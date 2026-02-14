Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Domingo:
Mín  20°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Los tablados para el fin de semana y el feriado de carnaval: privados, populares, gratuitos y Teatro de Verano

El detalle de la intensa actividad que habrá durante estos días en el concurso de carnaval en el Teatro de Verano y en los tablados

14 de febrero 2026 - 5:00hs
Tablados: intensa actividad durante el fin de semana y los días del feriado de carnaval.

Tablados: intensa actividad durante el fin de semana y los días del feriado de carnaval.

Quedó lista la programación de los tablados y el Teatro de Verano para el momento de mayor trabajo de los conjuntos, ubicado en este fin de semana y en los días del feriado de carnaval, cuatro jornadas en las que habrá espectáculos en escenarios privados, populares y gratuitos.

En el Teatro de Verano del Parque Rodó, tras realizarse este viernes la quinta etapa de la segunda rueda, continuará el ciclo de segundas presentaciones de los 40 elencos concursantes ante el jurado que preside Gabriela Barboza. Si no hay nuevas suspensiones, esta rueda, denominada de ajustes, culminará el jueves 19 de febrero. Si eso se concreta, en la madrugada del viernes 20 se conocerá la lista de 24 elencos que avanzarán a la Liguilla del Carnaval, una tercera rueda que constará de ocho etapas, cada una con tres títulos.

Concurso de carnaval en el Teatro de Verano

ETAPA 6 – Sábado 14 de febrero

Más noticias
Carnaval 2026: murga Patos Cabreros, en el Teatro de Verano.
CARNAVAL 2026

Las críticas de la murga más ganadora del carnaval a los políticos y al gobierno: "No nos movemos mucho"

Momosapiens 2026 en el Teatro de Verano.
CARNAVAL 2026

CODA, la parodia que Momosapiens puso en la lista de los mejores momentos del carnaval

20:30 — MÁS QUE LONJA (Sociedad de Negros y Lubolos)

21:50 — MI VIEJA MULA (Murga)

23:05 — LOS ROLIN (Humoristas)

00:20 — LA GRAN MUÑECA (Murga)

ETAPA 7 – Domingo 15 de febrero

20:30 — INTEGRACIÓN (Sociedad de Negros y Lubolos)

21:50 — A LA BARTOLA (Murga)

23:05 — QUESO MAGRO (Murga)

00:15 — ADAMS (Parodistas)

ETAPA 8 – Lunes 16 de febrero

20:30 — YAMBO KENIA (Sociedad de Negros y Lubolos)

21:50 — LA MOJIGATA (Murga)

23:05 — SOCIEDAD ANÓNIMA (Humoristas)

00:20 — PATOS CABREROS (Murga)

ETAPA 9 – Martes 17 de febrero

20:30 — VALORES (Sociedad de Negros y Lubolos)

21:50 — LA MARGARITA (Murga)

23:05 — CURTIDORES DE HONGOS (Murga)

00:15 — MOMOSAPIENS (Parodistas)

Asaltantes con Patente 7.JPG

Cartelera de tablados para el feriado de carnaval

SÁBADO 14

ESCENARIOS MÓVILES DE LA IM (NO SE COBRA ENTRADA)

