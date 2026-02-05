Los lista de los países del mundo donde los uruguayos pueden viajar sin visa
5 de febrero 2026 - 14:46hs
La plataforma Passportindex.org publicó el ranking actualizado de poderio de pasaportes del mundo 2026.
Sobre un total de 199 documentos de viajes, la nomina encabezada por Emiratos Árabes Unidos, posicionó a Uruguay como la nación emisora del vigésimo pasaporte con mayor puntuación de movilidad, al garantizar un 75% de alcance mundial.
Si bien la ubicación del documento uruguayo volvió a quedar por encima del de Perú, Paraguay, Colombia, Venezuela y Ecuador, en la comparativa anual evidenció un descenso continuo desde 2024.
¿Cuáles son los países del mundo donde los uruguayos pueden viajar sin visa?
Desde China hasta España, pasando por Rusia o Singapur, 96 son los paises del mundo donde los uruguayos pueden acceder a su territorio con solo presentar el pasaporte y sin necesidad de tramitar visa de visita.
Albania: visa-free 90
Andorra: visa-free 90
Angola: visa-free 30
Argentina: visa-free 90
Armenia: visa-free 180
Austria: visa-free 90
Bahamas: visa-free 90
Barbados: visa-free 90
Bielorrusia: visa-free 30
Belgium: visa-free 90
Belice: visa-free
Bolivia: visa-free 90
Bosnia y Herzegovina: visa-free 90
Botsuana: visa-free 90
Brasil: visa-free 90
Bulgaria: visa-free 90
Chile: visa-free 90
China: visa-free 30
Colombia: visa-free 90
Costa Rica: visa-free 180
Croacia: visa-free 90
Chipre: visa-free 90
Chequia: visa-free 90
Dinamarca: visa-free 90
Dominica: visa-free 21
República Dominicana: E-Ticket 30
Ecuador: visa-free 90
El Salvador: visa-free 180
Estonia: visa-free 90
Esuatini visa-free 30
Fiji: visa-free 120
Finlandia: visa-free 90
Francia: visa-free 90
Georgia: visa-free 90
Alemania: visa-free 90
Grecia: visa-free 90
Granada: visa-free 90
Guatemala: visa-free 90
Guyana: visa-free 90
Haiti: visa-free 90
Honduras: visa-free 90
Hong Kong: visa-free 90
Hungria: visa-free 90
Islandia: visa-free 90
Irlanda: visa-free 90
Italia: visa-free 90
Jamaica: visa-free 30
Japón visa-free 90
Kiribati: visa-free 90
Kosovo: visa-free 90
Letonia: visa-free 90
Liechtenstein: visa-free 90
Lituania: visa-free 90
Luxemburgo: visa-free 90
Macao: visa-free 90
Malasia: visa-free 90
Malta: visa-free 90
México: visa-free 180
Micronesia: visa-free 30
Moldavia: visa-free 90
Mónaco: visa-free 90
Mongolia: visa-free 30
Montenegro: visa-free 90
Países Bajos: visa-free 90
Nicaragua: visa-free 90
Macedonia del Norte: visa-free 90
Noruega: visa-free 90
Territorios Palestinos: visa-free
Panamá: visa-free 90
Paraguay: visa-free 90
Perú: visa-free 180
Filipinas: visa-free 30
Polonia: visa-free 90
Portugal: visa-free 90
Rumania: visa-free 90
Federación de Rusia: visa-free 90
Santa Lucía: visa-free 42
San Marino: visa-free 90
Serbia: visa-free 90
Singapur: visa-free 30
Eslovaquia: visa-free 90
Eslovenia: visa-free 90
Sudáfrica: visa-free 90
España: visa-free 90
San Vicente y las Granadinas: visa-free 90
Surinam: tourist card 90
Suecia: visa-free 90
Suiza: visa-free 90
Tailandia: visa-free 60
Trinidad y Tobago: visa-free 90
Turquía: visa-free 90
Ucrania: visa-free 90
Emiratos Árabes Unidos: visa-free 90
Vanuatu: visa-free 120
Ciudad del Vaticano: visa-free 90
Venezuela: visa-free 90
¿Cuáles son los países del mundo donde los uruguayos tienen que tramitar obligadamente la visa?