Netflix publicó las primeras imágenes de Enzo Vogrincic en la serie El futuro es nuestro

Después de la Enzomanía vino Netflix. El actor uruguayo Enzo Vogrincic , quien dio un salto de proyección a partir de su interpretación de Numa Turcatti en La Sociedad de la Nieve, vuelve a la pantalla del gigante del streaming.

Este martes se dieron a conocer las primeras imágenes de El futuro es nuestro , la miniserie distópica basada en el libro The World Jones Made de Philip K. Dick que tendrá al uruguayo como protagonista.

La serie se ambienta en el año 2047 , en un mundo distópico donde el hambre y la violencia rigen luego de que el colapso ecológico haga caer a la sociedad. En ese contexto, distintos países sudamericanos conforman FedSur , una coalición que intenta preservar el orden a través de medidas extremas para cuidar la naturaleza y los restos de la sociedad.

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La sinopsis oficial dice: "Una nueva y cautivadora voz surge entonces en internet, una voz mucho más poderosa que cualquier otra porque es capaz de predecir el futuro. El policía Hugo Crussí descubre que tras la voz se encuentra un joven predicador llamado Jonás Flores, pero con su detención provoca que éste se convierta de la noche a la mañana en el líder espiritual del continente ".

"Augurando la caída del FedSur y la victoria sobre el cambio climático, Jonás hará soñar al pueblo latinoamericano y conseguirá que muchos se unan a su revolución reaccionaria. Mientras tanto, Crussí, perseguido como miembro de la resistencia, se embarcará en una misión suicida para acabar con el tirano, quien habrá previsto el magnicidio y lo estará esperando", agrega.

Además de Vogrincic, el elenco tiene como protagonistas al mexicano Emiliano Zurita, a la argentina Delfina Chaves, a la colombiana Marleyda Soto, y al argentino Marco Antonio Caponi.

Y, además de dar a conocer las primera imágenes de la serie, la plataforma anunció que el estreno está previsto para 2027.