Los tablados para el fin de semana y el feriado de carnaval: privados, populares, gratuitos y Teatro de Verano

21:50 — MI VIEJA MULA (Murga)
23:05 — LOS ROLIN (Humoristas)
00:20 — LA GRAN MUÑECA (Murga)
ETAPA 7 – Domingo 15 de febrero
20:30 — INTEGRACIÓN (Sociedad de Negros y Lubolos)
21:50 — A LA BARTOLA (Murga)
23:05 — QUESO MAGRO (Murga)
00:15 — ADAMS (Parodistas)
ETAPA 8 – Lunes 16 de febrero
20:30 — YAMBO KENIA (Sociedad de Negros y Lubolos)
21:50 — LA MOJIGATA (Murga)
23:05 — SOCIEDAD ANÓNIMA (Humoristas)
00:20 — PATOS CABREROS (Murga)
ETAPA 9 – Martes 17 de febrero
20:30 — VALORES (Sociedad de Negros y Lubolos)
21:50 — LA MARGARITA (Murga)
23:05 — CURTIDORES DE HONGOS (Murga)
00:15 — MOMOSAPIENS (Parodistas)
Cartelera de tablados para el feriado de carnaval SÁBADO 14
ESCENARIOS MÓVILES DE LA IM (NO SE COBRA ENTRADA)
20:00 - CABALLEROS
20:50 - CARAMBOLA
21:50 - JARDÍN DEL PUEBLO
MALVÍN
20:00 - A LA BARTOLA
20:50 - INTEGRACIÓN
21:50 - LA MOJIGATA
22:50 - ZÍNGAROS
23:50 - CURTIDORES DE HONGOS
TABLADO DEL PARQUE RODÓ
20:50 - CYRANOS
21:50 - DOÑA BASTARDA
22:50 - LOS MUCHACHOS
23:50 - PATOS CABREROS
MONTE DE LA FRANCESA
21:50 - LOS ADAMS
22:50 - A LA BARTOLA
23:50 - CYRANOS
00:50 - PATOS CABREROS
TEATRO DE BARRIO LAVALLEJA
20:50 - ZÍNGAROS
21:50 - A LA BARTOLA
22:50 - CABALLEROS
23:50 - INTEGRACIÓN
CÉSAR GALLO DURÁN
20:50 - YAMBO KENIA
21:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
22:50 - DE TODAS PARTES
23:50 - LA MARGARITA
MONUMENTAL DE LA COSTA
20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
21:50 - ZÍNGAROS
22:50 - LA MOJIGATA
23:50 - CARAMBOLA
00:50 - MOMOSAPIENS
ARBOLITO - EL TEJANO
20:50 - SOCIAL CLUB
22:50 - LA COMPAÑÍA
23:50 - QUESO MAGRO
00:50 - LOS MUCHACHOS
PUNTA DE RIELES
20:50 - QUESO MAGRO
21:50 - CURTIDORES DE HONGOS
22:50 - SOCIAL CLUB
23:50 - CABALLEROS
CENTRO CULTURAL ALMACÉN MACANUDOS
20:50 - LOS DIABLOS VERDES
21:50 - CAYÓ LA CABRA
22:50 - HERENCIA ANCESTRAL
23:50 - DOÑA BASTARDA
BARRIO ANSINA
20:50 - LOS CHOBYS
21:50 - PATOS CABREROS
22:50 - VALORES
23:50 - UN TÍTULO VIEJO
LAS ACACIAS
20:50 - LA SARA DEL CORDÓN
21:50 - JORGE
22:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
23:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
JULIA ARÉVALO
20:50 - HERENCIA ANCESTRAL
21:50 - MADAME GÓTICA
22:50 - LOS CHOBYS
23:50 - CAYÓ LA CABRA
MOLINO DEL GALGO
20:50 - A LA BARTOLA
21:50 - LA MARGARITA
22:50 - INTEGRACIÓN
23:50 - ZÍNGAROS
MUSEO DEL CARNAVAL
20:00 - VALORES
20:50 - DOÑA BASTARDA
22:50 - CYRANOS
23:50 - LOS DIABLOS VERDES
VELÓDROMO MUNICIPAL
19:30 - LA SARA DEL CORDÓN
20:00 - MOMOSAPIENS
20:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
21:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
22:50 - LA MARGARITA
23:50 - LA MOJIGATA
00:50 - ZÍNGAROS
ESCENARIO EN CANELONES
20:00 - LA NUEVA MILONGA
21:50 - LA NUEVA MILONGA
22:50 - LA NUEVA MILONGA
TEATRO MOVIE - MONTEVIDEO SHOPPING
20:00 - LA MOJIGATA
20:50 - LA MARGARITA
21:50 - MOMOSAPIENS
22:50 - QUESO MAGRO
PLAZA 1° DE MAYO
20:00 - JARDÍN DEL PUEBLO
20:50 - CAYO LA CABRA
21:50 - HERENCIA ANCESTRAL
22:50 - PATOS CABREROS
23:50 - LA NUEVA MILONGA
00:50 - DOÑA BASTARDA
PASO DE LAS DURANAS
20:00 - HOUSE
20:50 - JARDÍN DEL PUEBLO
21:50 - CYRANOS
22:50 - DOÑA BASTARDA
NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO
20:00 - HERENCIA ANCESTRAL
20:50 - PATOS CABREROS
21:50 - LA COMPAÑÍA
22:50 - LOS ADAMS
23:50 - LOS MUCHACHOS
LA PÓLVORA
20:00 - GÉMINIS
20:50 - VALORES
21:50 - LOS DIABLOS VERDES
22:50 - CAYÓ LA CABRA
PARQUE DE LOS FOGONES
20:00 - DOÑA BASTARDA
20:50 - CABALLEROS
22:50 - MOMOSAPIENS
23:50 - LA COMPAÑÍA
WASHINGTON "CANARIO" LUNA
20:00 - CARAMBOLA
20:50 - GENTE GRANDE
21:50 - CABALLEROS
22:50 - CURTIDORES DE HONGOS
TEATRO FLOR DE MAROÑAS
21:50 - YAMBO KENIA
23:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
DOMINGO 15
ESCENARIOS MÓVILES DE LA IM (NO SE COBRA ENTRADA)
20:00 - LA NUEVA MILONGA
20:50 - TABÚ
21:50 - GENTE GRANDE
CARNAVAL DE A PIE DE DAEPU (NO SE COBRA ENTRADA)
20:00 - JORGE
20:50 - CYRANOS
21:50 - JARDÍN DEL PUEBLO
PASO DE LAS DURANAS
20:00 - CABALLEROS
20:50 - LOS ROLIN
21:50 - LA GRAN MUÑECA
22:50 - LA MOJIGATA
MONUMENTAL DE LA COSTA
20:50 - DOÑA BASTARDA
21:50 - CAYÓ LA CABRA
22:50 - LOS CHOBYS
23:50 - UN TÍTULO VIEJO
00:50 - LA NUEVA MILONGA
TEATRO DE BARRIO LAVALLEJA
20:50 - VALORES
21:50 - GÉMINIS
22:50 - JARDÍN DEL PUEBLO
23:50 - LOS DIABLOS VERDES
PUNTA DE RIELES
20:50 - UN TÍTULO VIEJO
21:50 - PATOS CABREROS
22:50 - TABÚ
23:50 - LOS CHOBYS
CENTRO CULTURAL ALMACÉN MACANUDOS
20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
21:50 - FALTA Y RESTO
22:50 - JORGE
23:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
LAS ACACIAS
20:50 - MÁS QUE LONJA
21:50 - SOCIAL CLUB
22:50 - LOS DIABLOS VERDES
23:50 - LOS MUCHACHOS
TEATRO FLOR DE MAROÑAS
20:50 - LOS CHOBYS
21:50 - LOS DIABLOS VERDES
22:50 - MÁS QUE LONJA
23:50 - GÉMINIS
PARQUE DE LOS FOGONES
20:50 - LA TRASNOCHADA
21:50 - ZÍNGAROS
22:50 - CURTIDORES DE HONGOS
23:50 - TABÚ
CÉSAR GALLO DURÁN
20:50 - LA SARA DEL CORDÓN
21:50 - LOS CHOBYS
22:50 - GÉMINIS
23:50 - CAYÓ LA CABRA