20:00 - CABALLEROS

20:50 - CARAMBOLA

21:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

MALVÍN

20:00 - A LA BARTOLA

20:50 - INTEGRACIÓN

21:50 - LA MOJIGATA

22:50 - ZÍNGAROS

23:50 - CURTIDORES DE HONGOS

TABLADO DEL PARQUE RODÓ

20:50 - CYRANOS

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - LOS MUCHACHOS

23:50 - PATOS CABREROS

MONTE DE LA FRANCESA

21:50 - LOS ADAMS

22:50 - A LA BARTOLA

23:50 - CYRANOS

00:50 - PATOS CABREROS

TEATRO DE BARRIO LAVALLEJA

20:50 - ZÍNGAROS

21:50 - A LA BARTOLA

22:50 - CABALLEROS

23:50 - INTEGRACIÓN

CÉSAR GALLO DURÁN

20:50 - YAMBO KENIA

21:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

22:50 - DE TODAS PARTES

23:50 - LA MARGARITA

MONUMENTAL DE LA COSTA

20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

21:50 - ZÍNGAROS

22:50 - LA MOJIGATA

23:50 - CARAMBOLA

00:50 - MOMOSAPIENS

ARBOLITO - EL TEJANO

20:50 - SOCIAL CLUB

22:50 - LA COMPAÑÍA

23:50 - QUESO MAGRO

00:50 - LOS MUCHACHOS

PUNTA DE RIELES

20:50 - QUESO MAGRO

21:50 - CURTIDORES DE HONGOS

22:50 - SOCIAL CLUB

23:50 - CABALLEROS

CENTRO CULTURAL ALMACÉN MACANUDOS

20:50 - LOS DIABLOS VERDES

21:50 - CAYÓ LA CABRA

22:50 - HERENCIA ANCESTRAL

23:50 - DOÑA BASTARDA

BARRIO ANSINA

20:50 - LOS CHOBYS

21:50 - PATOS CABREROS

22:50 - VALORES

23:50 - UN TÍTULO VIEJO

LAS ACACIAS

20:50 - LA SARA DEL CORDÓN

21:50 - JORGE

22:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

23:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

JULIA ARÉVALO

20:50 - HERENCIA ANCESTRAL

21:50 - MADAME GÓTICA

22:50 - LOS CHOBYS

23:50 - CAYÓ LA CABRA

MOLINO DEL GALGO

20:50 - A LA BARTOLA

21:50 - LA MARGARITA

22:50 - INTEGRACIÓN

23:50 - ZÍNGAROS

MUSEO DEL CARNAVAL

20:00 - VALORES

20:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - CYRANOS

23:50 - LOS DIABLOS VERDES

VELÓDROMO MUNICIPAL

19:30 - LA SARA DEL CORDÓN

20:00 - MOMOSAPIENS

20:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

21:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

22:50 - LA MARGARITA

23:50 - LA MOJIGATA

00:50 - ZÍNGAROS

ESCENARIO EN CANELONES

20:00 - LA NUEVA MILONGA

21:50 - LA NUEVA MILONGA

22:50 - LA NUEVA MILONGA

TEATRO MOVIE - MONTEVIDEO SHOPPING

20:00 - LA MOJIGATA

20:50 - LA MARGARITA

21:50 - MOMOSAPIENS

22:50 - QUESO MAGRO

PLAZA 1° DE MAYO

20:00 - JARDÍN DEL PUEBLO

20:50 - CAYO LA CABRA

21:50 - HERENCIA ANCESTRAL

22:50 - PATOS CABREROS

23:50 - LA NUEVA MILONGA

00:50 - DOÑA BASTARDA

PASO DE LAS DURANAS

20:00 - HOUSE

20:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

21:50 - CYRANOS

22:50 - DOÑA BASTARDA

NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO

20:00 - HERENCIA ANCESTRAL

20:50 - PATOS CABREROS

21:50 - LA COMPAÑÍA

22:50 - LOS ADAMS

23:50 - LOS MUCHACHOS

LA PÓLVORA

20:00 - GÉMINIS

20:50 - VALORES

21:50 - LOS DIABLOS VERDES

22:50 - CAYÓ LA CABRA

PARQUE DE LOS FOGONES

20:00 - DOÑA BASTARDA

20:50 - CABALLEROS

22:50 - MOMOSAPIENS

23:50 - LA COMPAÑÍA

WASHINGTON "CANARIO" LUNA

20:00 - CARAMBOLA

20:50 - GENTE GRANDE

21:50 - CABALLEROS

22:50 - CURTIDORES DE HONGOS

TEATRO FLOR DE MAROÑAS

21:50 - YAMBO KENIA

23:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

DOMINGO 15

ESCENARIOS MÓVILES DE LA IM (NO SE COBRA ENTRADA)

20:00 - LA NUEVA MILONGA

20:50 - TABÚ

21:50 - GENTE GRANDE

CARNAVAL DE A PIE DE DAEPU (NO SE COBRA ENTRADA)

20:00 - JORGE

20:50 - CYRANOS

21:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

PASO DE LAS DURANAS

20:00 - CABALLEROS

20:50 - LOS ROLIN

21:50 - LA GRAN MUÑECA

22:50 - LA MOJIGATA

MONUMENTAL DE LA COSTA

20:50 - DOÑA BASTARDA

21:50 - CAYÓ LA CABRA

22:50 - LOS CHOBYS

23:50 - UN TÍTULO VIEJO

00:50 - LA NUEVA MILONGA

TEATRO DE BARRIO LAVALLEJA

20:50 - VALORES

21:50 - GÉMINIS

22:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

23:50 - LOS DIABLOS VERDES

PUNTA DE RIELES

20:50 - UN TÍTULO VIEJO

21:50 - PATOS CABREROS

22:50 - TABÚ

23:50 - LOS CHOBYS

CENTRO CULTURAL ALMACÉN MACANUDOS

20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

21:50 - FALTA Y RESTO

22:50 - JORGE

23:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

LAS ACACIAS

20:50 - MÁS QUE LONJA

21:50 - SOCIAL CLUB

22:50 - LOS DIABLOS VERDES

23:50 - LOS MUCHACHOS

TEATRO FLOR DE MAROÑAS

20:50 - LOS CHOBYS

21:50 - LOS DIABLOS VERDES

22:50 - MÁS QUE LONJA

23:50 - GÉMINIS

PARQUE DE LOS FOGONES

20:50 - LA TRASNOCHADA

21:50 - ZÍNGAROS

22:50 - CURTIDORES DE HONGOS

23:50 - TABÚ

CÉSAR GALLO DURÁN

20:50 - LA SARA DEL CORDÓN

21:50 - LOS CHOBYS

22:50 - GÉMINIS

23:50 - CAYÓ LA CABRA

ARBOLITO - EL TEJANO

20:50 - LA MOJIGATA

21:50 - YAMBO KENIA

22:50 - ZÍNGAROS

23:50 - LA GRAN MUÑECA

TABLADO DEL PARQUE RODÓ

20:50 - LA MARGARITA

21:50 - CABALLEROS

22:50 - LA GRAN MUÑECA

23:50 - FALTA Y RESTO

CLUB HOLANDA

20:50 - DE TODAS PARTES

21:50 - LOS ROLIN

22:50 - LA TRASNOCHADA

23:50 - CABALLEROS

VELÓDROMO MUNICIPAL

19:30 - GÉMINIS

20:00 - CAYÓ LA CABRA

20:50 - SOCIAL CLUB

21:50 - LA NUEVA MILONGA

22:50 - PATOS CABREROS

23:50 - CURTIDORES DE HONGOS

00:50 - LOS DIABLOS VERDES

MOLINO DEL GALGO

20:50 - CURTIDORES DE HONGOS

21:50 - HOUSE

22:50 - CAYÓ LA CABRA

23:50 - SOCIAL CLUB

JULIA ARÉVALO

20:50 - CARAMBOLA

21:50 - LA MOJIGATA

22:50 - DE TODAS PARTES

23:50 - ZÍNGAROS

NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO

20:00 - YAMBO KENIA

20:50 - GÉMINIS

21:50 - LA MARGARITA

22:50 - CABALLEROS

23:50 - LOS ROLIN

PLAZA 1° DE MAYO

20:00 - MADAME GÓTICA

20:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

21:50 - CURTIDORES DE HONGOS

22:50 - FALTA Y RESTO

23:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

00:50 - LA TRASNOCHADA

WASHINGTON "CANARIO" LUNA

20:00 - LOS ROLIN

20:50 - LOS DIABLOS VERDES

21:50 - LOS MUCHACHOS

22:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

MONTE DE LA FRANCESA

20:00 - LA SARA DEL CORDÓN

20:50 - ZÍNGAROS

21:50 - LA TRASNOCHADA

22:50 - CARAMBOLA

TEATRO MOVIE - MONTEVIDEO SHOPPING

20:00 - LA GRAN MUÑECA

20:50 - PATOS CABREROS

21:50 - MADAME GÓTICA

22:50 - LA NUEVA MILONGA

MALVÍN

20:00 - GENTE GRANDE

20:50 - HERENCIA ANCESTRAL

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - LOS MUCHACHOS

23:50 - PATOS CABREROS

ESCENARIO EN CANELONES

23:50 - GENTE GRANDE

LUNES 16

CARNAVAL DE A PIE DE DAEPU (NO SE COBRA ENTRADA)

20:00 - TABÚ

20:50 - LA NUEVA MILONGA

21:50 - SOCIAL CLUB

VELÓDROMO MUNICIPAL

20:00 - A LA BARTOLA

20:50 - CARAMBOLA

21:50 - ZÍNGAROS

22:50 - FALTA Y RESTO

23:50 - LA TRASNOCHADA

00:50 - LA GRAN MUÑECA

NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PASO MOLINO

20:00 - CAYÓ LA CABRA

20:50 - QUESO MAGRO

21:50 - UN TÍTULO VIEJO

22:50 - DOÑA BASTARDA

23:50 - LOS MUCHACHOS

TABLADO DEL PARQUE RODÓ

20:00 - DE TODAS PARTES

20:50 - UN TÍTULO VIEJO

21:50 - JARDÍN DEL PUEBLO

22:50 - LA NUEVA MILONGA

23:50 - DOÑA BASTARDA

MALVÍN

20:00 - LA GRAN MUÑECA

20:50 - LA SARA DEL CORDÓN

21:50 - MOMOSAPIENS

22:50 - LA TRASNOCHADA

23:50 - FALTA Y RESTO

PLAZA 1° DE MAYO

19:30 - GÉMINIS

20:00 - LA MARGARITA

20:50 - CYRANOS

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - LA COMPAÑÍA

23:50 - LA NUEVA MILONGA

00:50 - LOS MUCHACHOS

TEATRO MOVIE - MONTEVIDEO SHOPPING

20:00 - MÁS QUE LONJA

20:50 - FALTA Y RESTO

21:50 - CURTIDORES DE HONGOS

22:50 - CAYÓ LA CABRA

PASO DE LAS DURANAS

20:00 - SOCIAL CLUB

20:50 - LOS DIABLOS VERDES

21:50 - CAYÓ LA CABRA

22:50 - QUESO MAGRO

PARQUE DE LOS FOGONES

20:50 - CAYÓ LA CABRA

21:50 - CYRANOS

22:50 - LOS DIABLOS VERDES

23:50 - UN TÍTULO VIEJO

CLUB HOLANDA

20:50 - DOÑA BASTARDA

21:50 - MAS QUE LONJA

22:50 - UN TÍTULO VIEJO

23:50 - LOS ADAMS

PUNTA DE RIELES

20:50 - HOUSE

21:50 - LA GRAN MUÑECA

22:50 - CYRANOS

23:50 - GÉMINIS

LAS ACACIAS

20:50 - INTEGRACIÓN

21:50 - FALTA Y RESTO

22:50 - CURTIDORES DE HONGOS

23:50 - LOS ROLIN

CÉSAR GALLO DURÁN

20:50 - LA COMPAÑÍA

21:50 - MI VIEJA MULA

22:50 - ZÍNGAROS

23:50 - MÁS QUE LONJA

TEATRO FLOR DE MAROÑAS

20:50 - LA GRAN MUÑECA

21:50 - LOS ADAMS

22:50 - MOMOSAPIENS

23:50 - ZÍNGAROS

MONUMENTAL DE LA COSTA

20:50 - LA TRASNOCHADA

21:50 - JORGE

22:50 - LA GRAN MUÑECA

23:50 - CURTIDORES DE HONGOS

00:50 - FALTA Y RESTO

ESCENARIO EN CANELONES

20:50 - LOS MUCHACHOS

21:50 - LOS MUCHACHOS

MARTES 17

ESCENARIOS MÓVILES DE LA IM (NO SE COBRA ENTRADA)

