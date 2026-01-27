Perspectivas empresariales 2026: el futuro del real estate en la mirada de los líderes de Kopel Sánchez, ACSA, BeOne y Zulamian Desarrollos Inmobiliarios

Con balances positivos y un 2026 promisorio, el sector inmobiliario uruguayo cierra un 2025 marcado por la consolidación de proyectos, la madurez de la demanda y la necesidad de adaptarse a un comprador cada vez más informado y exigente . Mientras los desarrolladores destacan el buen desempeño en ventas y el rol del real estate uruguayo como refugio de valor en un contexto regional volátil, también ponen foco en la estabilidad macroeconómica, la innovación en productos, nuevos modelos de inversión y el acceso a la vivienda como ejes centrales de la agenda que se viene. En diálogo con Café y Negocios, Nicolás Gammella, Daniel Zulamian, Juan Andrés Flores y Fabián Kopel, referentes del sector, comparten su lectura del año, los desafíos que asoman y las claves que marcarán el rumbo del mercado en 2026.

Para BeOne, una desarrolladora con foco en proyectos en ubicaciones estratégicas de la capital que cuenta con más de una década de trayectoria , el 2025 fue un año de mucho crecimiento.

“Nos tocó tomar decisiones importantes, agrandar el equipo, reconfigurar logísticas y objetivos de la empresa y profesionalizar procesos para acompañar el crecimiento”, sostuvo Nicolás Gammella, director de la desarrolladora.

Durante el año culminaron la entrega de dos proyectos, BeOne Fit26 y BeOne Ramona, que totalizaron 170 unidades, y lanzaron dos nuevos desarrollos: BeOne DeBritos y Life+60. Junto con BeOne Caracas y Rivera, actualmente, están construyendo 280 unidades, con entregas previstas para 2027.

A nivel de negocio, el desafío del 2026 para BeOne es expandirse hacia nuevas zonas y nuevos modelos de inversión. Además, se encuentran desarrollando un nuevo proyecto que lanzarán próximamente.

Oportunidades en nuevos modelos de inversión inmobiliaria

Be One seisss.png

A nivel sector, el ejecutivo señaló a Café y Negocios que fue un año interesante, la expectativa por cambios normativos, las nuevas demandas de los compradores y un mercado más selectivo empujaron a repensar modelos, procesos y propuestas de valor.

“Creo que el sector que se anime a innovar y a leer mejor al usuario final es el que logrará crecer incluso en escenarios complejos. Vemos grandes oportunidades en nuevos modelos de inversión inmobiliaria, en desarrollos más eficientes, con foco en calidad de vida, sustentabilidad y tecnología aplicada”, mencionó.

En este escenario, desde la desarrolladora entienden que el crecimiento va a venir de pensar productos más específicos, adaptados a distintos perfiles de usuarios, en un contexto donde el comprador es cada vez más crítico y exigente, con mayor formación y una experiencia más amplia en modelos de inversión y en la evaluación de alternativas.

“En éste sentido, desarrollamos un proyecto exclusivo para habitantes mayores de 60 años, creando un nuevo concepto de vivienda que estoy convencido marcará una tendencia y será replicado en el futuro, tanto por su enfoque como por el valor que aporta”, adelantó.

Juan Andrés Flores, director de Inmobiliaria ACSA

Captura de pantalla 2026-01-26 161542

El balance del 2025 en el rubro de bienes raíces es positivo para Juan Andrés Flores, director de Inmobiliaria ACSA. En este sector, algunos acontecimientos del rubro financiero, sostuvo, han hecho que los inversores se vuelquen con más fuerza al rubro inmobiliario.

“Siempre el ladrillo que es un bien tangible y se valoriza con el tiempo, es una buena inversión si se hace con gente confiable. A eso apostamos en ACSA, a seguir fortaleciéndonos y a mantener la confianza de nuestros clientes y socios, haciendo buenos proyectos, bien ubicados y terminándolos en tiempo y forma como venimos haciendo”, mencionó.

La necesidad de desarrollar más los créditos hipotecarios y el deseo de que la estabilidad económica se mantenga

Para Flores, las mayores oportunidades de crecimiento para el 2026 están atadas por ejemplo al desarrollo de más créditos hipotecarios en el país.

“En el último tiempo se ha avanzado pero creo que hay mucho lugar para crecer en esto y que más personas puedan acceder a comprar una propiedad”, añadió.

Por otro lado, mencionó que la Ley de Vivienda Promovida ha sido muy buena para el sector inmobiliario y de la construcción.

