-free 90

Hong Kong: visa-free 90

Hungria: visa-free 90

Islandia: visa-free 90

Irlanda: visa-free 90

Italia: visa-free 90

Jamaica: visa-free 30

Japón visa-free 90

Kiribati: visa-free 90

Kosovo: visa-free 90

Letonia: visa-free 90

Liechtenstein: visa-free 90

Lituania: visa-free 90

Luxemburgo: visa-free 90

Macao: visa-free 90

Malasia: visa-free 90

Malta: visa-free 90

México: visa-free 180

Micronesia: visa-free 30

Moldavia: visa-free 90

Mónaco: visa-free 90

Mongolia: visa-free 30

Montenegro: visa-free 90

Países Bajos: visa-free 90

Nicaragua: visa-free 90

Macedonia del Norte: visa-free 90

Noruega: visa-free 90

Territorios Palestinos: visa-free

Panamá: visa-free 90

Paraguay: visa-free 90

Perú: visa-free 180

Filipinas: visa-free 30

Polonia: visa-free 90

Portugal: visa-free 90

Rumania: visa-free 90

Federación de Rusia: visa-free 90

Santa Lucía: visa-free 42

San Marino: visa-free 90

Serbia: visa-free 90

Singapur: visa-free 30

Eslovaquia: visa-free 90

Eslovenia: visa-free 90

Sudáfrica: visa-free 90

España: visa-free 90

San Vicente y las Granadinas: visa-free 90

Surinam: tourist card 90

Suecia: visa-free 90

Suiza: visa-free 90

Tailandia: visa-free 60

Trinidad y Tobago: visa-free 90

Turquía: visa-free 90

Ucrania: visa-free 90

Emiratos Árabes Unidos: visa-free 90

Vanuatu: visa-free 120

Ciudad del Vaticano: visa-free 90

Venezuela: visa-free 90 ¿Cuáles son los países del mundo donde los uruguayos tienen que tramitar obligadamente la visa? Afganistán: visa required

Argelia: visa required

Antigua y Barbuda: eVisa Apply now

Australia: eVisa Apply now

Azerbaiyán: visa required

Benín: eVisa Apply now

Bután e: Visa Apply now

Brunéi: visa required

Burkina Faso: eVisa Apply now

Camerún: eVisa Apply now

Canadá: visa required

República Centroafricana: visa required

Chad: eVisa Apply now

Congo: visa required

Eritrea: visa required

Gambia: visa required

Ghana: visa required

Indonesia: eVisa Apply now

Irack: eVisa Apply now

Kazajistán: eVisa Apply now

Kuwait: visa required

Kirguistán: eVisa Apply now

Lesoto: visa required

Liberia: eVisa Apply now

Libia: eVisa Apply now

Malaui: eVisa Apply now

Malí: visa required

Marruecos: visa required

Myanmar: eVisa Apply now

Nauru: visa required

Níger: visa required

Corea del Norte: visa required

Pakistán: eVisa Apply now

Santo Tomé y Príncipe: eVisa Apply now

Arabia Saudita: eVisa Apply now

Senegal: visa required

Sierra Leona: eVisa Apply now

Islas Salomón: visa required

Somalia: eVisa Apply now

Sudán: visa required

Siria: eVisa Apply now

Taiwán: visa required

Tayikistán: eVisa Apply now

Tonga: visa required

Túnez: visa required

Turkmenistán: visa required

Estados Unidos: de América visa required

Yemen: visa required