20:00 - LA NUEVA MILONGA

20:50 - TABÚ

21:50 - GENTE GRANDE

CARNAVAL DE A PIE DE DAEPU (NO SE COBRA ENTRADA)

20:00 - PATOS CABREROS

20:50 - LOS CHOBYS

21:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

BARRIO A BARRIO

19:30 - TABÚ

20:00 - GENTE GRANDE

20:50 - CABALLEROS

21:50 - LOS DIABLOS VERDES

NUEVO CARROUSEL DAECPU DEL PRADO

20:00 - INTEGRACIÓN

20:50 - A LA BARTOLA

21:50 - ZÍNGAROS

22:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

23:50 - LA TRASNOCHADA

PLAZA 1° DE MAYO

20:00 - SOCIAL CLUB

20:50 - FALTA Y RESTO

21:50 - LA SARA DEL CORDÓN

22:50 - LA MOJIGATA

23:50 - LA GRAN MUÑECA

00:50 - CABALLEROS

MALVÍN

20:00 - UN TÍTULO VIEJO

20:50 - MADAME GÓTICA

21:50 - CYRANOS

22:50 - DOÑA BASTARDA

23:50 - PATOS CABREROS

PASO DE LAS DURANAS

20:00 - YAMBO KENIA

20:50 - SOCIEDAD ANÓNIMA

21:50 - MI VIEJA MULA

22:50 - DON BOCHINCHE Y CIA

PUNTA DE RIELES

20:50 - DOÑA BASTARDA

21:50 - LA COMPAÑÍA

22:50 - LOS MUCHACHOS

23:50 - LOS ADAMS

TABLADO DEL PARQUE RODÓ

20:50 - LA GRAN MUÑECA

21:50 - JORGE

22:50 - A LA BARTOLA

23:50 - FALTA Y RESTO

ESCENARIO EN CANELONES

20:50 - LA TRASNOCHADA

21:50 - LA TRASNOCHADA

MONUMENTAL DE LA COSTA

20:50 - LOS MUCHACHOS

21:50 - CABALLEROS

22:50 - LOS ADAMS

23:50 - ZÍNGAROS

VELÓDROMO MUNICIPAL

20:50 - UN TÍTULO VIEJO

21:50 - DOÑA BASTARDA

22:50 - PATOS CABREROS

23:50 - LOS DIABLOS VERDES

00:50 - QUESO MAGRO

CLUB HOLANDA

20:50 - ZÍNGAROS

21:50 - YAMBO KENIA

22:50 - FALTA Y RESTO

23:50 - GÉMINIS

Fuente: DAECPU

Carnaval 2025, tablado del parque, La Gran Muñeca.
Temas:

Tablados Carnaval Teatro de Verano Carnaval 2026 Concurso de carnaval

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió amputaciones en pies y manos, pero se encuentra estable
TELEVISIÓN

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió "amputaciones en pies y manos", pero se encuentra estable

Gastón Rusito González
CARNAVAL 2026

Rusito González y su descargo sobre la falta de público en el Teatro de Verano: "Sentí que volvía al Carnaval de las Promesas"

La familia de Rafa Villanueva pidió colaboración para el conductor, que fue operado y sufrió amputaciones en pies y manos
COLABORACIÓN

La familia de Rafa Villanueva pidió colaboración para el conductor, que fue operado y sufrió amputaciones en pies y manos

Las tormentas secas tienen el potencial de generar incendios forestales cuando las condiciones son favorables.

Inumet emitió pronóstico especial para Carnaval: se esperan tormentas en varias zonas del país

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos