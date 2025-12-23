Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  22°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / IMPUESTOS

DGI refuerza fiscalizaciones en comercios y fiestas de Punta del Este y otros balnearios durante el verano

Los operativos incluirán controles de facturación, registros, uso de regímenes fiscales y tributación de actividades vinculadas a eventos y negocios de temporada

23 de diciembre 2025 - 13:59hs
Punta del Este

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzará una gira de fiscalización en la franja costera de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuir a reducir situaciones de competencia desleal.

La iniciativa estará especialmente enfocada en actividades con fuerte vínculo con la temporada de verano e incluirá un despliegue territorial con visitas presenciales de corta duración por parte de inspectores a los comercios de la zona, informó el organismo.

“La planificación de la gira busca generar la menor distorsión posible sobre las actividades económicas alcanzadas por los controles”, señaló DGI.

Más noticias
El director de la Dirección General Impositiva (DGI), Gustavo González.
FINANZAS PÚBLICAS

Impuestos: autorregulación, análisis de riesgos y calificación de contribuyentes, ejes del nuevo modelo de la DGI

dgi intensifica controles por incumplimientos en el iva y podria publicar lista de deudores
IMPUESTOS

DGI intensifica controles por incumplimientos en el IVA y podría publicar lista de deudores

En el marco de estas acciones, la DGI instalará oficinas transitorias en Punta del Este, Piriápolis, La Paloma y Punta del Diablo, destinadas a atender a contribuyentes que sean citados para aportar documentación o realizar consultas.

Controles, auditorías e intimaciones

Entre las acciones de fiscalización previstas se incluyen controles de registro, con inscripciones de oficio cuando corresponda; controles de facturación para asegurar que las operaciones sean debidamente documentadas; auditorías de sistemas de facturación electrónica; revisión del uso adecuado de regímenes fiscales para pequeñas empresas; controles específicos en fiestas y eventos; verificación de la correcta tributación de rentas por arrendamientos de inmuebles; e intimaciones puntuales a contribuyentes con incumplimientos reiterados.

Asimismo, se desarrollarán acciones específicas sobre negocios que operan exclusivamente durante la temporada, que abarcan la caracterización de establecimientos de temporada, la fijación y control del pago de garantías y la gestión del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“Con estas medidas, la DGI reafirma su compromiso de promover el cumplimiento voluntario, fortalecer la equidad tributaria y garantizar reglas claras para todos los actores económicos durante la temporada estival”, aseguró el organismo.

La DGI recordó que todos los inspectores actuantes contarán con su debida identificación oficial (carné de inspector). Ante cualquier duda sobre la identidad del funcionario, esta podrá ser verificada a través del teléfono que figura en el carné o mediante los canales institucionales de comunicación.

Temas:

DGI Punta del Este Impuestos

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Fin de la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield igualó streaming y producción audiovisual, no tendrá el cable y el fútbol no será casteable

La playa Pocitos de Montevideo. Archivo
PLAYAS

Playas contaminadas en Montevideo: oposición cita urgente a Herou y Bergara dice que "bañabilidad está en muy buenas condiciones"

Sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)
INVESTIGACIÓN

Inddhh estudia el caso de la bebé que fue adoptada y que tuvo que ser retirada de su nueva casa por fallos del Inau

Pérez Marexiano: transferencias de dinero a Miami, hipotecas y traspaso de bienes de uno de los titulares a sus hijas
MEDIDAS CAUTELARES

Pérez Marexiano: transferencias de dinero a Miami, hipotecas y traspaso de bienes de uno de los titulares a sus hijas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos