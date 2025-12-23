DGI refuerza fiscalizaciones en comercios y fiestas de Punta del Este y otros balnearios durante el verano

La Dirección General Impositiva (DGI) comenzará una gira de fiscalización en la franja costera de los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha , con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y contribuir a reducir situaciones de competencia desleal.

La iniciativa estará especialmente enfocada en actividades con fuerte vínculo con la temporada de verano e incluirá un despliegue territorial con visitas presenciales de corta duración por parte de inspectores a los comercios de la zona, informó el organismo.

“La planificación de la gira busca generar la menor distorsión posible sobre las actividades económicas alcanzadas por los controles”, señaló DGI.

En el marco de estas acciones, la DGI instalará oficinas transitorias en Punta del Este, Piriápolis, La Paloma y Punta del Diablo, destinadas a atender a contribuyentes que sean citados para aportar documentación o realizar consultas.

Controles, auditorías e intimaciones

Entre las acciones de fiscalización previstas se incluyen controles de registro, con inscripciones de oficio cuando corresponda; controles de facturación para asegurar que las operaciones sean debidamente documentadas; auditorías de sistemas de facturación electrónica; revisión del uso adecuado de regímenes fiscales para pequeñas empresas; controles específicos en fiestas y eventos; verificación de la correcta tributación de rentas por arrendamientos de inmuebles; e intimaciones puntuales a contribuyentes con incumplimientos reiterados.

Asimismo, se desarrollarán acciones específicas sobre negocios que operan exclusivamente durante la temporada, que abarcan la caracterización de establecimientos de temporada, la fijación y control del pago de garantías y la gestión del cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“Con estas medidas, la DGI reafirma su compromiso de promover el cumplimiento voluntario, fortalecer la equidad tributaria y garantizar reglas claras para todos los actores económicos durante la temporada estival”, aseguró el organismo.

La DGI recordó que todos los inspectores actuantes contarán con su debida identificación oficial (carné de inspector). Ante cualquier duda sobre la identidad del funcionario, esta podrá ser verificada a través del teléfono que figura en el carné o mediante los canales institucionales de comunicación.