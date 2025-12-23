Washington Aguerre se despidió de Independiente Medellín con un emotivo mensaje, aunque no especificó su futuro en Peñarol

Washington Aguerre llegará en las próximas horas a Uruguay proveniente de Colombia, luego de haber llegado a un acuerdo para retornar al arco de Peñarol a pedido del técnico Diego Aguirre. Mientras tanto, este martes, el futbolista emitió un saludo para todo Independiente Medellín, ya que se va de la institución.
El mensaje de Washington Aguerre
Washington Aguerre utilizó sus redes sociales para despedirse de todos los que componen Independiente Medellín.
"Hoy me toca despedirme de un hermoso club @dimoficialcom fue un año con muchas emociones alegrías y tristezas pero siempre con amor puro hacia ustedes", comenzó escribiendo el arquero uruguayo.
Y continuó: "Di hasta lo que no tenía para lograr los objetivos y me voy con la frente en alto de haber dejado todo en cada partido con aciertos y errores pero siempre dejando todo. Cuerpo técnico, compañeros, utileros y toda esa hermosa gente que hace parte de una linda historia del club, GRACIAS SIMPLEMENTE GRACIAS DE CORAZÓN".
"HINCHADA PODEROSA: Me voy con profunda admiración a esta hermosa hinchada, la más leal y sin dudas la mejor hinchada del país, un amor inigualable que se siente en cada partido. GRACIAS por tanto cariño y sin dudas se ganaron un fanático más. Fuerte abrazo a todos, hasta pronto".
Aquí se puede ver su posteo: