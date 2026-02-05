Dólar
TURISMO

Los lista de los países del mundo donde los uruguayos pueden viajar sin visa

Sobre un total de 199 documentos de viajes, la nomina encabezada por Emiratos Árabes Unidos, posicionó a Uruguay como la nación emisora del vigésimo pasaporte con mayor puntuación de movilidad.

5 de febrero 2026 - 14:46hs
pasaporte uruguayo

La plataforma Passportindex.org publicó el ranking actualizado de poderio de pasaportes del mundo 2026.

Sobre un total de 199 documentos de viajes, la nomina encabezada por Emiratos Árabes Unidos, posicionó a Uruguay como la nación emisora del vigésimo pasaporte con mayor puntuación de movilidad, al garantizar un 75% de alcance mundial.

pasaporte
Passport Index 2026

Passport Index 2026

Si bien la ubicación del documento uruguayo volvió a quedar por encima del de Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela y Ecuador, en la comparativa anual evidenció un descenso continuo desde 2024.

¿Cuáles son los países del mundo donde los uruguayos pueden viajar sin visa?

image
Pasaporte uruguayo

Pasaporte uruguayo

Desde China hasta España, pasando por Rusia o Singapur, 96 son los paises del mundo donde los uruguayos pueden acceder a su territorio con solo presentar el pasaporte y sin necesidad de tramitar visa de visita.

  • Albania: visa-free 90
  • Andorra: visa-free 90
  • Angola: visa-free 30
  • Argentina: visa-free 90
  • Armenia: visa-free 180
  • Austria: visa-free 90
  • Bahamas: visa-free 90
  • Barbados: visa-free 90
  • Bielorrusia: visa-free 30
  • Belgium: visa-free 90
  • Belice: visa-free
  • Bolivia: visa-free 90
  • Bosnia y Herzegovina: visa-free 90
  • Botsuana: visa-free 90
  • Brasil: visa-free 90
  • Bulgaria: visa-free 90
  • Chile: visa-free 90
  • China: visa-free 30
  • Colombia: visa-free 90
  • Costa Rica: visa-free 180
  • Croacia: visa-free 90
  • Chipre: visa-free 90
  • Chequia: visa-free 90
  • Dinamarca: visa-free 90
  • Dominica: visa-free 21
  • República Dominicana: E-Ticket 30
  • Ecuador: visa-free 90
  • El Salvador: visa-free 180
  • Estonia: visa-free 90
  • Esuatini visa-free 30
  • Fiji: visa-free 120
  • Finlandia: visa-free 90
  • Francia: visa-free 90
  • Georgia: visa-free 90
  • Alemania: visa-free 90
  • Grecia: visa-free 90
  • Granada: visa-free 90
  • Guatemala: visa-free 90
  • Guyana: visa-free 90
  • Haiti: visa-free 90
  • Honduras: visa-free 90
  • Hong Kong: visa-free 90
  • Hungria: visa-free 90
  • Islandia: visa-free 90
  • Irlanda: visa-free 90
  • Italia: visa-free 90
  • Jamaica: visa-free 30
  • Japón visa-free 90
  • Kiribati: visa-free 90
  • Kosovo: visa-free 90
  • Letonia: visa-free 90
  • Liechtenstein: visa-free 90
  • Lituania: visa-free 90
  • Luxemburgo: visa-free 90
  • Macao: visa-free 90
  • Malasia: visa-free 90
  • Malta: visa-free 90
  • México: visa-free 180
  • Micronesia: visa-free 30
  • Moldavia: visa-free 90
  • Mónaco: visa-free 90
  • Mongolia: visa-free 30
  • Montenegro: visa-free 90
  • Países Bajos: visa-free 90
  • Nicaragua: visa-free 90
  • Macedonia del Norte: visa-free 90
  • Noruega: visa-free 90
  • Territorios Palestinos: visa-free
  • Panamá: visa-free 90
  • Paraguay: visa-free 90
  • Perú: visa-free 180
  • Filipinas: visa-free 30
  • Polonia: visa-free 90
  • Portugal: visa-free 90
  • Rumania: visa-free 90
  • Federación de Rusia: visa-free 90
  • Santa Lucía: visa-free 42
  • San Marino: visa-free 90
  • Serbia: visa-free 90
  • Singapur: visa-free 30
  • Eslovaquia: visa-free 90
  • Eslovenia: visa-free 90
  • Sudáfrica: visa-free 90
  • España: visa-free 90
  • San Vicente y las Granadinas: visa-free 90
  • Surinam: tourist card 90
  • Suecia: visa-free 90
  • Suiza: visa-free 90
  • Tailandia: visa-free 60
  • Trinidad y Tobago: visa-free 90
  • Turquía: visa-free 90
  • Ucrania: visa-free 90
  • Emiratos Árabes Unidos: visa-free 90
  • Vanuatu: visa-free 120
  • Ciudad del Vaticano: visa-free 90
  • Venezuela: visa-free 90

¿Cuáles son los países del mundo donde los uruguayos tienen que tramitar obligadamente la visa?

  • Afganistán: visa required
  • Argelia: visa required
  • Antigua y Barbuda: eVisa Apply now
  • Australia: eVisa Apply now
  • Azerbaiyán: visa required
  • Benín: eVisa Apply now
  • Bután e: Visa Apply now
  • Brunéi: visa required
  • Burkina Faso: eVisa Apply now
  • Camerún: eVisa Apply now
  • Canadá: visa required
  • República Centroafricana: visa required
  • Chad: eVisa Apply now
  • Congo: visa required
  • Eritrea: visa required
  • Gambia: visa required
  • Ghana: visa required
  • Indonesia: eVisa Apply now
  • Irack: eVisa Apply now
  • Kazajistán: eVisa Apply now
  • Kuwait: visa required
  • Kirguistán: eVisa Apply now
  • Lesoto: visa required
  • Liberia: eVisa Apply now
  • Libia: eVisa Apply now
  • Malaui: eVisa Apply now
  • Malí: visa required
  • Marruecos: visa required
  • Myanmar: eVisa Apply now
  • Nauru: visa required
  • Níger: visa required
  • Corea del Norte: visa required
  • Pakistán: eVisa Apply now
  • Santo Tomé y Príncipe: eVisa Apply now
  • Arabia Saudita: eVisa Apply now
  • Senegal: visa required
  • Sierra Leona: eVisa Apply now
  • Islas Salomón: visa required
  • Somalia: eVisa Apply now
  • Sudán: visa required
  • Siria: eVisa Apply now
  • Taiwán: visa required
  • Tayikistán: eVisa Apply now
  • Tonga: visa required
  • Túnez: visa required
  • Turkmenistán: visa required
  • Estados Unidos: de América visa required
  • Yemen: visa required
Temas:

países uruguayos