“Creo que no se debería modificar para limitarla. A la vez que se puede fortalecer el programa "Entre Todos" para darle acceso a una vivienda propia a sectores de ingresos más bajos. Con buenos incentivos hay muchos desarrolladores dispuestos a invertir”, sostuvo.

El deseo para el próximo año del director de Inmobiliaria ACSA es que “se mantenga la estabilidad económica, que el dólar no pierda su valor y que la inflación se mantenga dentro de los guarismos definidos”.

Daniel Zulamian, fundador de Zulamian Desarrollos Inmobiliarios

15.jpg Daniel Zulamian con la maqueta de SeaGarden Towers. Foto: Camila García

En el 2025 la desarrolladora fundada por Daniel Zulamian en 1982 entregó dos torres de Seagarden Towers, en la parada 15 de Av. Roosevelt, en Punta del Este, un proyecto de 318 apartamentos y 20 locales comerciales. Además, recuperaron 7.000 m² de terreno que llegaban hasta la calle paralela a Roosevelt y están en plena construcción de dos nuevos proyectos de gran porte, con muy buenos niveles de ventas en todos los desarrollos, según sostuvo su fundador. En cuanto a la actividad del sector, desde la desarrolladora consideran que fue un año positivo, con numerosos emprendimientos en desarrollo.

Punta del Este: un mercado que crece y espera una demanda sostenida para 2026

01.jpg Leonardo Zulamian, Pablo Zulamian, Daniel Zulamian y Sebastian Zulamian en Torres Place Lafayette. Foto: Camila García

En los últimos meses, señaló Zulamian, Punta del Este ha demostrado una madurez creciente, consolidándose como un destino de residencia permanente y no solo estacional.

“Con una altísima dinámica de nuevos emprendimientos en toda la zona y una oferta que combina el lujo con la funcionalidad tecnológica, el sector ha sabido captar tanto el ahorro local como la inversión extranjera, que busca en los activos inmobiliarios uruguayos un refugio de valor y estabilidad ante la volatilidad regional”, sostuvo.

En este escenario, la firmeza de los precios y la aparición de nuevos polos de servicios, como zonas francas y centros educativos, proyectan un 2026 con una demanda sostenida, impulsada por la excelencia constructiva y nuevas modalidades de financiación que facilitan el acceso a la propiedad.

“Creemos que Maldonado seguirá creciendo y desarrollando construcciones que mejoren la calidad de vida, tanto de los uruguayos como de los residentes y turistas extranjeros. Evidentemente, Punta del Este atrae a compradores de todo el mundo”, cerró.

Fabián Kopel, co-fundador & CEO de Kopel Sánchez

Captura de pantalla 2026-01-26 134902

“Fue un año bueno en ventas; a pesar de que hay sectores de la industria que nos dan otro termómetro, en Kopel Sánchez tuvimos muy buenos resultados, así que estamos muy contentos con el crecimiento de muchas de las áreas a nivel de empresa”, mencionó el cofundador de Kopel Sánchez al ser consultado sobre el balance de 2025.

En este período, la desarrolladora fue protagonista del lanzamiento de Ventura Sky Residences, un paso que consideran que representa un nuevo escalón en su desarrollo profesional.

Durante el año también concretaron importantes entregas, como las de Ventura Tower y Costanera Village. Actualmente, la empresa se encuentra finalizando las obras de Cosmopolitan y avanza en dos nuevos proyectos en Carrasco Nuevo, en el área límite entre Montevideo y Canelones, consolidando su presencia en una de las zonas de mayor crecimiento del área metropolitana.

Dos nuevas oficinas y los proyectos que se vienen para 2026

Render de Ventura Sky Residences, un proyecto de Kopel Sánchez Foto: Kopel Sánchez

Además de los proyectos inmobiliarios, en el 2025 la empresa abrió dos nuevas oficinas, concebidas como centros de experiencia, con una propuesta de compra completamente diferente.

Para 2026, la proyección es la de un año de fuerte concreción y arranque de nuevos proyectos. Por ejemplo, comenzarán a materializarse desarrollos como Ventura Sky Residence, Cristalina, Vitra, entre otros, y se prevé además el crecimiento de Blend Soho.

A estos se suman nuevos emprendimientos en calle Rivera, calle Gaboto y sobre Avenida de las Américas, configurando un calendario marcado por múltiples lanzamientos.

En paralelo, la compañía apuesta a continuar profundizando el crecimiento de su equipo, con foco en la cultura organizacional y en el fortalecimiento de la dimensión humana.