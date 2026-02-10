Dólar
/ Nacional / ADVERTENCIA

ANEP advierte por estafas que utilizan información falsa sobre cómo acceder al bono escolar de $ 2.500

El pago se realizará junto con las asignaciones familiares o a través de redes de cobranza, bajo los mismos criterios aplicados el año pasado

10 de febrero 2026 - 7:57hs
20250723 ANEP, fachada
Foto: Inés Guimaraens

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) advirtió este lunes sobre la circulación en redes sociales de información falsa vinculada al cobro del Bono de Apoyo Económico 2026.

En un comunicado, el organismo aclaró que no se requiere ninguna inscripción previa para acceder al beneficio y señaló que la difusión de ese contenido apócrifo busca generar confusión y obtener datos personales de manera ilícita.

Según informó la ANEP, en 2026 más de 170.000 alumnos de escuelas públicas, pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3, cobrarán el bono durante el mes de marzo.

El pago se realizará junto con las asignaciones familiares o a través de redes de cobranza, bajo los mismos criterios aplicados el año pasado.

La adjudicación del bono será comunicada por el centro educativo al que asiste cada niño. Además, en los próximos días se habilitará un buscador en la página web de la ANEP para que, con el número de cédula, se pueda consultar si corresponde o no el cobro del beneficio.

Comunicado ANEP MIDES 2026

