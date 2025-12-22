Pérez Marexiano: transferencias de dinero a Miami, hipotecas y traspaso de bienes de uno de los titulares a sus hijas

En una audiencia ante la justicia de Crimen Organizado que se realizó este lunes, la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas, argumentó la necesidad de imponerle medidas cautelares a Pedro Pérez y Carlos Pérez, los titulares de Pérez Marexiano, corredores de bolsa, en algunos movimientos que consideró sospechosos. Concretamente se refirió a informes del Banco Central y de la Secretaría Antilavado que dan cuenta de que se realizaron transferencias a una empresa de cajeros automáticos de Miami por US$ 200 mil.

La fiscal también se refirió a que le llamaba la atención que uno de los indagados le hubiera vendido los autos a sus hijas, autos de alta gama, que justo después de ser denunciados, los traspasó. Con respecto a la empresa de cajeros, Fleitas alegó que se trata de MoMaT, en la que tienen participación Carlos Pérez.

Por otro lado, la fiscalía hizo referencia a que ambos indagados tienen hipotecaron sus casas en barrios privados de Carrasco, por un total de US$ 700 mil, para pagar la deuda con los clientes, según alegaron.

VIOLENCIA Niño de tres años fue herido de bala en su pierna tras tiroteo contra su casa en Sayago

Si bien al comenzar la audiencia se supo que Carlos Pérez tenía intención de viajar a Miami a fin de año y hasta el 20 de enero, luego el defensor Jorge Barrera accedió a la imposición de medidas cautelares de fijar domicilio, entregar el pasaporte y no salir del país por 180 días, es decir hasta el 20 de junio. Y eso fue lo que dictaminó la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera.

Según lo que establace el Código de Proceso Penal, el objetivo de las medidas cautelares es preservar la investigación y no se requiere demasiados elementos para que la justicia las conceda.

El caso y las implicancias de los Pérez

Según señalan las denuncias que la fiscalía viene indagando, hay indicios de que por lo menos los titulares de Pérez Marexiano estuvieron omisos en controlar lo hecho por Ignacio González Palombo, quien se hacía pasar por corredor de la empresa y captó millones de dólares que supuestamente invertía en la bolsa de Estados Unidos, pero estafó a sus clientes y se quedó con su dinero.

ignacio-gonzalez-palombo

Entre las pruebas que se agregaron al expediente, figuran mails en los que González Palombo copiaba a los Pérez, por lo que se señala que validaban lo actuado por el estafador, así como aparecían copiados otros mandos medios de la firma. También hay clientes que alegaron haber sido citados por González a la empresa y haberse reunido con él estadno los Pérez en la misma oficina.

Si bien la denuncia inicial la presentó la corredora de bolsa Pérez Marexiano, alegando que no tenía conocimiento de la actuación de González Palombo en nombre de la empresa, luego el abogado Ignacio Durán amplió la denuncia y denunció a los directores de la sociedad de bolsa.

Barrera amplió la denuncia en tres ocasiones adjuntado estados contables falsos proporcionados por González Palombo, firmas apócrifas de los socios de Pérez Marexiano y se denunció que personas fueron a reclamar a Pérez Marexiano depósitos que nunca ingresaron a la firma, sino a la cuenta personal de González.

También figura como indagada Tamara Taube, quien fue socia de González en un podcast sobre de inversiones, y lo ayudaba a conseguir clientes en México, donde vive. Según dijeron a El Observador fuentes del caso, Taube ya declaró por Zoom desde México ante la fiscalía y alegó haber sido engañada también por su exsocio.