El joven uruguayo que busca al misterioso urutaú, el pájaro con camuflaje que es único en América

El urutaú pone un único huevo que resguardan en el tope de una rama hasta eclosionar. Mauricio Silvera

Su aspecto, comportamiento y canto misterioso ha inspirado leyendas folclóricas en regiones rurales de Sudamérica. Getty/Kate Muller

A Mauricio Silvera le ha cautivado la observación de aves desde que tenía 5 años, cuando ya conocía e identificaba a algunas especies, incluso por su nombre científico. BBC Mundo

A Mauricio Silvera le gusta tanto el avistamiento de aves que lo compara con el frenesí de un hincha de fútbol al gritar un gol decisivo.

Recibir un dato, una ubicación, una foto y la posibilidad de ver un ave única.

Moverse hasta allí calculando variables, sabiendo que todo puede cambiar y que los esfuerzos podrían haber sido en vano.

JJOO El uruguayo Nicolás Pirozzi se estrenó en los Juegos Olímpicos de Invierno: terminó a media tabla en eslalon gigante, que tuvo un ganador histórico

ENTREVISTA La historia de Jonathan Iglesias, el uruguayo que pasó de El Tanque Sisley a retirarse tras jugar diez años en Francia: "Sigo siendo el mismo"

"Es una adrenalina como en el pecho de no saber qué hacer: si gritar, tomar la foto y contarle a alguien", le dice a la BBC este joven uruguayo estudiante de Biología que ya es un profesional en la observación de aves.

"Es casi como estar buscando pokemones y ver qué tantos pajaritos encuentras y si encuentras al más raro", añade, mientras viaja hacia el norte de Uruguay con su equipo de cámara para una misión especial: encontrar y fotografiar al mítico urutaú.

BBC Mundo A Mauricio Silvera le ha cautivado la observación de aves desde que tenía 5 años, cuando ya conocía e identificaba a algunas especies, incluso por su nombre científico.

El urutaú es una especie de ave nocturna que se encuentra en Sudamérica y Centroamérica, y ha sido la inspiración de leyendas y mitos en regiones rurales de todo el continente.

Tiene una boca enorme y el plumaje marrón grisáceo similar a la corteza de un tronco, lo que le ayuda a ocultarse en las copas de los árboles o ramas secas.

Pero lo que más fascina son sus gigantes ojos amarillos.

Pasa las horas del día camuflado en árboles o estacas hasta que llega la noche cuando sale de caza para alimentarse de insectos.

Su nombre científico es Nyctibius griseus. En Uruguay se conoce como urutaú, pero en otros países de la región lo llaman pájaro estaca, pájaro fantasma, ave bruja, potoo, entre muchos otros nombres.

"Tiene un canto increíble que parece como un lamento en el medio de la noche y a mucha gente le hace acordar el llanto de una persona. Si lo escuchas de noche es bastante escalofriante", comenta Silvera.

Los conservacionistas insisten en que se trata de un ave inofensiva y piden a las personas respetar y cuidar esta especie, dada la connotación negativa que le imponen algunas leyendas folclóricas.

Getty Images/Fabio Maffei

Diversidad

Desde los 13 años, Mauricio Silvera ha estado haciendo contribuciones de avistamientos de aves desde Uruguay para la plataforma eBird, una red global de expertos y aficionados que aportan información, fotografías y registros de audio sobre las especies de aves que observan.

"Uruguay tiene unas 520 especies de aves registradas hasta el momento. Con una salida de un día, puedes llegar a ver 120-130 especies de aves", comenta mientras recorre con la cámara en el hombro un camino empolvado en las afueras de Bella Unión, la región 650 kilómetros al norte de Uruguay donde espera toparse con el urutaú.

Getty/Kate Muller Su aspecto, comportamiento y canto misterioso ha inspirado leyendas folclóricas en regiones rurales de Sudamérica.

Repentinamente, durante el recorrrido, Mauricio cubre su boca. Lleva años avistando aves, pero la emoción de toparse con una especie que busca es algo que no puede contener.

Apunta hacia los arbustos y allí, al final de una larga rama seca, se posa camuflado -cuidando de una futura cría- el urutaú que busca

"Eso blanquito que se ve ahí es un huevo que lo ponen de a uno sin ningún tipo de soporte, solo el huevo sobre el palo que posa", comenta entre susurros.

Satisfecho y con el registro alcanzado, Mauricio regresa contento a casa.

Aunque la curiosidad por aquel nido no se quedaría quieta. Un mes más tarde, volvió a Bella Unión para registrar lo que ya intuía: que ya no son uno, si no dos los urutaús que consiguió sumar a su amplia colección fotográfica de aves.

Mauricio Silvera El urutaú pone un único huevo que resguardan en el tope de una rama hasta eclosionar.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC