El nuevo edificio que cambia Parque Batlle: dónde está, qué ofrece y por qué ya vendió más del 50%

En la proa estratégica de Avenida Italia y Manuel Albo , frente al Parque Batlle, avanza uno de los desarrollos residenciales más relevantes de los últimos años: O2 Tower , un proyecto que combina diseño contemporáneo, ubicación privilegiada y el respaldo de actores de peso en el mercado inmobiliario.

Con 200 unidades —monoambientes, apartamentos de 1 y 2 dormitorios y penthouses con terrazas y parrilleros privados—, O2 Tower se emplaza en el baricentro de Montevideo, rodeado de servicios de salud, educación, comercios y áreas recreativas que potencian su propuesta de valor .

El emprendimiento está compuesto por dos edificios de 13 y 3 niveles , conectados por una pasarela enjardinada que atraviesa un gran patio central. La volumetría curva que enfrenta la avenida maximiza las vistas abiertas hacia el este y el Parque Batlle, convirtiendo al conjunto en un nuevo punto de referencia urbano.

“ La ubicación es inmejorable. Desde el primer momento nos encantó la zona y comenzamos a buscar socios estratégicos para un proyecto de esta magnitud”, explica Andrés Ledesma , Gerente Operativo de ACSA.

proyecto o2 tower dron

El proyecto es desarrollado por ACSA junto al Fondo de Inversión Independencia.

La constructora Ebital, socia estratégica de ACSA en múltiples desarrollos anteriores, reafirma la solidez y experiencia del equipo involucrado. A su vez, ambas empresas trabajan conjuntamente en el proyecto de ACRES de los Horneros, un barrio cerrado en Camino de los Horneros.

El proyecto arquitectónico está a cargo del Estudio Flores Gallinal, con quienes ACSA mantiene también una sólida trayectoria de trabajo en proyectos anteriores. La gestión de obra es responsabilidad de RDA, asegurando una ejecución integral y profesional.

El avance de obra supera el 40%, con la estructura encaminada a quedar terminada este año. En paralelo, la comercialización mantiene un ritmo sólido: “Llevamos más del 50% vendido y con ingresos mayores a los previstos. El proyecto ya está consolidado y viene transformando la zona”, destaca Ledesma. La entrega de unidades está pactada para el segundo trimestre de 2027.

DSC01364

Diseño, naturaleza y confort

El proyecto articula arquitectura contemporánea con un fuerte enfoque en el vínculo con el entorno natural. Las unidades cuentan con ventanas de piso a techo de alto confort acústico, terrazas amplias y materiales duraderos en tonos neutros, que refuerzan la sensación de claridad y bienestar.

Los espacios comunes acompañan esa lógica: gimnasio, cowork, laundry, tres barbacoas y un rooftop panorámico completan un set de amenities que responde a las necesidades de la vida moderna.

12-GYM

“Los amenities están muy completos y ayudan mucho a la decisión de compra”, sostiene Pablo Cassi, gerente de Ventas de ACSA.

13-COWORK copy

“Además, estar frente al pulmón verde más grande de la ciudad da un valor agregado único y explica la excelente respuesta del mercado”, agrega.

DSC01420 Andrés Ledesma y Pablo Cassi.

Un entorno con valor a futuro

La ubicación del emprendimiento es, según Cassi, el principal diferencial. “En el rubro inmobiliario, la zona es determinante. Estar en Avenida Italia, frente al Parque Batlle y con conexiones directas a toda la ciudad, asegura una revalorización sostenida de la inversión”, destaca.

Además, O2 Tower está próximo a diversas universidades, centros de salud y al Shopping Tres Cruces, reforzando su ubicación privilegiada en un punto verdaderamente céntrico de Montevideo.

Los compradores lo confirman: la venta en etapa de obra avanza con fuerza, y un alto porcentaje de las operaciones corresponde a inversores.

09-PH

Beneficios fiscales para compradores

O2 Tower se desarrolla bajo el régimen de Vivienda Promovida (Ley 18.795), lo que significa un paquete de exoneraciones clave:

ITP exonerado en la primera compra.

IVA exonerado sobre el precio de adquisición.

Exoneración del IRPF sobre la renta de alquileres por 10 años.

Exoneración del Impuesto al Patrimonio por igual período.

“La combinación de estos beneficios con la solidez de los actores involucrados —ACSA, Independencia, Ebital, Flores Gallinal y RDA— genera un respaldo muy fuerte para quien decide invertir”, subraya Cassi.

11-RECEPCION

Un nuevo referente para Montevideo

Con una propuesta arquitectónica distintiva, un anclaje urbano excepcional y un equipo de desarrolladores con trayectoria sólida, O2 Tower se posiciona como uno de los proyectos más atractivos del mercado actual.

“Estamos construyendo un proyecto de calidad, con amenities, jardinería y terminaciones que marcarán un antes y un después para la zona”, concluye Ledesma.

DSC01406

A medida que avanza la obra, O2 Tower empieza a mostrar su carácter definitivo. Un equilibrio entre vida urbana y naturaleza, pensado para quienes buscan una experiencia residencial moderna, eficiente y conectada con uno de los paisajes más emblemáticos de Montevideo.