ARBOLITO - EL TEJANO
20:50 - LA MOJIGATA
21:50 - YAMBO KENIA
22:50 - ZÍNGAROS
23:50 - LA GRAN MUÑECA
TABLADO DEL PARQUE RODÓ
20:50 - LA MARGARITA
21:50 - CABALLEROS
22:50 - LA GRAN MUÑECA
23:50 - FALTA Y RESTO
CLUB HOLANDA
20:50 - DE TODAS PARTES
21:50 - LOS ROLIN
22:50 - LA TRASNOCHADA
23:50 - CABALLEROS
VELÓDROMO MUNICIPAL
19:30 - GÉMINIS
20:00 - CAYÓ LA CABRA
20:50 - SOCIAL CLUB
21:50 - LA NUEVA MILONGA
22:50 - PATOS CABREROS
23:50 - CURTIDORES DE HONGOS
00:50 - LOS DIABLOS VERDES
MOLINO DEL GALGO
20:50 - CURTIDORES DE HONGOS
21:50 - HOUSE
22:50 - CAYÓ LA CABRA
23:50 - SOCIAL CLUB
JULIA ARÉVALO
20:50 - CARAMBOLA
21:50 - LA MOJIGATA
22:50 - DE TODAS PARTES
23:50 - ZÍNGAROS
NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO
20:00 - YAMBO KENIA
20:50 - GÉMINIS
21:50 - LA MARGARITA
22:50 - CABALLEROS
23:50 - LOS ROLIN
PLAZA 1° DE MAYO
20:00 - MADAME GÓTICA
20:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
21:50 - CURTIDORES DE HONGOS
22:50 - FALTA Y RESTO
23:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
00:50 - LA TRASNOCHADA
WASHINGTON "CANARIO" LUNA
20:00 - LOS ROLIN
20:50 - LOS DIABLOS VERDES
21:50 - LOS MUCHACHOS
22:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
MONTE DE LA FRANCESA
20:00 - LA SARA DEL CORDÓN
20:50 - ZÍNGAROS
21:50 - LA TRASNOCHADA
22:50 - CARAMBOLA
TEATRO MOVIE - MONTEVIDEO SHOPPING
20:00 - LA GRAN MUÑECA
20:50 - PATOS CABREROS
21:50 - MADAME GÓTICA
22:50 - LA NUEVA MILONGA
MALVÍN
20:00 - GENTE GRANDE
20:50 - HERENCIA ANCESTRAL
21:50 - DOÑA BASTARDA
22:50 - LOS MUCHACHOS
23:50 - PATOS CABREROS
ESCENARIO EN CANELONES
23:50 - GENTE GRANDE
LUNES 16
CARNAVAL DE A PIE DE DAEPU (NO SE COBRA ENTRADA)
20:00 - TABÚ
20:50 - LA NUEVA MILONGA
21:50 - SOCIAL CLUB
VELÓDROMO MUNICIPAL
20:00 - A LA BARTOLA
20:50 - CARAMBOLA
21:50 - ZÍNGAROS
22:50 - FALTA Y RESTO
23:50 - LA TRASNOCHADA
00:50 - LA GRAN MUÑECA
NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO
20:00 - CAYÓ LA CABRA
20:50 - QUESO MAGRO
21:50 - UN TÍTULO VIEJO
22:50 - DOÑA BASTARDA
23:50 - LOS MUCHACHOS
TABLADO DEL PARQUE RODÓ
20:00 - DE TODAS PARTES
20:50 - UN TÍTULO VIEJO
21:50 - JARDÍN DEL PUEBLO
22:50 - LA NUEVA MILONGA
23:50 - DOÑA BASTARDA
MALVÍN
20:00 - LA GRAN MUÑECA
20:50 - LA SARA DEL CORDÓN
21:50 - MOMOSAPIENS
22:50 - LA TRASNOCHADA
23:50 - FALTA Y RESTO
PLAZA 1° DE MAYO
19:30 - GÉMINIS
20:00 - LA MARGARITA
20:50 - CYRANOS
21:50 - DOÑA BASTARDA
22:50 - LA COMPAÑÍA
23:50 - LA NUEVA MILONGA
00:50 - LOS MUCHACHOS
TEATRO MOVIE - MONTEVIDEO SHOPPING
20:00 - MÁS QUE LONJA
20:50 - FALTA Y RESTO
21:50 - CURTIDORES DE HONGOS
22:50 - CAYÓ LA CABRA
PASO DE LAS DURANAS
20:00 - SOCIAL CLUB
20:50 - LOS DIABLOS VERDES
21:50 - CAYÓ LA CABRA
22:50 - QUESO MAGRO
PARQUE DE LOS FOGONES
20:50 - CAYÓ LA CABRA
21:50 - CYRANOS
22:50 - LOS DIABLOS VERDES
23:50 - UN TÍTULO VIEJO
CLUB HOLANDA
20:50 - DOÑA BASTARDA
21:50 - MAS QUE LONJA
22:50 - UN TÍTULO VIEJO
23:50 - LOS ADAMS
PUNTA DE RIELES
20:50 - HOUSE
21:50 - LA GRAN MUÑECA
22:50 - CYRANOS
23:50 - GÉMINIS
LAS ACACIAS
20:50 - INTEGRACIÓN
21:50 - FALTA Y RESTO
22:50 - CURTIDORES DE HONGOS
23:50 - LOS ROLIN
CÉSAR GALLO DURÁN
20:50 - LA COMPAÑÍA
21:50 - MI VIEJA MULA
22:50 - ZÍNGAROS
23:50 - MÁS QUE LONJA
TEATRO FLOR DE MAROÑAS
20:50 - LA GRAN MUÑECA
21:50 - LOS ADAMS
22:50 - MOMOSAPIENS
23:50 - ZÍNGAROS
MONUMENTAL DE LA COSTA
20:50 - LA TRASNOCHADA
21:50 - JORGE
22:50 - LA GRAN MUÑECA
23:50 - CURTIDORES DE HONGOS
00:50 - FALTA Y RESTO
ESCENARIO EN CANELONES
20:50 - LOS MUCHACHOS
21:50 - LOS MUCHACHOS
MARTES 17
ESCENARIOS MÓVILES DE LA IM (NO SE COBRA ENTRADA)
20:00 - LA NUEVA MILONGA
20:50 - TABÚ
21:50 - GENTE GRANDE
CARNAVAL DE A PIE DE DAEPU (NO SE COBRA ENTRADA)
20:00 - PATOS CABREROS
20:50 - LOS CHOBYS
21:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
BARRIO A BARRIO
19:30 - TABÚ
20:00 - GENTE GRANDE
20:50 - CABALLEROS
21:50 - LOS DIABLOS VERDES
NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PRADO
20:00 - INTEGRACIÓN
20:50 - A LA BARTOLA
21:50 - ZÍNGAROS
22:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
23:50 - LA TRASNOCHADA
PLAZA 1° DE MAYO
20:00 - SOCIAL CLUB
20:50 - FALTA Y RESTO
21:50 - LA SARA DEL CORDÓN
22:50 - LA MOJIGATA
23:50 - LA GRAN MUÑECA
00:50 - CABALLEROS
MALVÍN
20:00 - UN TÍTULO VIEJO
20:50 - MADAME GÓTICA
21:50 - CYRANOS
22:50 - DOÑA BASTARDA
23:50 - PATOS CABREROS
PASO DE LAS DURANAS
20:00 - YAMBO KENIA
20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA
21:50 - MI VIEJA MULA
22:50 - DON BOCHINCHE Y CIA
PUNTA DE RIELES
20:50 - DOÑA BASTARDA
21:50 - LA COMPAÑÍA
22:50 - LOS MUCHACHOS
23:50 - LOS ADAMS
TABLADO DEL PARQUE RODÓ
20:50 - LA GRAN MUÑECA
21:50 - JORGE
22:50 - A LA BARTOLA
23:50 - FALTA Y RESTO
ESCENARIO EN CANELONES
20:50 - LA TRASNOCHADA
21:50 - LA TRASNOCHADA
MONUMENTAL DE LA COSTA
20:50 - LOS MUCHACHOS
21:50 - CABALLEROS
22:50 - LOS ADAMS
23:50 - ZÍNGAROS
VELÓDROMO MUNICIPAL
20:50 - UN TÍTULO VIEJO
21:50 - DOÑA BASTARDA
22:50 - PATOS CABREROS
23:50 - LOS DIABLOS VERDES
00:50 - QUESO MAGRO
CLUB HOLANDA
20:50 - ZÍNGAROS
21:50 - YAMBO KENIA
22:50 - FALTA Y RESTO
23:50 - GÉMINIS
Fuente: DAECPU
